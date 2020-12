“Chut!” Malika Ménard fait une énorme bourde dans l’émission spéciale d’Affaire Conclue !

Malika Ménard participait à une édition très spéciale d’Affaire Conclue. L’émission spéciale fêtes était diffusée ce lundi 21 décembre sur France 2. Le principe n’a pas été changé mais les surprises étaient tout de même nombreuses. Trois célébrités notamment, sont venues participer pour vendre des objets personnels afin de récolter des fonds pour des associations. La belle Malika Ménard, l’écrivain Bernard Weber et la navigatrice Maud Fontenoy ont joué le jeu. Cependant, Malika Ménard n’avait visiblement pas saisi le principe de l’estimation et des enchères. Elle commet une erreur et LDPeople vous la présente dans cet article.

Malika Ménard s’affiche en faisant une bourde, elle est reprise par les acheteurs

Malika Ménard était heureuse de rejoindre le plateau grandiose de cette édition si spéciale d’Affaire Conclue. Elle avait apporté un objet qui appartenait un sa grand-mère. Un ancien jeu d’adresse qui a été estimé à 300 euros. Comme toujours, les estimations sont faites par des experts avant que les vendeurs présentent leurs objets aux acheteurs et que les enchères démarrent. Et comme toujours aussi, les vendeurs gardent secret le montant de l’estimation afin de voir les enchères s’envoler. Mais Malika Ménard a fait l’erreur de révéler ce prix en salle des ventes. Caroline Margeridon, l’une des acheteuses présente, fait directement savoir à l’ancienne Miss France qu’elle vient de faire une bourde. En effet, si elle pensait que cela allait faire grimper les enchères, elle risque surtout de les faire plafonner à la somme de l’estimation.

Dommage pour Malika Ménard qui n’avait pas saisi cette subtilité. Néanmoins, les acheteurs sont beaux joueurs. De plus, ils savent que la jeune femme souhaite offrir la somme récoltée à l’association CéKeDuBonheur. Elle s’occupe de rendre plus agréables les séjours en hôpitaux pour les enfants et les adolescents. Une noble cause à laquelle Affaire Conclue souhaite faire un beau cadeau finalement. Aussi, malgré la bourde de Malika Ménard, les enchères ont atteint la somme de 1 500 euros pour son jeu d’adresse. Soit 5 fois le prix de l’estimation ! LDPeople s’est assuré pour vous que cette histoire s’est bien terminée.

Une nouvelle vente réussie pour une Affaire Conclue en beauté

C’est François-Xavier Renou qui remporte la vente. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’erreur de Malika Ménard a peut-être été payante. En effet, si il faut normalement garder secret le montant de l’estimation pendant les enchères, cela l’a peut-être vraiment aidé à faire grimper les prix. Une chance dont elle se souviendra sans doutes longtemps. Malgré la gêne ressentie lorsque Caroline Margeridon la reprend pour lui signifier sa faute. Malika Ménard, Bernard Weber et Maud Fontenoy ont été des atouts chics pendant cette grande soirée inédite d’Affaire Conclue. Leurs participations ont ravi les téléspectateurs et plusieurs associations ont bénéficié de leur soutien par la même occasion. Après tout, même si Malika Ménard a été gênée par son erreur, elle finit par s’en sortir à merveille. Pas de doutes que si elle avait à la refaire, elle ne changerai rien.