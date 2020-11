Claire Chazal en couple? Elle se confie et nous raconte tout!

Qu’en est-il des amours de Claire Chazal ? C’est justement de ça que la journaliste a parlé lors d’une récente interview pour le magazine Gala. Explications.

Claire Chazal prête à refaire sa vie avec un homme ?

Mariée à Xavier Couture de 2000 à 2003, Claire Chazal a également eu une histoire d’amour avec Patrick Poivre d’Arvor, Philippe Torreton, avant de surtout faire parler d’elle pour son couple avec le mannequin et animateur Arnaud Lemaire. Aujourd’hui, elle ne pense pas à une histoire d’amour, au contraire. En effet, l’ex présentatrice du JT de 20h sur TF1 a désormais plus envie d’amitié que d’amour : “C’est plus doux. Il y a moins de conflits et de tensions. La passion peut détruire. Il faut le supporter. Quand on n’a pas de passion, on est évidemment plus tranquille. Mais dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, on n’est jamais sûr de rien” explique-t-elle notamment.

Pour autant, Claire Chazal aime toujours séduire. Avec son métier, il est évident que la phase de séduction est très importante pour pouvoir donner envie aux gens de regarder son journal : “J’ai toujours aimé qu’on m’aime. J’aime susciter l’empathie, l’adhésion. Il est difficile pour moi de vivre avec le conflit. Et puis, je fais un métier d’image qui consiste à aller chercher l’attention des gens. Donc je suppose qu’il faut y apporter un regard, une voix, un physique…”. D’ailleurs, la journaliste a une routine quotidienne imparable pour avoir la forme :“Je fais environ sept heures de danse et d’assouplissements par semaine”.

Claire Chazal n’a pas peur de la solitude

Pour rester toujours en forme physiquement, Claire Chazal s’impose une grande discipline pour rester mince : “Je n’aime pas me sentir lourde physiquement. C’est lié à mon idée de l’esthétique, je pense. Je me sens mieux quand je suis plus légère. Quand je fais un effort pour transpirer. Je pense que la célébrité, même si je suis beaucoup moins exposée aujourd’hui, peut jouer en ce sens, même inconsciemment. Je vis avec le regard des autres. Sans doute m’incite-t-il à repousser le temps et l’âge“.

Claire Chazal : cette discipline de fer qu’elle s’impose pour affronter le regard des autres https://t.co/jg7bW4pzhr pic.twitter.com/huJcy629o4 — Voici (@voici) November 26, 2020

Et justement en parlant d’âge, le journaliste de Gala a demandé à Claire Chazal, si elle n’avait pas peur de ressentir de la solitude. La présentatrice a été très cash : “Vous savez, même en étant en couple, on peut être très seul. La solitude, c’est aussi une forme de liberté. Et puis je suis très entourée…“, a-t-elle déclaré. C’est près de ses proches et amis que la journaliste préfère se ressourcer et “partager (ses) émotions”. Voilà qui est dit.