Christine Kelly, victime d’humiliation! Elle se confie sur son calvaire quotidien

Depuis le début de sa carrière, la journaliste Christine Kelly en a vu de toutes les couleurs. Pourtant, rien n’égale son passage par le CSA. En effet, dans une interview accordée au JDD, la chroniqueuse de Cyril Hanouna avoue avoir connu des moments très difficiles. Pire, aujourd’hui, elle parle carrément de harcèlement.

Christine Kelly, une femme blessée mais pas abattue

Humiliations et petits coups en traître…

Au fil des années, Christine Kelly s’est fait un nom dans le milieu du journalisme. Après être passée par différentes rédactions de presse écrite, la passionnée d’informations s’est tourné vers le monde de la télévision. Néanmoins, en 2009, une proposition lui a été faite. D’ailleurs, Christine Kelly n’a pas voulu laisser passer cette opportunité. C’est donc à cette date, qu’elle rejoint le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Pour elle, il s’agit d’une véritable chance. Grâce à son expérience des médias, elle va pouvoir contribuer au bon fonctionnement de l’institution.

Nommée grâce à l’appui de Gérard Larcher, le président du Sénat, Christine Kelly est aux anges. Pourtant, son bonheur sera de courte durée. Dès son arrivée, les coups bas commencent. Malgré sa grande expérience, Christine Kelly semble déstabilisée. Pourtant ce n’est que bien des années plus tard, qu’elle se livre sur ce calvaire. Et pour cause, cette expérience l’a profondément traumatisée. En 2020, la vie de Christine Kelly a pris un tout autre tournant. Mais malgré les problèmes rencontrés au CSA, elle ne regrette pas cette expérience.

Des souvenirs douloureux

Pourtant, son témoignage est glaçant. Puisque selon Christine Kelly, on ne parle pas de fâcheries entre collègues. Selon son témoignage, la journaliste a bel et bien été victime de harcèlement. ” Quand je rentrais chez moi, j’explosais en sanglots, mais je n’ai jamais rien montré. À la longue, ils se sont épuisés “. Comment expliquer une telle attitude au cœur de l’institution ? En vérité, la réponse n’est pas si simple. Mais les faits se révèlent d’une extrême gravité. ” Moqueries, railleries, sourires entendus, voiture rayée dans le parking, notes de frais déchirées “. En outre, le calvaire de Christine Kelly ne s’arrête pas là. Son bureau est ” souillé et recouvert de boue “. Toujours selon ses propres déclarations, ces faits se répètent de manière quotidienne.

Bien évidemment, cette déclaration a créé l’événement. Et immédiatement, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a réagi. Michel Boyon président du CSA à l’époque, a décidé de répondre à ces allégations. Pour lui, Christine Kelly ne dit pas la vérité. ” Franchement, elle m’en aurait parlé, vous ne croyez pas ? Ce ne sont pas les habitudes de la maison “. Mais l’analyse de Michel Boyon va beaucoup plus loin. Selon l’ancien président, la journaliste a ” par moments, une petite tendance à exagérer les choses “.

Difficile de comprendre pourquoi Christine Kelly aurait inventé cette expérience. Aujourd’hui devenue incontournable sur CNews, la journaliste fait le plein d’audiences. Malgré son succès, Christine Kelly a néanmoins jugé important de parler de ces faits. Car comme dans beaucoup d’entreprises, l’omerta autour du harcèlement règne. Pourtant, la journaliste affirme ne pas garder un mauvais souvenir de ce passage. Même si elle a véritablement connu des ennuis avec des collègues. En définitive, la tâche accomplie en valait la peine. Libérée de ses obligations de confidentialité, Christine Kelly expose simplement les faits. Mais sans haine, et sans rancœur !