Christophe : Son Fils Romain au plus mal, hospitalisé en urgence, il ne peut plus bouger !

Le fils illégitime du célèbre chanteur Christophe décédé au mois d’avril de cette année est de retour à l’hôpital. Il serait dans un état très grave. Via les réseaux sociaux, Romain Vidal, le fils de Christophe et Michèle Torr, dont le père biologique n’a jamais reconnu leur lien de parenté, a posté un message concernant son état de santé. Âgé de 53 ans, le fils illégitime de l’interprète des Mots bleus postait un message qui a inquiété ses proches concernant son état de santé.

» Bonjour, j’espère que vous allez bien. Moi, pas terrible en ce moment. Je retourne dans l’après-midi à l’hôpital de la Timone. Je ne peux plus bouger, mais j’espère que ça ira mieux après » partageait-il sur son compte Facebook, le samedi 1er août. Déjà, il y a quelques jours, il avait dû être hospitalisé alors que son état de santé ne faisait qu’empirer. Le dimanche 26 juillet, il avait dû se rendre à l’hôpital pour des douleurs qui l’empêchait réellement de se mouvoir.

Toujours via les réseaux sociaux, il avait communiqué sur son état de santé : » Bonjour à tous, j’espère que vous allez bien. Moi, je suis à l’hôpital de la Timone, car j’ai eu des problèmes de grosse fatigue, on me fait plein de tests. Déjà, je n’ai pas le covid. Ces derniers temps, ça a été très dur moralement, mais après la pluie, le beau temps « .

Romain Vidal, même s’il n’a pas un nom très connu, est le fils de deux des plus grandes stars de la chanson française des années 80. Fruit de la passion de l’interprète Michèle Torr de Emmenez-moi danser ce soir et du célèbre chanteur Christophe, Romain ne porte néanmoins pas le nom de son illustre père. Une triste histoire de famille qui a connu son apogée au décès de l’artiste en avril dernier car l’épouse du chanteur avait selon les dires de sa première famille, repoussé son ancien amour et leur fils.

Michèle Torr et son fils Romain n’avaient donc pas pu se rendre aux obsèques de Christophe après son décès, dans l’ouest de la France. Le chanteur souffrait de problèmes respiratoires depuis de nombreuses années et avait été diagnostiqué pour un emphysème qui l’empêchait de respirer correctement depuis très longtemps. Si certaines rumeurs affirmaient qu’il avait été victime du covid-19, cette information n’a jamais pu être vérifiée et n’a jamais été confirmée, ni par les médecins, ni par la famille.

De son côté, son fils Romain a été diagnostiqué pour une sclérose en plaques en 2007. Et malgré quelques rapprochements avec son père ces dernières années, c’est surtout sur sa mère qu’il a pu compter. Très admiratif devant le courage de son fils, Michèle Torr s’était confiée sur le plateau de Non Stop People en 2019 pour montrer l’amour qu’elle avait pour Romain, et répétait sa fierté et son admiration devant son courage : » Romain est tellement extraordinaire, il me dit tous les jours ‘ écoute… lâche-moi un peu je vais bien, tout va bien pour moi ‘ Il a un moral extraordinaire, c’est lui qui me tient » expliquait l’artiste au sujet de son fils. Malgré la maladie, Romain passerait une grande partie de son temps pour soutenir les autres malades victimes de la sclérose en plaques.

Dans la région d’Aix-en-Provence, il se bat pour recueillir des fonds afin de faire avancer la recherche sur cette terrible maladie. Michèle Torr l’aide dans son projet et fait tout ce qui est possible pour le soutenir. « Je fais tout ce que je peux, chaque année pour proposer un concert événement, entourée de mes copains qui donne de la voix et de leur temps » expliquait la chanteuse.

Certaines rumeurs ont reproché à Romain d’avoir tenté de se rapprocher de son père pour de sombres raisons. Mais Romain affirme être désintéressé, il ne souhaitait qu’une seule chose, c’était simplement mieux le connaître. Il affirme d’ailleurs n’avoir jamais rien reçu de son père, à part un héritage qu’il chérit aujourd’hui comme l’unique témoignage de sa filiation. La seule chose que Romain possède de Christophe, c’est une médaille qui avait été offerte par la maman du célèbre chanteur à l’intention de Michèle Torr lorsque les deux artistes vivaient une grande passion il y a de nombreuses années.

Une médaille de Saint-Christophe qui est le symbole des voyageurs et que Romain garde précieusement comme la seule trace de l’histoire qui a rassemblé son père et sa mère. Papa de trois enfants, Charlotte, Samuel et Raphaël, Romain Vidal semble avoir été très meurtri d’être resté à l’écart de la vie de son père, mais encore plus d’avoir été éloigné de lui pour ses derniers jours et à son enterrement. Il avoue même n’avoir jamais reçu les détails concernant la date et le lieu de la cérémonie. Il affirmait qu’on l’avait réellement » pris pour un con » concernant l’enterrement de son père biologique. Il postait le 7 mai dernier un message sur Facebook en s’étonnant d’être à ce point rejeté.

Mais Christophe, était aussi le père d’une fille prénommée, Lucie qui selon le fils illégitime n’a jamais souhaité prendre contact avec son frère pour donner la moindre nouvelle sur leur père » N’ayant pas de nouvelles d’elle, je lui ai envoyé un sms le même jour lui demandant de me tenir au courant de l’état de santé de notre père biologique. À ce jour, je n’ai rien. Je trouve ça … Ça me fait très mal » avait-il expliqué visiblement déçu. Ce sont donc l’épouse de Christophe, Véronique et sa fille, Lucie Bevilacqua qui ont géré l’organisation des funérailles du célèbre chanteur Christophe. Mais, en réalité le couple Christophe et Véronique était séparé depuis longtemps. Selon plusieurs proches, ils n’auraient jamais divorcé, car Christophe détestait toutes les formalités administratives. Mariés en 1971, il était en fait séparé depuis plus de 20 ans.

Concernant les dernières volontés et le départ de Christophe, c’est néanmoins Véronique qui s’est occupée de tous les détails laissant à l’écart Michèle Torr et le fils illégitime, Romain Vidal. Une situation bien délicate dont il est difficile de démêler le vrai du faux, même s’il est évident que tout le monde semblait très attristé par le départ du chanteur. Un décès qui a laissé un grand vide dans le monde de la chanson française, un artiste qui était salué par tous les grands noms du show-business. Mais aussi un artiste pour qui malheureusement, les funérailles auront été placées sous le signe de la guerre entre deux familles qui se déchirent depuis de nombreuses années.