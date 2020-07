Christophe Dechavanne encore dévasté et en deuil, pleure toujours la disparition de son fidèle compagnon

Christophe Dechavanne fait en ce moment le deuil de son fidèle compagnon, Adeck. Adeck était un Jack Russel de 16 ans et son départ pèse encore très lourd sur le cœur de son maître. Christophe Dechavanne rend hommage à son chien et tente de se défaire de la peine qui l’habite depuis son décès. Mais il semble encore très affecté et cela se comprend. Les fans de Christophe Dechavanne vont faire en sorte de lui faire savoir qu’ils le soutiennent comme ils le peuvent dans cette terrible épreuve. De doux messages de ses fans viennent alors s’inscrire en commentaires des hommages que fait Christophe Dechavanne à Adeck.

Christophe Dechavanne est encore bouleversé

Voir disparaitre son animal de compagnie est une épreuve que beaucoup de personnes connaissent. En effet, les animaux partent avant leurs maîtres et nous devons apprendre à faire le deuil de nos compagnons de vie. Des amis qui partageaient nos joies et nos peines. Les amis à quatre pattes les plus fidèles et affectueux qui soient. C’est donc avec beaucoup d’empathie que les fans de Christophe Dechavanne tentent de lui apporter du réconfort. Certains ont des animaux et d’autres les ont perdu comme lui. Christophe Dechavanne partage sa peine sur les réseaux sociaux et il va trouver en réponse, des centaines de messages de ses abonnés qui vont essayer de le consoler.

Christophe Dechavanne a perdu son fidèle compagnon le 17 juin dernier. Ce chien était aussi célèbre que son maître. En effet, il était régulièrement présent sur les plateaux des émissions de Christophe Dechavanne. Le public aura alors connu Adeck et se sentira concerné par son départ. À 16 ans, il rejoint le paradis des chiens et laisse son maître désemparé. Car le 24 juillet dernier, sur Twitter, Christophe Dechavanne ne peut pas s’empêcher de partager une photo de lui et de son chien. Un hommage pour dire au monde qu’il pense à lui et que plus d’un mois après son départ, il est encore très peiné. Un sentiment que les fans de Christophe Dechavanne comprennent à la perfection. Ils vont alors lui écrire des messages pour l’accompagner dans son deuil.

Un gros mois … et t’es encore là.. enfin presque.. un bout de vie mon gars @adeck pic.twitter.com/PvVjPc40Dp — ChristopheDechavanne (@CDechavanne) July 24, 2020

Un ami fidèle qu’il n’oubliera jamais

Christophe Dechavanne n’oublie pas son chien et a la sensation qu’il est encore là. De quoi émouvoir l’audience de l’animateur sur les réseaux sociaux. Certains diront alors à la célébrité qu’il est impossible d’oublier ses compagnons. Que toujours nous aurons le sentiment qu’ils sont à nos côtés. Ils ajouteront que ce sentiment et d’abord douloureux à cause du manque mais que l’habitude fera que sentir ainsi leurs présences est une chance. En effet, c’est la marque que la relation que nous entretenions avec eux était sincère et profonde. Des témoignages poignants se suivent et se ressemblent également. Des fans de Christophe Dechavanne parlent alors de leur expérience suite à la perte de leur animal de compagnie. Et l’épreuve qu’elle constitue est bien réelle.

Le temps transforme la douleur mais rien ne s’efface. Nos compagnons sont magiques et notre relation est à chaque fois unique. La peine est légitime. Pour ma part je continue d’adopter et d écrire des pages d’Amour. Ça va aller Christophe 💜🐾🍀 — Lorence (@Lorence09512733) July 24, 2020

Une page se tourne pour Christophe Dechavanne

C’est une grand tranche de vie que nos animaux de compagnie partagent avec nous. Pendant plus de dix ans, ils sont quotidiennement à nos côtés et nous sommes forcément désemparés de les voir partir. Ils font partie de la famille et nous manque de la même manière que si nous perdions un être cher. Certains diront que les animaux n’ont pas à avoir la même place que les êtres humains dans le cœur des gens. Mais ces personnes là ne savent pas ce que c’est que d’avoir un animal comme ami. En effet, c’est une relation entre être vivant au même titre que celle entre deux personnes.

Voir cette publication sur Instagram Il est beau quand même hein ! Une publication partagée par Christophe Dechavanne (@cdechavanne_) le 29 Juin 2020 à 10 :58 PDT

De plus, certains animaux savent démontrer leur intelligence et renforcer encore cet aspect. C’est le cas de la race d’Abeck. Car un Jack Russel est un chien très futé qui apprend rapidement et qui a une grande mémoire. Christophe Dechavanne aura certainement eu des moments inoubliables en compagnie de son petit chien. Mais comme pour tous les deuils qui se pressentent à nous au cours de notre vie, la douleur sera de moins en moins vive. Nous serons toujours tristes mais nous apprenons à vivre avec cette peine. En effet, le deuil passe par différentes étapes avant de s’accomplir. C’est un processus qui est plus ou moins long en fonction des personnes. Mais il n’y a pas de normes quant à la durée du processus. Chacun prendra le temps qui lui est nécessaire pour faire son deuil.

Le travail du deuil est long et douloureux

Il s’agit d’un travail qui se compose de cinq étapes théoriques. La première est forcément celle du choc. Le choc du départ et de l’absence. Lorsque la réalité de la situation n’est plus possible à éviter, arrive alors l’étape de la colère. Le sentiment d’injustice accompagne la peine de celui qui fait son deuil. Puis c’est l’étape dite du marchandage. Une étape dans laquelle nous tentons de nous convaincre que tout à une raison et que ce départ à du sens. Ensuite, nous sommes prêts à vivre notre peine pleinement. Les pleurs, la tristesse, la fatigue et plein d’autres sentiments viennent se mêler. C’est cette étape qui peut être très longue pour certaines personnes. Car la suivante est l’étape finale, celle de l’acceptation. Nous retrouvons nos habitudes et reprenons le cours de notre vie en ayant appris que la peine de cette disparition ne nous quitterait peut-être jamais.

Petit à petit, la souffrance liée à la disparition s’estompent mais cela ne signifie pas que les souvenirs partent en même temps. Christophe Dechavanne n’oubliera certainement jamais son fidèle compagnon. Et nous lui souhaitons beaucoup de courage pour parvenir à faire son deuil.