Christine Bravo: son hygiène personnelle en ligne de mire, elle se prend un tacle très trash en règle sur RTL

Christine Bravo en a pris pour son grade, clashée par sa meilleure ennemie Isabelle Mergault. Dans Les Grosses Têtes sur RTL, émission animée par Laurent Ruquier, Christine Bravo et Isabelle Mergault sont des chroniqueuses qui mettent l’ambiance. En effet, elles ne sont jamais tendre l’une envers l’autre et n’ont pas peur de se blesser. Mais cette fois-ci, c’est carrément l’hygiène de Christine Bravo qui est mise en doute par sa collègue. Il faudra compter sur l’humour de Laurent Ruquier pour détendre l’atmosphère rendue électrique par les échanges cinglants des chroniqueuses.

Christine Bravo est mise à mal par les attaques acerbes d’Isabelle Mergault

Christine Bravo a l’habitude de se faire critiquer pour son look. Cela fait des années maintenant que quoi qu’elle porte, elle essuie des réflexions en tout genre. Parfois ce sont des compliments, mais parfois ce sont des remarques qui appuient là où cela fait mal. Et c’est plutôt cette deuxième option dont elle fait les frais le 10 novembre dernier. En effet, Christine Bravo avait décidé de mettre du soleil dans sa vie en portant du jaune. Elle n’a pas opté pour un détail de sa tenue mais bien la totalité de sa tenue était jaune. Seuls ses collants n’étaient pas de la couleur du soleil. Mais il n’a pas échappé à Isabelle Mergault que n’était pas jaune que le soleil. Lorsque Laurent Ruquier complimente son amie Christine Bravo sur ces efforts vestimentaires, Isabelle rebondit pour la comparer à un gros poussin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Femme Actuelle (@femme_actuelle)

Christine Bravo se défend autant que possible sans compromettre l’ambiance de l’émission. Un exercice de self-control complexe car Isabelle Mergault revient à la charge, impitoyable. Un humour tranchant dont Christine Bravo a donc fait les frais. Les remarques de sa collègue chroniqueuse sont allées jusqu’à affirmer que sa tenue était assortie à la couleur de ses dents. Christine Bravo tente alors de mettre un terme aux attaques d’Isabelle Mergault en employant un vocabulaire fleuri. C’est ce moment que choisit alors Laurent Ruquier pour s’interposer avec humour entre ses chroniqueuses. En effet, il ne faudrait pas que les vannes tournent en affrontement. Car la sensibilité de Christine Bravo a pu être heurté par les propos incisifs d’Isabelle Mergault.

Une tenue haute en couleurs

Bonne joueuse, Christine Bravo partage une photo de son look avec ses abonnés sur Instagram. Et effectivement, elle reconnaît que sa tenue pourrait laisser penser à un poussin. Ses fans accourent pour la couvrir de compliments. Trouvant une comparaison plus adaptée que celle faite avec un “gros” poussin, ils comparent la chroniqueuse des Grosses Têtes a un “joli” poussin. Et la félicitent d’avoir décidé de mettre un peu de gaité dans sa vie à travers sa tenue. Par les temps qui courent, il est effectivement appréciable de voir une personne souriante qui aime les couleurs chaudes. Entre la pandémie, les menaces terroristes, le nouveau confinement et l’arrivée de l’hiver, difficile de trouver de quoi se réjouir. Les fans de Christine Bravo savent qu’ils peuvent compter sur elle pour apporter de la couleur dans la grisaille du quotidien.