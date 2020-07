Claire (L’amour est dans le pré) : Le décès de Mathis est une épreuve qu’elle s’efforce de surmonter, elle dévoile tout !

Claire est une des participantes de la saison 10 de l’amour est dans le pré. Les fans de l’émission ne sont pas sans savoir qu’elle vit une épreuve terrible. En effet, la jeune femme venait d’avoir un bébé. Mais son fiancé, Sébastien, et elle, doivent faire face à un terrible événement : le décès de leur bébé, Mathis. Il les a quitté peu de temps après sa naissance et vous allez voir qu’elle fait preuve d’une force hors du commun face à cette tragédie.

Claire et son amoureux font le deuil de leur deuxième enfant

Claire et Sébastien se sont rencontrés pour ne plus se quitter. Les amoureux filent le parfait amour est sont les parents d’un petit Mathéo qui a quatre ans. La famille s’est agrandie au début du mois de juillet après neuf mois de grossesse pour Claire. Mais le destin a voulu que Mathis rencontre des complications et il a rejoint les anges. Claire, Sébastien et Mathéo sont évidement bouleversés par cet événement terrible. Mais c’est avec beaucoup de force et de courage qu’ils affrontent la situation.

Claire était présente dans la saison 10 de l’amour est dans le pré. Elle était alors la plus jeune des participantes. En 2015, elle n’avait que 24 ans. Mais déjà, elle recherchait l’amour pour pouvoir fonder une famille. Eleveuse de bovins et avicultrice (éleveuse d’oiseaux et de volailles), Claire se tenait prête pour rencontrer son prince charmant. Mais c’est en la personne de Sébastien qu’elle va le trouver. Et elle ne compte plus jamais se séparer de lui. Il est aujourd’hui son « doudou » qu’elle aime plus que tout. Ensemble, ils fondent une famille. Leur premier enfant, Mathéo, a déjà quatre ans. Et le 4 juillet dernier, Claire accouchait de son deuxième enfant.

Claire accuse le coup et tente de rester digne

Cependant, c’est sur Instagram que la jeune femme apprend la triste nouvelle à ses fans. Mathis, n’aura vécut que cinq jours. Il était dors et déjà un petit rayon de soleil pour ses parents. Mais la vie aura voulu qu’il ne puisse pas grandir davantage et qu’il rejoigne les étoiles. Claire et Sébastien sont forcément très attristé par ce décès. Elle partageait un message très émouvant pour signifier à ses abonnés le départ de son petit garçon. Un message dans lequel elle indiquait que sa famille et elle allait prendre le temps de se reconstruire et de surmonter cette douleur immense. Elle prenait donc le temps de prévenir ses abonnés qu’elle serait absente des réseaux sociaux quelques temps.

Le message émouvant de Claire pour annoncer la mort de Mathis

Un deuil n’est jamais facile, surtout dans ces circonstances

Il faudra du temps pour que Claire, Sébastien et Mathéo puissent surmonter cette terrible épreuve. Mais Claire est déterminée à aller de l’avant. En effet, le 19 juillet dernier, elle revient rapidement sur Instagram et partage un montage photos. Des images de joie et des souvenirs heureux s’entremêlent. Claire, Sébastien et Mathéo tenaient à remercier les abonnés Instagram pour leurs innombrables messages, marques d’affections et de soutiens.

Claire peut alors se rendre compte qu’elle est bien entourée et que c’est avant tout de la bienveillance que ses fans ont pour elle et sa famille. De quoi lui donner également envie de remercier sa famille et ses proches qui sont très présents pour eux. Faire le deuil de son bébé est certainement l’épreuve la plus difficile qui est donnée à une mère. Mais Claire ne baisse pas les bras. Car elle sait que le monde continue de tourner et que Sébastien et Mathéo comptent sur elle.

Claire et sa famille continuent de remonter la pente

L’amour est dans le pré aura permis aux fans de l’émission de rencontrer Claire et de ne plus la quitter. En effet, son caractère attachant fait d’elle une des candidates incontournables de l’émission. Et en plus d’avoir permis à Claire de se jeter dans le bain pour trouver l’amour, elle aura également gagné des amis à travers toute la France. Autant de personnes qui sont là pour l’épauler dans ce moment difficile. Certains fans de la jeune femme n’hésitent pas à faire part de leurs propres expériences dans les commentaires. En effet, Claire n’est pas la seule maman qui doit affronter la perte d’un enfant et ne sera malheureusement pas la dernière

Cette tragédie touche plus de personne que l’on pourrait le croire. Le deuil périnatal est une réalité bien triste. Et la douleur de cette perte suivra les parents toute leurs vies. Mais Claire et Sébastien ont compris qu’ils devaient rester forts pour Mathéo. Ils font donc en sorte de parler, d’expliquer et de se réconforter sans faire comme si la douleur n’existait pas. Car c’est en faisant face aux épreuves qu’il est possible de les surmonter, une belle leçon de courage.