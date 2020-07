Christophe : son fils, Romain, en urgence à l’hôpital, au plus mal, il s’exprime

Christophe est un chanteur admirable qui nous a quitté récemment. Ce sont 55 ans de carrière qui s’arrêtent le 16 avril 2020. Mais les fans lui rendent, depuis, de vibrants hommages. Le décès de Christophe permet de nous replonger dans sa vie passée et de refaire la connaissance de Romain Vidal, le fils du chanteur. Un enfant qu’il a eu avec Michèle Torr et qu’il n’a jamais reconnu. Romain Vidal suscite alors la sympathie de nombreux internautes, fans ou non de Christophe. Le fils de Michèle Torr inquiète car il est atteint d’un sclérose en plaques. Admis à l’hôpital en urgence, les fans étaient très inquiets de son état de santé. Heureusement, il va prendre le temps de les rassurer.

Le fils de Christophe, Romain Vidal, malade mais guerrier

Romain Vidal n’a pas eu une vie des plus simples. En effet, vivre avec la sclérose en plaques peut être un véritable défi. Heureusement, il est entouré de ses amis, de sa famille et de ses fans pour garder le moral. Car le moral devient essentiel dans des conditions pareilles. Son optimisme lui permet de continuer de lutter sans jamais baisser les bras. Le fils de Christophe et de Michèle Torr inspire des personnes qui côtoient la maladie de la sclérose en plaques. Malades ou proches de personnes atteintes, tous ne peuvent que saluer le combat de cet homme. Le fils de Christophe s’engage corps et âme dans ce combat.

Le fils de Christophe, Romain, est un père de famille aimant. Il a trois enfants qui se prénomment Charlotte, Samuel et Raphaëlle. Il s’engage tellement pleinement contre la maladie qu’il est à la tête d’une association afin de collecter des fonds pour financer la recherche, l’association SEP du Pays d’Aix. Michèle Torr est très proche de son fils et ne manquera pas de participer à la collecte des fonds de son association. Mais Christophe n’aura jamais voulu entretenir de relation avec Romain Vidal. En effet, même lorsque Christophe a été admis à l’hôpital et que sa vie était en danger, Romain a été tenu à l’écart. Lorsque Christophe rejoint les anges, Romain Vidal n’aura pas pu aller le voir non plus, ni assister à la cérémonie.

Romain Vidal mérite du soutien et de la reconnaissance

Malgré l’éloignement entre Christophe et son fils, les fans du chanteur ont de l’affection pour Romain. En effet, il est également le fils de Michèle Torr qui a également de nombreux fans. Mais c’est avant tout un homme qui attire sur lui la sympathie du public. En effet, il traverse une période difficile depuis la mort de son père. Des souvenirs reviennent et ne sont pas toujours agréables. Car Romain Vidal aurait aimé que son père daigne passer du temps en sa compagnie, même un peu, même trop tard. Mais Christophe n’a jamais accepté de réparer cette faute. Le mal était fait et trop de temps était passé.

La sclérose en plaques, le combat d’une vie

De plus, le fils de Christophe et de Michèle Torr grandit avec une maladie encore incurable. La sclérose en plaques est une maladie qui s’attaques aux nerfs et qui les dégrade de façon irréversible parfois. La maladie connaît, dans la majorité des cas, deux phases consécutives. La première est dite rémittente et la seconde est dite progressive. Dans la phase progressive, les symptômes de la sclérose en plaques sont permanents et causent des handicaps lourds et dont l’état empire de façon progressive. Christophe aurai pu s’intéresser à cette maladie pour tenter de se rapprocher de son fils, mais il n’en avait plus le courage. Romain Vidal ne s’arrêtera pas à cette déception affective et continuera de se battre. Ainsi, les fans de Christophe, de Michèle Torr et les personnes familières de la sclérose en plaques admirent tout simplement Romain Vidal.

Une admission urgente à l’hôpital inquiète les internautes

Les fans du fils de Christophe étaient alors évidemment bouleversés lorsqu’ils apprenaient que Romain était à l’hôpital. En effet, c’est sur son profil Facebook que Romain Vidal explique ce qu’il lui arrive. Nous étions le vendredi 24 juillet et il publie un message dans lequel il commence par prendre des nouvelles de ses contacts sur Facebook. Mais rapidement, ses fans et amis apprennent qu’il séjourne à l’hôpital. Un grosse fatigue s’avérait inquiétante et il subit une batterie de tests afin de l’aider à se remettre. Lorsque le fils de Christophe partage cette information, il sait déjà qu’il n’est pas atteint du COVID-19. Et pour terminer ce message alarmant, il souhaite rassurer ses fans et ses amis. Il ajoute donc que ces derniers temps ont été rudes pour lui moralement parlant. Mais « après la pluie vient le beau temps ». Romain ne manque jamais d’une touche d’optimisme.

Pourtant, les amis et les fans du fils de Christophe sont très inquiets. Ce sont un peu moins de 500 messages que Romain va recevoir en commentaire de cette publication. Tous sont des encouragements et des prières pour son rétablissement rapide. Heureusement, dès le lendemain matin, le samedi 25 juillet, Romain annonçait sur Facebook qu’il sortait de l’hôpital. Il devrait se soigner depuis chez lui, une grosse infection urinaire. Plus de peur que de mal pour les fans et les amis du fils de Christophe. Et le lendemain, Romain partage une nouvelle information qui n’étonnera pas ceux qui le connaissent bien.

Romain Vidal va bien et fait en sorte que d’autres puissent se porter mieux

En effet, il a profité de son séjour à l’hôpital de la Timone (Marseille) pour signer un chèque de 20 000 euros à l’ordre du réseau PACASEP. Cet acte de générosité hors norme a été fait en présence du professeur Pelletier et du docteur Audrey Rico. Romain est toujours prêt à participer à la recherche. Sa bonté est sans bornes et a de quoi mettre du baume au cœur. Le fils de Christophe est donc à présent retourné à son domicile et il se repose et se soigne. Nous ne pouvons que lui souhaiter un bon rétablissement et saluer évidemment son don extrêmement généreux. Le fils de Christophe a de quoi être fier de lui et les traits de son caractère, combatif et généreux notamment, sont des exemples et des inspirations pour beaucoup.