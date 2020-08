Christophe Dechavanne: Au plus mal, en urgence à l’hôpital, (photos) on dévoile tout !

Christophe Dechavanne voit ses vacances se terminer un peu plus tôt que prévu. L’animateur se trouve admis à l’hôpital en urgence suite à une grave blessure à la jambe. En effet, d’après les nouvelles qu’il donne à ses fans sur Twitter, Christophe Dechavanne se serait rompu le tendon du talon d’Achille. Une vive douleur à supporter pour lui. Depuis l’hôpital, il annonce le verdict des médecins sur les réseaux sociaux. Une opération est à prévoir malheureusement. Et il va également devoir porter des béquilles le temps de se rétablir.

Christophe Dechavanne dans le plâtre, une opération est attendue

Christophe Dechavanne termine son été d’une façon douloureuse. Le pauvre animateur se baladait lorsque son pied a décidé de rester coincé dans une marche d’escalier en pierre. Il explique le phénomène avec humour en racontant que son pied est certainement tombé amoureux. Toujours est-il que le reste de son corps avançait alors que son pied restait dans son creux de marche en pierre. Ce fut alors une chute et s’en suivait le constat qu’il était impossible qu’il se tienne debout sur ses deux jambes. Direction donc les urgences à la hâte.

Rapidement, Christophe Dechavanne partage avec ses fans la terrible nouvelle. Il dit alors ne plus voir son tendon du talon d’Achille et patienter pour être conduit en salle de radiologie. Le tout, en soulignant la douleur intense qu’il doit supporter. Son tweet comporte une photo de son visage et son air inquiet n’échappe pas à ses abonnés.

J’attends patiemment dans un couloir pour une échographie et radio… pas terrible du côté arrière de ma cheville . Le tendon:( je ne le vois plus.. Las boulas ! Et, euh.. je déguste comme il faut pic.twitter.com/3ClIYETluG — ChristopheDechavanne (@CDechavanne) August 26, 2020

Sur Twitter, l’animateur ne cache rien à ses abonnés

Par la suite, ses fans attendent forcément des nouvelles, en croisant les doigts pour que le pire soit évité. En effet, Christophe Dechavanne n’oubliera pas de leur en donner le plus rapidement possible. Et c’est là que le verdict est établi. Il s’agit alors effectivement de ce que redoutait l’animateur. Le tendon de son talon d’Achille n’est plus. C’est donc elle pied dans le plâtre qu’il informe ses abonnés que le pire reste à venir. En effet, si il est pris en charge rapidement par des médecins compétents, Christophe Dechavanne ne pourra pas éviter une opération.

Fin d’été bequillé ! Rupture totale du tendon de Mr Achille. Merci aux docs évidemment. Mais pas à cette marche en pierre bizarre qui a gardé mon pied kéblo alors que j’avançais presque https://t.co/YvyT45hwuS chaussure était amoureuse et a voulu rester : opération à venir 🙁 pic.twitter.com/EbsvU59sZv — ChristopheDechavanne (@CDechavanne) August 26, 2020

En remerciant les médecin, Christophe Dechavanne ne perd pas son humour légendaire. Certainement que l’animateur supporte mieux la douleur grâce aux attentions de l’hôpital. Les fans de Chistophe Dechavanne sont évidemment désolé de sa mésaventure. Ils seront là pour lui apporter du soutien dans cette épreuve. une épreuve qui vient mettre fin à son été. Car avec de telles chaleurs et elle masque obligatoire, se déplacer en béquilles ne sera pas de tout repos.