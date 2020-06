Christophe Carrière dévoile l’énorme salaire qu’il perçoit chez Hanouna, ça choque les internautes

Christophe Carrière: Un des célèbres chroniqueurs de » Touche pas à mon poste » lève le voile sur les véritables salaires sur C8. Interrogé par Jordan De luxe dans » Non Stop People « , Christophe Carrière dévoile le salaire qu’il touche chez Cyril Hanouna et par la même occasion dévoile le nom des chroniqueurs qui touchent le plus d’argent. » Je suis à 500 € par émission « , avouait-il dans l’interview accordée ces derniers jours, et répondait également à la question du journaliste qui lui demandait quels étaient les personnes les mieux payées dans l’émission. Christophe Carrière »

À mon avis, c’est Benjamin Castaldi ou Matthieu Delormeau. Je ne connais pas les chiffres. Ils facturent, comme moi. Je crois que Jean-Michel Maire, c’est le même salaire que moi, 500 € « . Il précise qu’il n’y a pas de salaires mirobolants » Maintenant, je crois que c’est beaucoup moins payé parce que les émissions sont réduites « .

Mais d’autres chiffres circulent, et d’ailleurs dans une émission du mois de mars de TPMP, certains des intervenants avaient eux-mêmes dévoilés ce qu’ils touchent par émission. Après l’affaire qui avait défrayé la chronique lorsque Cyril Hanouna annonçait le salaire de 120 000 € qu’aurait touché Florence Foresti pour la présentation de la cérémonie des Césars cette année.

Dans un souci de transparence, Cyril Hanouna avait souhaité que les chroniqueurs dévoilent, eux aussi, leurs cachets pour leur participation à l’émission. Certains n’ont pas souhaité avouer le montant, mais d’autres se sont pliés à l’exercice, mais visiblement avec certaines réticences. Dans un débat plus général, c’est une autre question qui était soulevée lors de cette émission à savoir si l’argent était un sujet tabou dans notre société, et au vu des réactions des chroniqueurs et des internautes, il semblerait bien que ce soit le cas.

Alors que dans le monde anglo-saxon, et plus particulièrement aux États-Unis, la question des salaires est très ouverte, puisque les gens, lorsqu’ils vous rencontrent, n’hésitent pas à vous demander combien vous gagnez par an, en Europe et plus particulièrement en France, ce sont des sujets que les gens ont beaucoup de mal à aborder.

Une façon bien différente d’appréhender le sujet entre deux continents, qui prouve que ce qui est tabou dans un pays, ne l’est pas forcément ailleurs. Et si cela vaut pour l’argent, cela vaut également pour beaucoup d’autres sujets, comme par exemple, la religion, l’humour, …. Certains parfois gênés de gagner très peu et d’autres, au contraire, ayant honte de dévoiler les sommes astronomiques qu’ils peuvent gagner, il semble qu’il soit toujours compliqué d’évoquer le sujet, soit par peur du jugement, soit par la peur de susciter la jalousie et l’envie.

Dans les émissions de Cyril Hanouna et plus particulièrement dans » Touche pas à mon poste « , il existerait, comme ailleurs, une grande disparité entre les salaires. Gilles Verdez dans ce tour de table organisé par Cyril Hanouna avouait lui toucher 600 euros pour chaque émission à laquelle il participe : » Je gagne 600 € par émission, je l’ai déjà dit l’année dernière et je le redis « . Transparent sur le montant qu’il perçoit, il s’avouait néanmoins un peu gêné, en étant très conscient, que c’est une somme énorme en comparaison de quelqu’un qui gagne 1 000 ou 1 500 € par mois.

À vrai dire, il semblerait que les salaires des chroniqueurs dans TPMP varient assez fortement entre 150 et 1 500 € par émission. Selon Télé Loisirs dans une enquête récente, tout cela dépendrait bien évidemment de la notoriété de la personne concernée, mais aussi d’autres raisons parfois plus ambiguës. Jean-Michel Maire indiquait d’ailleurs que lui touchait 1 000 € par jour. Mais il existerait deux autres personnes qui percevaient des montants encore bien supérieurs.

Il s’agirait de Valérie BenaÏm et de Benjamin Castaldi. Très proche de Cyril Hanouna, Valérie Bénaïm présentait en plus une autre émission sur C8 » C‘est que de la télé » également produite par le boss de TPMP. Concernant Benjamin Castaldi, si son salaire paraît important aux yeux des lecteurs, on peut imaginer qu’il a gagné beaucoup plus dans le passé, notamment lorsqu’il assurait par exemple la présentation de » Secret Story » ou de » Loft Story » sur TF1.

Si Cyril Hanouna demandait aux participants de son émission de dévoiler, s’ils le souhaitaient, le cachet qu’ils touchent pour chaque participation, lui apparemment n’a pas dévoilé les montants qu’il percevait en tant que présentateur. Mais pour ce dernier, le calcul est tout à fait différent, puisque via sa société de production, c’est lui qui réalise l’émission et touche donc des droits sur les produits qu’il vend ensuite à C8. Mais on imagine bien que ces rémunérations doivent être bien supérieures aux cachets de ses chroniqueurs.

Pourtant certains chiffres existent, Le Canard enchaîné avait d’ailleurs révélé, il y a presque un an, le salaire du présentateur de » Touche pas à mon poste » et il serait de 480 000 € par an. Mais ceci serait plus une estimation qu’un chiffre exact. Cela correspondrait à un calcul sur une base de 40 000 € par mois, soit 1 333 € par jour uniquement pour son salaire de présentateur, auquel il faut ajouter celui de producteur, ainsi que probablement quelques autres revenus annexes.

Mais comme Jean-Michel Maire et Christophe Carrière l’expliquaient tous deux, tous ces montants sont des salaires qu’ils facturent via leurs sociétés, et sont donc des revenus bruts. Si certains peuvent sembler choqués de telles sommes, elles correspondraient aussi à une réalité économique. En effet, les émissions de Cyril Hanouna rapportent énormément d’argent aux chaînes de télévision notamment via les revenus publicitaires, donc il est aussi normal que ceux qui en sont le cœur, bénéficient de cette manne financière.

Concernant les autres chroniqueurs de » Touche pas à mon poste « , ou des autres émissions présentées par Cyril Hanouna, tous les chiffres ne sont pas communiqués. On ne connaît par exemple pas les salaires de Agathe Auproux ou encore de Kelly Vedovelli, puisqu’il n’existe pas à ce jour de chiffres publiés, mais par contre, Doc Gynéco percevrait lui 300 euros pour chacun de ses passages. Mais, pour tous les chroniqueurs, il s’agit souvent d’une rémunération à laquelle il faut ajouter beaucoup d’autres revenus, comme leurs collaborations avec des journaux ou avec des sites internet, ou encore le placement de produits comme notamment pour Agathe Auproux.