Christine Kelly se dévoile et évoque sa fausse couche, elle parle de la perte de ses jumelles à 6 mois de grossesse

Christine Kelly est une journaliste que l’on ne présente plus. Elle brille par son élégance, sa précision et sa capacité à mener les débats les plus difficiles. Journaliste et écrivaine, elle est une inspiration pour beaucoup. Aussi de part ses nombreux engagements, notamment pour les familles monoparentales. Et par son travail admirable en tant que membre du Comité Supérieur de l’Audiovisuel de 2009 à 2015. Interviewée par Gala, elle revient sur sa carrière et fait par des traumatismes qui l’ont construite. Enfant battue, fausse couche, Christine Kelly est le modèle de la résilience.

Christine Kelly impressionnante de courage, de professionnalisme et d’optimisme

Christine Kelly n’a pas toujours eu une vie facile. Mais elle a su faire des ses traumatismes des forces. Elle ne se laisse pas faire et ne croit pas à la fatalité. En tant que journaliste déjà, elle prend son devoir d’impartialité très au sérieux. Gérant des débats enflammés sur le plateau de CNews, elle parvient à tempérer les esprits à conduire ses invités à préciser leurs idées dans le calme. Rares étaient les personnes qui comprenaient pourquoi elle continuait de recevoir Eric Zemmour qui a très souvent des propos extrêmes. Comment fait-elle pour garder son sang froid le voyant déblatérer des idées qu’elle ne partage pas ? Invité régulière sur le plateau de TPMP, elle avait pris le temps de donner ses secrets. Et ceux qui attendaient une recette secrète seront déçus. En effet, Christine Kelly est simplement une personne mesurée et professionnelle comme il en existe peu.

Cyril Hanouna la questionnait pour connaître son sentiment suite aux propos révoltants d’Eric Zemmour sur CNews. À savoir que toutes les personnes issues de l’immigration étaient criminelles et n’avaient rien à faire en France. Christine Kelly ne partage pas les idées du journaliste politique. Mais elle trouve injuste qu’il ne puisse pas s’exprimer. Alors, bien qu’il aille parfois trop loin, elle considère qu’il est important de l’aider à recentrer son propos lorsqu’il est invité sur son plateau. Plutôt que de lui tourner le dos, elle fait face à la colère et parfois à la haine. Par son calme et sa sérénité, elle tente de rester concentrée sur son métier, celui d’informer de façon impartiale.

La journaliste ne peut parfois pas contenir son émotion

Mais parfois Christine Kelly craque. En effet, elle n’est pas un super-héros qui peut encaisser les chocs sans rien dire à longueur de temps. Parfois, l’émotion la submerge mais elle a toujours une bonne raison. De plus, elle ne laisse pas non plus ses émotions l’empêcher de s’exprimer de façon claire et bienveillante. Christine Kelly est donc une éprenne impressionnante même lorsqu’elle cède sous le coup de l’émotion. Sur le plateau de TPMP, Christine Kelly pleurait et évoquait le fait d’être une enfant battue et les implications de ce traumatisme.

Les traumatismes sont autant de cicatrices qui ne nous rendent que plus vivants

À 51 ans, Christine Kelly a pardonné à parents. Mais le pardon n’empêche pas de souffrir, le combat n’est jamais fini pour les personnes traumatisées. Trouver en soi la force de la reconstruction est la porte de sortie cependant elle n’est pas facile à trouver. Lors de son interview pour Gala, elle revient sur cette période douloureuse qu’était son enfance et sur d’autres traumatismes comme sa fausse couche en 2001. En effet, la vie ne fait pas de cadeaux. Et nous avons tous des exemples de cette vérité. Mais l’humain a la fâcheuse tendance à s’accrocher à ce qui ne va pas plutôt qu’aux moments de bonheur. La souffrance paraît éternelle quand les moments de joie semblent si éphémères. En revanche, Christine Kelly fait bien partie de ceux qui ont compris que la souffrance appelle la souffrance. Pour s’en sortir une seule solution : le bonheur.

Maman d’une petite fille merveilleuse, Léa, c’est le bonheur que Christine Kelly a choisi dans sa vie. Pourtant, évoquant sa fausse couche de 2001, elle ne pouvait pas non plus ne pas laisser l’émotion la submerger. Elle raconte aux journaliste de Gala qu’elle a mis 10 ans à se reconstruire après la perte de ses bébés. En effet, elle était enceinte de jumelles qui sont décédées au bout de six mois de gestation. Nombreuses sont les femmes qui rencontrent ce drame pendant leurs grossesses. Et personne ne peut se sortir indemne de cet événement tragique.

Christine Kelly choisit le bonheur et la joie pour l’avenir, plutôt que les peurs du passé

Mais devenir mère était important pour Christine Kelly, elle a donc réussi à remonter la pente et à mener à bien son projet. Elle déclare alors que sa fille est la plus belle chose qui lui soit arrivée dans sa vie. Lui transmettre ses valeurs, ses qualités, l’éduquer tout simplement c’est ce qu’elle adore dans la maternité. C’est dans l’éducation de sa fille que Christine Kelly se sens utile et qu’elle trouve aussi davantage de confiance en l’avenir. Et quel bel exemple de reconstruction que celui de la journaliste. En effet, elle fait preuve d’une capacité de résilience incroyable qui inspire ses fans.

Christine Kelly peut être fière de sa carrière et de sa vie en général. Elle parvient à surmonter ses traumatismes et à répandre de la joie autour d’elle. Non seulement grâce à son parcours et à sa carrière d’ailleurs. En lutte contre les injustices, elle fonde une association qui a pour but d’accompagner les familles monoparentales. Christine Kelly est un exemple pour ses fans qui l’adorent mais aussi pour beaucoup de personnes qui apprennent à la connaître. Une chose est sûre, elle na pas fini de faire parler d’elle.