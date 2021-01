Cindy Koh-Lanta : victime d’un trouble de la vision, sa journée cauchemar à l’hôpital

En 2019, les téléspectateurs faisaient connaissance de Cindy à Koh-Lanta. Finaliste de la saison, la guerre des chefs la jeune femme s’est depuis reconvertie en influenceuse et entrepreneuse. Aujourd’hui, elle fait la une des journaux puisqu’elle a quelque peu perdu la vue, au point de devoir passer un scanner. La rédaction de LD People va vous expliquer la journée catastrophe de la candidate de “Mamans & Célèbres”.

Le calvaire de Cindy Poumeyrol

C’est sur son compte Instagram que Cindy, finaliste de Koh-Lanta en 2019, a pris la parole pour raconter la frayeur qu’elle a eu. En effet, la jeune femme a révélé que le mercredi 13 janvier, elle a du faire un saut à l’hôpital : “Je suis de retour à la maison après une matinée catastrophique mais tout va bien“, commence-t-elle par dire. Elle explique ensuite : “J’ai été à l’hôpital pour passer un scanner de contrôle. Il n’y a pas très longtemps, j’ai eu un trouble de la vision. Même carrément je ne voyais que de la moitié d’un oeil. Je voyais les personnes à moitié, c’était trop bizarre”.

Cindy Poumeyrol a expliqué qu’en plus de ne plus rien voir soudainement, elle avait une grosse migraine et que c’est l’accumulation de tout qui a fait qu’elle souhaitait consulter. Malheureusement pour la jeune femme, sa visite à l’hôpital s’est avérée être un calvaire : “J’avais rendez-vous ce matin sauf que j’ai mis presque une demi-heure à me garer, il y avait plus d’une heure d’attente pour l’enregistrement à l’accueil. Je ne suis pas habituée aux rendez-vous médicaux, j’avais pris un rendez-vous 1h30 plus tard en pensant que j’allais pouvoir gérer. Pas du tout…“. Si elle a finalement pu voir un médecin, la candidate de “Mamans & Célèbres” devra y retourner pour un nouveau scanner.

Victime d’une fausse couche

Alors que Cindy Poumeyrol et son compagnon étaient prêts pour avoir un deuxième enfant, la jeune femme a été victime d’une fausse couche : “Alors oui, nous avons très envie d’avoir un autre bébé. Nous y travaillons avec ardeur. Pour tout vous dire, j’ai malheureusement fait une fausse couche la veille de mon écho des trois mois” a-t-elle notamment révélé à ses fans lorsqu’on lui a demandé si elle voulait avoir un autre bébé. Le jeune femme relative et explique qu’elle ne renonçait pas à avoir un deuxième enfant : “Et j’ai la chance d’avoir toujours une complicité avec mon mari alors, évidemment, Alba aura prochainement, je l’espère, un petit frère ou une petite soeur”.

Avec les différents coups durs pour Cindy Poumeyrol, il est tout à fait normal de voir la jeune femme vouloir être moins présente à la télévision. C’est pourquoi, elle a décidé de ne pas participer à la prochaine saison de “Mamans & Célèbres” : “J’ai pris la décision de prendre une pause car 2020 a été trop intense pour moi. Je m’occupais d’Alba à plein temps jusqu’en septembre, les journées de tournage, mes collaborations Instagram, le lancement de Maison Nicole… Je n’arrivais plus à tout gérer, donc petite pause pour recharger les batteries”.