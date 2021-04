Christophe fait d’ÉNORMES et bouleversantes confessions sur le suicide de sa maman !

Près d’un an après sa disparition, le chanteur Christophe continue de faire jaser les fans ! Ces derniers sont d’ailleurs nombreux à vouloir connaître les détails de son parcours ainsi que ce que sont devenus ses œuvres. Des questions à laquelle ils pourront trouver une réponse si l’on en croit les dernières nouvelles ! En effet, la biographie de la célébrité pourrait permettre d’en apprendre un peu plus sur son passé comme sur ses derniers moments de gloire. Une avancée qui ne manque de plaire à ses fans.

C’est d’ailleurs de cette manière qu’en découvre de nouvelles informations sur les proches du chanteur Christophe. S’il était proche de sa mère, les fans en savent très peu sur cette dernière. Et encore moins sur cette mésaventure qu’ils auraient pu connaître dans le passé. En effet, la célébrité française aurait été témoin d’une scène surréaliste où sa mère a été gravement en danger. Quels sont les faits dont il se souvient de cette époque ? Quel est son ressenti ? Nos confrères de chez Paris Match ont dévoilés une partie des récits du chanteur dans le cadre de sa biographie. L’équipe de LDPeople a décidé de vous donner quelques détails dans les prochaines lignes !

Une carrière terminée trop tôt

Dès ses débuts, Christophe a su captiver un large public. Ses talents de musiciens ainsi que ses nombreuses collaborations lui ont permis de développer sa carrière en un rien de temps. Et malgré le temps qui passe, le chanteur a su garder sa notoriété auprès de ses fans. Ces derniers se comptent d’ailleurs par millier à attendre ses derniers tubes ou à le suivre dans ses concerts. Une carrière qui a toutefois pris fin assez tôt. En effet, le chanteur s’est éteint à l’âge de 74 ans dans le courant de l’année dernière. Une disparition qui a choqué le monde de la musique ainsi que tous ses fans qui restent en suspend face à sa carrière ! Il faut dire que malgré les années, la célébrité française ne perd pas de sa popularité.

Et cela se confirme encore lorsqu’il sort sa biographie. Intitulée « Vivre la nuit, rêver le jour », ce dernier raconte tous les détails de sa vie de chanteur. Les anecdotes nous permettent d’en apprendre davantage sur ce passé tumultueux qu’il a vécu. De quoi faire découvrir de nouvelles facettes de sa personnalité et de son parcours à ses fans. Mais ce n’est pas seulement sur le plan professionnel que Christophe a décidé de se confier !

Une enfance douloureuse ?

Comme bon nombre d’artiste, Christophe a été marqué par son passé. C’est d’ailleurs ce qui l’a poussé à se lancer dans la musique. Un art qui permet de s’exprimer, de parler de faits divers mais surtout de susciter l’attention. Grâce à sa biographie, on apprend notamment que le chanteur n’avait pas eu une enfance des plus tendres. Les bons souvenirs rivalisent donc avec les plus mauvais, surtout lorsqu’il s’agit de ses parents ! La célébrité s’est notamment confiée sur les douleurs causées par la séparation entre son père et sa mère . Une situation difficile à gérer pour les enfants et dont il a pourtant été témoin, du début jusqu’à la fin.

« J’étais son alibi pour ses maîtresses » avait d’ailleurs raconté Christophe en se remémorant les moments passés avec son père. Ce dernier avait pour habitude d’emmener son fils « chez Blaise », un café bondé sur la rue Damrémont. Une pratique qui s’est avérée totalement fausse et triste pour le chanteur une fois qu’il a compris ce qui se tramait. Et cela encore plus lorsque sa mère décide abruptement de mettre fin à ses jours !

Christophe se confie sur sa mère !

Si la séparation est difficile pour Christophe, elle l’est bien plus encore pour sa mère. Cette dernière avait d’ailleurs laissé un souvenir douloureux au chanteur. Bien que sa mère soit aimante, elle n’hésitait pas à « mettre des gifles » lorsque lui et sa fratrie faisait des bêtises. Le plus dur survient toutefois lorsque le chanteur et son frère Gégé souhaitent rentrer après une longue journée dehors et qu’ils n’arrivent pas à accéder à leur demeure. Cette dernière étant fermée à clé, ils ont dû faire le tour pour voir ce qui se passe.

Il s’avère alors que la mère de Christophe était allongée par terre alors qu’une odeur de gaz flottait dans les alentours. De quoi alerté les deux jeunes hommes qui ont rapidement fait appels aux secours. Ces derniers ont donc embarqué leur mère « sans dire si elle était morte ou vivante ». De quoi traumatiser le jeune homme à l’époque.