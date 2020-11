Christine Kelly: "J'explosais en sanglots...", s'exprime sur "humiliation journalière" sur cette période de sa vie

Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, la journaliste Christine Kelly explique comment elle a été humiliée durant de longs mois. En effet, la présentatrice de Face à l’info sur CNews a fait partie du Conseil supérieur de l’audiovisuel, durant plusieurs années. Au cœur de cette institution, Christine Kelly aurait été l’objet de nombreuses humiliations. Ce dimanche 1er novembre, la journaliste de 51 ans revient donc sur cette terrible expérience. Pourtant, au cours de sa longue carrière, elle avoue avoir été l’objet de situations désagréables. Mais aucune n’a été aussi pénible que durant ses deux premières années au CSA.

Pour celle qui donne la réplique à Éric Zemmour dans son émission, son métier est sa véritable passion. Depuis ses études de journalisme, Christine Kelly n’a cessé de gravir tous les échelons pour aujourd’hui être devenue une véritable star. Car depuis son arrivée sur CNews, son débat quotidien est même aujourd’hui en passe de battre des records ; chaque jour, près de 700 000 téléspectateurs sont présents devant leur poste. Après être passée par le journal de LCI au début des années 2000, Christine Kelly avait néanmoins arrêté la présentation pour se consacrer à une nouvelle activité. Son recrutement par le CSA a d’abord été une véritable joie pour elle. Mais au fil des jours, Christine Kelly aurait vécu un véritable calvaire. Lors de cet entretien accordé à la presse, elle a d’abord tenu à préciser qu’elle avait beaucoup de respect pour l’institution. Même si durant les deux premières années de son mandat, elle a été victime d’humiliations quasi-quotidiennes.

Christine Kelly

En effet, plusieurs actes de vandalisme ont d’ailleurs été perpétrés sur son véhicule personnel. De plus, l’ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna a dû subir certaines moqueries et des paroles déplacées. Le vice de certains allait même jusqu’à faire déchirer ses notes de frais. ” Quand je rentrais chez moi, j’explosais en sanglots, mais je n’ai jamais rien montré. À la fin, ils se sont épuisés ” a-t-elle confié. Durant sa carrière, la femme de télévision aura eu le malheur de connaître des expériences désagréables. Lors d’une émission de Touche pas à mon poste, en septembre dernier elle avait d’ailleurs avoué avoir été victime de harcèlement. Aussi, durant ses débuts comme journaliste dans la presse écrite, un de ses supérieurs aurait eu des gestes déplacés. De plus, la quinquagénaire a expliqué par le passé avoir également été l’objet de propos éminemment racistes.

Les dernières déclarations de Christine Kelly concernant le CSA, ont en tous les cas, fait grand bruit. Car même le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel a décidé de réagir. En effet, Michel Boyon affirme que toutes ces accusations sont sans fondement. Ainsi, il a décidé de démentir publiquement les déclarations de son ancienne employée. Bien décidé à défendre son institution, sa défense était très claire. ” Franchement, elle m’en aurait parlé, vous ne croyez pas ? Ce ne sont pas vraiment l’habitude de la maison. Je pense que Christine Kelly a une petite tendance à exagérer les choses ” a déclaré Michel Boyon. Si les accusations de la journaliste de CNews viennent tardivement, il y a une bonne raison. En effet, aujourd’hui Christine Kelly n’est plus soumise à un devoir de réserve vis-à-vis du CSA (cette période était fixée à un an après la fin de son mandat). La journaliste a donc totalement retrouvé sa liberté de parole. D’ailleurs, Christine Kelly revient également sur son histoire et son parcours, dans un livre intitulé Invité surprise. Mais comme elle le rappelle dans une récente interview, elle ne souhaite pas critiquer le CSA. Mais tout simplement expliquer ce qu’elle a vécu durant ces 6 années passées au cœur du célèbre conseil. Elle garde d’ailleurs finalement un souvenir positif de cette expérience.