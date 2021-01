Cindy Koh-Lanta perd son second bébé, terrible nouvelle ! Victime d’une fausse couche…

Très présente sur Instagram, Cindy Koh-Lanta a décidé de se confier auprès de ses fans. L’annonce d’un événement terrible qui a changé toute sa vie !

Cindy Poumeyrol a été découverte dans Koh-Lanta il y a quelques années maintenant. Et même si l’aventure s’est terminée pour elle, la jeune femme continue de faire parler d’elle. Il faut dire qu’entre son travail et sa petite vie de famille, elle a beaucoup à partager. Elle fait d’ailleurs régulièrement le buzz sur les réseaux sociaux depuis qu’elle est devenue une star des émissions de téléréalités. Son passage dans la dernière saison de Mamans et Célèbres a d’ailleurs été couronné de succès.

Mais si Cindy Koh-Lanta fait de nouveau parler d’elle ce 8 janvier, c’est pour une toute autre raison. Loin du registre gai dont elle nous a habitués, la jeune femme de 33 ans a décidé de se confier sur un fait qui l’a bouleversé. L’équipe LD People a fait le point sur le sujet et vous donne tous les détails dans les prochaines lignes !

Une pause loin des téléréalités !

L’année dernière a été mouvementée pour Cindy Koh-Lanta ! Entre sa petite famille et les multiples tournages, la star des téléréalités n’avais pas une seule minute pour elle. De quoi la pousser à prendre une décision radicale pour cette nouvelle année. En effet, elle a dévoilé lors d’une séance de question réponse sur Instagram qu’elle ne serait pas de la partie pour les prochaines tournages de « Mamans et Célèbres ». L’émission se prépare depuis cette semaine avec de nouveaux visages dont celui d’Aurélie Van Daelen.

De son côté, Cindy Poumeyrol sera plus concentrée sur ses autres projets. Cela implique par exemple sa marque de vêtement intitulée Maison Nicole ou encore ses partenariats sur Instagram. Mais pour elle, cette année 2021 sera surtout celle du repos. Comme elle l’indique à ses fans, ce sera « une petite pause pour recharger les batteries ».

Cindy Koh-Lanta perd son second bébé !

Toujours dans le cadre de cette séance de question réponse, Cindy a répondu à quelques questions personnelles. Lorsqu’elle est interrogée sur un éventuel second enfant, la jeune femme est très enthousiaste. En effet, elle et son compagnon rêvent d’un autre bébé depuis quelques mois. Les adeptes de « Mamans et Célèbres » auront d’ailleurs découvert que le couple avait décidé d’arrêter la contraception pour se focaliser sur ce projet. « J’aimerais qu’il y ait deux ans d’écart entre eux » a-t-elle avoué à ses fans lors d’une précédente interview.

Mais le sort en a décidé autrement ! « J’ai fait une fausse couche la veille de mon écho des trois mois » a-t-elle confié sur son compte Instagram. Des faits qui se sont déroulés dans le courant de l’année 2020 puisque la jeune femme était particulièrement occupée. Si elle n’en a pas parlé, c’est bien sûr parce que ce genre de situation. D’autant plus qu’elle a décidé qu’elle ne « s’étalerait pas sur le sujet » puisqu’elle travailler déjà sur le sujet avec son compagnon pour concevoir dans les mois à venir. Et on lui souhaite cet heureux événement très rapidement !