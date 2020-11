Cindy (Koh-Lanta): les photos de sa folle nuit d’ivresse avec Thomas sans vêtements

Cindy Poumeyrol, ancienne candidate de Koh-Lanta, crée l’événement sur Instagram. En effet, l’une de ses stories a véritablement ravi ses fans. En tout cas, cette publication les a véritablement surpris ! D’ailleurs, le sujet est, on ne peut plus, croustillant. Puisque la jeune femme partage un cliché de son compagnon, sans le moindre vêtement !!!

Cindy Poumeyrol (Koh-Lanta), son mari sans vêtement sur la toile !

Des photos qui ne manquent pas de piquant !

Depuis sa participation à Koh-Lanta, La Guerre des chefs en 2019, Cindy Poumeyrol n’est plus une inconnue. Sa récente participation à Mamans et célèbres sur TFX lui a d’ailleurs encore ramené un bon nombre de fans. De plus, la jeune femme peut compter sur une grande communauté sur Instagram pour la suivre. Aussi, ses followers n’ont pas manqué sa dernière publication. Ce dimanche 15 novembre, la jeune femme de 23 ans a en effet créé l’événement.

Pour les jeunes parents, s’accorder des moments en couple est très important. D’ailleurs, Cindy Poumeyrol semble l’avoir parfaitement compris. En effet, il y a un an, elle donne le jour à une petite fille prénommée Alba. Même si elle est très heureuse de ce statut de jeune maman, la belle blonde de 33 ans ne veut pas négliger les moments avec son mari. Alors le week-end dernier, les deux tourtereaux se préparent pour une soirée en amoureux. Autour d’un bon repas accompagné d’un vin sélectionné, ils se mettent aux fourneaux. Mais la tenue du jeune homme, va véritablement créer le buzz ! Une fois de plus l’ancienne gloire de Koh-Lanta partage tout avec son public !

Vêtu simplement d’un… tablier

Décidément, le couple était de très bonne humeur ce dimanche. Alors que leur petite fille se repose, Thomas et la participante de Koh-lanta se préparent à une soirée de détente. En effet, ils ont décidé de s’accorder un moment rien qu’à eux. Pourtant, quelques heures, plus tard, ils en ont fait profiter tous leurs fans. Il faut bien avouer que le moment méritait d’être gravé. Au menu de cette soirée, de l’excellente viande, de la blonde de Galice, et du vin rouge sont sur la table. Mais le compagnon de la star de Koh-Lanta semble avoir une idée précise derrière la tête. Et Cindy Poumeyrol paraît elle aussi tout aussi complice. D’ailleurs, la jeune femme s’était préparée pour l’événement.

Dans sa story Instagram, Cindy Poumeyrol a décidé de ne rien cacher à ses fans. En effet, elle n’hésite pas à publier la photo de son chéri dans le plus simple appareil. Vêtu uniquement d’un tablier, Romain prépare le repas. Mais pas d’inquiétude ! Car comme Cindy l’affirme ” Tout est sous contrôle “. Les deux jeunes gens n’ont pas perdu les pédales. Ils ont simplement décidé de pimenter leur soirée. Et de toute évidence, cela se fait sans aucune limite. Les autres clichés disponibles de cette soirée révèlent véritablement l’attachement des tourtereaux. L’un dans les bras de l’autre, ils profitent de ces moments privilégiés. Pour l’ancienne aventurière de Koh-lanta, ce dîner est juste parfait, même plus encore. ” Rencard validé, il m’a régalé. Ivres d’amour ! Le vin était magnifique, et pas que “. Cette série de photos a visiblement eu son petit succès. Puisque plus de 54 000 followers n’ont pas hésité à liker !