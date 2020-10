Christophe Dechavanne: Très mal, très blessé dans TPMP, il s’emporte contre Bigflo et Oli

Christophe Dechavanne était l’invité de TPMP le mercredi 7 octobre dernier. Le débat de la soirée portait sur le bienfondé d’interdire les animaux à la télévision. Bigflo et Oli, les frères rappeurs toulousains étaient aussi présents pour faire la promotion de leur nouveau documentaire sur Netflix. Et avant de se s’intéresser au débat du plateau, Christophe Dechavanne s’est emporté contre les rappeurs. En effet, plusieurs années auparavant, Oli avait eu des propos qui ont blessé l’ego de l’animateur. Il voulait donc mettre les choses au clair et lui répondre. Les internautes sont partagés sur son intervention. Ils sont nombreux a penser que Christophe Dechavanne aurait mieux fait de se taire. Tous les détails dans la suite de l’article.

Christophe Dechavanne a des comptes à régler avec les rappeurs Bigflo et Oli

Christophe Dechavanne est arrivé dans TPMP avec une paire de béquilles. En effet, l’animateur s’est blessé à se rompre le talon d’Achille. Après une opération inévitable et de vives douleurs, il peut enfin se déplacer mais toujours avec l’aide de ses béquilles. Il arrivait en plateau pour évoquer sujet qu’il connaît bien, celui des animaux en plateau. Si aujourd’hui il reconnaît que c’est un problème, il ne regrette rien de ce qui a fait sa carrière. Car Christophe Dechavanne animait des émissions de télévision qui les faisait participer aux shows. Les fans se souviendront sûrement de la plus belle ferme du monde ou encore des Jeux-Olympiques des animaux. C’était il y a plus de 15 ans et depuis les codes et les mentalités ont bien évolué.

.@CDechavanne est avec nous dans #TPMP pour évoquer les animaux à la télévision ! pic.twitter.com/AKU05hAuER — TPMP (@TPMP) October 7, 2020

Une intervention dont les téléspectateurs de TPMP se seraient bien passée

Mais avant d’aborder le sujet du débat du jour de TPMP, Christophe Dechavanne avait des comptes à régler. En effet, lors d’une précédente émission de Touche Pas à mon Poste, Oli avait donné son avis sur Christophe Dechavanne. Ce n’était pas fortuit, c’était le sujet du débat de cette soirée qui remonte à plus de cinq ans en arrière. Bigflo et Oli était au débuts de leurs premières apparitions en plateau de télévision. Et en voaynt arriver Christophe Dechavanne, ils ne pouvaient pas se douter que l’animateur leur tenait encore rigueur de leurs propos.

Les internautes sont sidérés de l’intervention de Christophe Dechavanne qui vise à remettre les jeunes à leurs places. Certains le souligne avec humour. Comme ce Twittos qui souligne la rancune de l’animateur.

dechavanne tu lui marche sur le pied en 1992 il t’en veut encore aujourd’hui 😊 — michel.nemeth (@nemeth89435310) October 8, 2020

Les critiques fusent sur Twitter

Mais certaines réactions sont bien plus négatives quant à son intervention. En effet, certains téléspectateurs vont aller jusqu’à dire que Christophe Dechavanne à casser l’ambiance.

On ne peut pas dire qu’il ai fait très bonne impression ce soir Dechavanne 😮 Racunier, bougon, pas rigolo pour 2 sous Les pauvres @bigfloetoli en plus ils n’avaient pas dit gd chose à l’epoque 🙄 #TPMP — Stefff (@Stef0005) October 7, 2020

Il sérieux Christophe Dechavanne il a l’âge de leur daron en plus devant tout le monde #TPMP — Max le parisien (@LeVegan1) October 7, 2020

Je n’ai pas aimé ” l’agression” de Monsieur Dechavanne envers bigflo et oli quand il est arrivé. C etait gratuit et inutile, il a mis un malaise dans cette émission qui était juste un pur kiffe depuis le début. — Boulinguez Virginie (@BoulinguezVirg2) October 7, 2020

Ouvrant un dossier vieux de plusieurs années, Christophe Dechavanne apparaît comme rancunier

Les jeunes rappeurs étaient interrogés sur le fait de savoir si Christophe Dechavanne avait encore sa place à la télévision. Nés dans les années 1990, les deux frères n’ont pas vraiment eu l’occasion d’accrocher aux émissions de Christophe Dechavanne. Ils ont donc donné leurs avis en fonction de leurs expériences, sachant qu’ils sont des rappeurs et non des spécialistes des médias comme la plupart des chroniqueurs de TPMP.

Certains internautes vont donc avoir des réactions vraiment très dures à propos de l’intervention de Christophe Dechavanne. L’animateur prouvait en effet qu’il n’avait toujours pas digéré le fait que Oli le qualifie de has been.

Dechavanne arrive et s’en prend directement à Bigflo et Oli.. c’est n’importe quoi.. tu es un has been mec, c’est un fait ! Ce qui n’enlève pas le fait que tu as été un grand un jour. #tpmp — FredStones (@x_rimes) October 7, 2020

Les frères @bigfloetoli n ont jamais été irrespectueux, ils ont juste dit la vérité …

Dechavanne n’est pas de leur génération…#TPMP — #JPOPBUZZ (@JPOPBUZZ) October 7, 2020

Les fans de TPMP ne sont pas tous contre l’animateur

Sur Internet, les interventions des internautes qui prennent le parti de Christophe Dechavanne sont assez rares. Et elles se contentent finalement de rappeler sa grande carrière passée. Montrant donc encore que les générations de jeunes d’aujourd’hui ne le connaissent pas vraiment.

Big flo et oli n’auront surement pas le même parcours que Mr Dechavanne en tout cas…….!!!!!! Bravo Mr Dechavanne, vous aviez besoin de sortir le manque de respect de ces néophytes, vous avez bien fait…..!!!!!! — Choquet (@PatriciaChoquet) October 8, 2020

Enfin, certains se demandent également comment cela s’est déroulé par la suite. Dans les coulisses de TPMP, Bigflo, Oli et Christophe Dechavanne ont-ils pu se réconcilier ?

Hier Dechavanne a clashé BigFlo et Oli sur un truc dit,il y a 6 ans.

Il leur fait un reproche pour dire ensuite, c’est du passé sans leur laisser l’occasion de s’expliquer.

Il s’est passé quoi en loges après l’émission ? 🤔🤔🤔🤔🤔#TPMP — FredStones (@x_rimes) October 8, 2020

Les fans de TPMP déplorent donc en majorité l’intervention de Christophe Dechavanne car ils ont l’impression qu’il a cassé l’ambiance. Mais en revanche, son intervention à propos du débat concernant les animaux est validée par la majorité. Les animaux n’ont certes plus leurs places sur des plateaux de télévision. Mais il faut considérer que certains sont très bien traités et sont même heureux lorsqu’ils suivent une certaine routine. Les retirer brutalement du devant de la scène pourrait peut-être alors les faire souffrir. De plus, relâcher dans la nature des animaux qui ont passé toute leur vie en captivité peut finalement aller à l’encontre de leur bien-être. C’est en tout cas la santé des animaux qui passe avant tout pour l’animateur, malgré son hésitation sur le bienfondé de relâcher les animaux captifs. Et cela est salué par les fans de TPMP.