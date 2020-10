Claire (L’amour est dans le pré) maman endeuillée! Elle dézingue Hanouna et appelle au respect total

Après la perte de son enfant, Claire, ancienne candidate de L’amour est dans le pré, reste inconsolable. Elle demande à Cyril Hanouna d’avoir plus de respect pour les femmes dans la même situation qu’elle. Devenue célèbre grâce à sa participation à l’émission de M6, Claire revient aujourd’hui à la une de l’actualité. La jeune femme a, en effet, été très choquée par les propos tenus sur le plateau de Touche pas à mon poste il y a quelques jours. Après avoir pesé le pour et le contre, elle a finalement décidé de prendre la parole publiquement.

Claire était déjà revenue sur les réseaux sociaux il y a quelques jours pour soutenir la lutte contre le cancer. Aujourd’hui, c’est pour une toute autre raison. Le mardi 13 octobre, elle a donc décidé de publier une vidéo sur son compte Instagram adressée à Cyril Hanouna et à ses équipes. Sa colère vient d’une séquence diffusée sur TPMP concernant Chrissy Teigen et John Legend. Les deux stars ont en effet eu la tristesse d’annoncer une terrible nouvelle à leurs fans. Le mannequin de 34 ans a pris la parole il y a quelques jours pour avouer avoir perdu son bébé. Déjà maman de deux autres enfants, l’Américaine a accouché d’un prématuré qui malheureusement n’a pas survécu. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs s’étaient emparés de l’événement afin de le commenter.

Et les avis sur le plateau semblaient unanimes. Pour l’équipe de C8, les deux vedettes américaines avaient profité de l’occasion pour faire parler d’eux. ” Maintenant ça devient n’importe quoi ” a déclaré le présentateur de C8. Gilles Verdez avait également pris la parole pour donner son avis ” Pour moi, c’est de la scénarisation de l’intime. Il n’y a aucune pudeur, il n’y a aucune limite ” affirmait-il. Et pour Valérie Benaïm, il en était de même : il s’agit véritablement de briser ” l’ultime tabou, l’enfant dans la tragédie (…) C’est vraiment le point de non-retour ” s’était offusquée la chroniqueuse et présentatrice.

Claire avait donc écouté tous ces commentaires avec attention. Et visiblement, l’avis de Cyril Hanouna et de ses équipes ne lui ont pas plu du tout. Car elle aussi a vécu ce terrible drame. L’ancienne candidate de L’amour est dans le pré a en effet également perdu un enfant il y a quelque temps dans les mêmes circonstances. L’analyse faite sur le plateau de TPMP lui semblait donc inacceptable. La jeune femme s’est dite très choquée par les propos tenus ce jour-là. Même si Claire a hésité dans un premier temps à réagir, il lui a semblé nécessaire de reprendre la parole.

“Ce que je pense, et je pense que l’on est beaucoup à penser pareil, c’est que chaque personne vit son deuil à sa manière. Si on a envie de s’afficher, de ne pas s’afficher, d’en parler ou pas, c’est l’une des épreuves de la vie la plus difficile. Donc je demande à Monsieur Cyril Hanouna et ses chroniqueurs de prendre du recul là-dessus et surtout d’avoir du respect pour les familles endeuillées. On peut faire du buzz sur plein de choses, mais pas là-dessus” a déclaré Claire visiblement très remontée. La jeune femme a également ajouté une légende à cette dernière publication dans laquelle elle se montre extrêmement précise ” Merci de respecter les parents endeuillés M. @CyrilHanouna !!! Chaque personne est libre de vivre son deuil… “.

Au début du mois d’août de cet été, Claire avait elle aussi choisi de ne pas taire son chagrin. Malgré la douleur d’avoir perdu un enfant, la jeune femme n’avait pas hésité à partager avec sa communauté, sa terrible expérience. Dans un long message publié sur les réseaux sociaux, la candidate de la saison 10 de L’amour est dans le pré s’était livrée sans tabou. ” Samedi 4 juillet, j’ai mis au monde un magnifique bébé de 3 kg 600 s’appelant Mathis, ce qui nous a comblés de bonheur. Cependant, après quelques complications, notre petit Mathis a dû rejoindre les anges. Ce qui nous a bouleversés ” avait témoigné la jeune agricultrice. Rapidement, le couple a été soutenu par un grand nombre de membres de sa communauté. Les témoignages d’affection et de soutien ont afflué en nombre. Claire et son compagnon avaient donc posté un nouveau message de remerciement : ” Seb et moi, nous tenons à vous remercier pour tous vos messages, vos témoignages de soutien pour notre Mathis. On remercie particulièrement notre famille, nos amis et nos deux sœurs. Maintenant Mathis est devenu notre étoile que nous embrassons tous les soirs “.

Mais prendre la parole à ce sujet, n’a pas été facile pour Claire. Si elle a réussi à sauter le pas, c’est notamment grâce aux encouragements de Karine Le Marchand. La présentatrice de L’amour est dans le pré avait en effet incité son ancienne candidate à se livrer afin d’apporter son témoignage. Elles espéraient toutes deux que cet exemple permettrait aux femmes dans la même situation de se sentir libérées. Beaucoup de mères dans cette situation décident en effet de ne pas parler dans de telles circonstances. Il reste donc une réelle cicatrice, mais aussi parfois un sentiment de culpabilité. Pour Karine Le Marchand et Claire, parler à cœur ouvert permet parfois de faire le deuil plus facilement.

La jeune femme a donc été très marquée par les remarques de Cyril Hanouna et de ses chroniqueurs sur C8. Car selon eux, parler de la perte d’un enfant, est un tabou infranchissable. Claire aura voulu démontrer et expliquer que chacun vivait sa douleur selon sa propre situation. Et visiblement, pour elle, apporter son témoignage de ce décès a été réellement une libération.

Durant toute sa grossesse, Claire n’aura eu de cesse de poster un grand nombre de clichés sur lesquels elle apparaissait parfaitement heureuse. Son compte Instagram est une longue suite de photos affichant son joli ventre rond. La terrible nouvelle, apprise au mois de juillet dernier, a donc été pour elle un véritable déchirement. Claire s’est littéralement projetée dans les propos tenus dans Touche pas à mon poste. Car comme elle l’avouait dans sa story récemment, elle a vraiment ressenti le besoin de s’exprimer. Et il est plus facile parfois de s’adresser à des inconnus qu’à sa propre famille. Il lui a donc semblé nécessaire de donner son point de vue au sujet de cette séquence dans TPMP, jugée totalement déplacée.

Par cette intervention, Claire aura souhaité interpeller Cyril Hanouna afin de l’inviter à plus de retenues. Le présentateur de C8 ne pouvait probablement pas se douter de la colère déclenchée par ce sujet. Claire lui aura rappelé que parfois certaines paroles peuvent être blessantes…