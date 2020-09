Claire (L’amour est dans le pré) dévoile de sublimes photos de son mariage avec Sébastien

Le 12 septembre dernier, Claire Fourcade ensuite candidate de “L’amour est dans le pré” a épousé son compagnon de longue date, Sébastien. C’est sur les réseaux sociaux que la jeune femme nous dévoile quelques clichés de l’évènement. Regardez vous-même.

Belle déclaration de Claire pour son mari

Sur son compte Instagram, Claire, ancienne candidate de “L’amour est dans le pré” a fait une déclaration d’amour à l’attention de son compagnon, qui fêtait ses 30 ans le 16 septembre dernier : “Petit message pour toi mon doudou pour tes 30 ans !!! Mon doudou, mon amour, mon copain, mon concubin, mon amant… le père de nos enfants… Et maintenant mon mari ( c’est officiel)…Tu es toujours là pour moi pour me donner l’énergie pour avancer. Je t’aime !!! Tu me donnes tellement. Bon anniversaire mon doudou“. Comme vous le comprenez donc, les deux tourtereaux viennent tout juste de se dire oui.

D’ailleurs, Claire a partagé plusieurs photos de son mariage. L’occasion de découvrir la belle robe blanche que portait la jeune femme lors de ce jour heureux. Son mari de son côté, arborait un magnifique costume bleu. Malgré la douleur (Claire et Sébastien ont perdu leur second enfant, né en juillet dernier, quelques heures après sa naissance), cette parenthèse enchantée a été faite avec leurs proches. Ce mariage était important pour Claire et son compagnon, qui ont mis toute leur énergie pour que ce jour reste ancré à vie.

Un couple extrêmement solide

Le 9 juillet dernier Claire annonçait sur les réseaux sociaux, la tragique nouvelle de la mort de son bébé. En effet, la jeune femme avait expliqué que son petit n’avait pas survécu à plusieurs complications : “Samedi 4 juillet, j’ai mis au monde un magnifique bébé de 3,6 kg s’appelant Mathis, ce qui nous a comblés de bonheur. Cependant, après quelques complications, notre petit Mathis a dû rejoindre les anges… Ce qui nous a bouleversés” a-t-elle tout d’abord expliqué.

Claire poursuit son propos ensuite en indiquvant vouloir prendre du temps pour sa famille : “C’est pour cela que nous souhaitons prendre du temps pour notre famille, pour Mathéo et pour pouvoir se reconstruire petit à petit, afin de surmonter cette épreuve. Pendant quelque temps, je serai moins présente sur les réseaux sociaux, sur les marchés et à la ferme“. Une chose est certaine, la relation de Claire et de Sébastien est solide, ils sont prête à affronter les bonheurs et les horreurs de la vie ensemble. Un bel exemple pour de nombreux couple.