Claire "L'amour est dans le pré": nous parle de son cancer, elle est énormément en colère !

Comme chaque année, ce mois d’octobre est dédié à la lutte contre le cancer. Claire, la compagne de Jo, un ancien candidat de L’amour est dans le pré fait des révélations sur sa maladie. Car pour elle, en plus du verdict des médecins, il existe de nombreuses injustices.

Claire a donc décidé de partager son sentiment avec sa communauté. Il faut reconnaître que le couple a connu des moments très difficiles. La compagne du jeune homme découvert dans la 7e saison de L’amour est dans le pré, livre ses sentiments sur certaines incohérences de la vie. Elle parle également sans tabou de son combat quotidien contre la douleur. Mais elle a aussi décidé de pousser un véritable coup de gueule contre les banques notamment. Selon elle, si vous êtes malade, vous n’êtes plus un client comme les autres !

Le 6 octobre dernier, elle faisait donc une publication remarquée sur ses comptes Facebook et sur Instagram. Et elle était apparemment très remontée. ” Si vous obtenez un prêt, vous le paierez pendant 32 ans, mais si vous braquez une banque vous serez libre dans 10 ans, besoin d’un autre conseil financier ? ” a-t-elle déclaré afin d’éveiller les consciences. “ Enfin quand t’as un cancer…un prêt, tu oublies direct… Ça s’appelle la triple peine… Et tu te retrouves aussi à 40 ans à devoir faire un rachat de la retraite que tu as cotisé depuis des années pour t’en sortir… Parce que c’est ça, la réalité “. Selon la jeune femme, les organismes de crédit se montrent très réticents à accorder des prêts à des personnes qui ont été, ou qui sont malades. Il s’agit d’une difficulté supplémentaire à ajouter au combat contre le cancer. Ces refus sont donc vus comme une nouvelle sanction. Puisque vous n’êtes plus réellement un citoyen comme les autres. Et pour Claire, cette situation est inacceptable. Elle avait donc décidé de prendre la parole afin d’éveiller les consciences.

Les commentaires n’ont pas manqué de fuser après cette publication. Plusieurs membres de sa communauté souhaitaient d’abord savoir comment elle se sentait aujourd’hui. Et surtout si la maladie était toujours présente. Claire n’a pas hésité à expliquer ce qu’elle avait vécu ces derniers mois.

Claire

En février 2020, la fiancée de Jo avait dû être hospitalisée. Car visiblement, elle n’était pas encore rétablie. Heureusement, la jeune femme a pu compter sur le soutien de son compagnon. Les deux tourtereaux forment un couple très solide. Ils se sont d’ailleurs pacsés en février 2019 afin de se témoigner leur amour mutuel. Durant ce dernier passage à l’hôpital, l’ancien candidat de L’Amour est dans le pré avait lui aussi posté un joli message sur les réseaux sociaux. Il désirait surtout prouver toute son affection à celle qu’il aime. Jo se disait admiratif du courage de sa compagne : ” Je t’admire tellement mon amoureuse et voudrais tant prendre ton mal. Si les gens avaient une seule idée de ce que tu subis au quotidien et de ce qu’on te fait encore subir régulièrement pour espérer t’apporter un peu de réconfort… malheureusement en vain, tu souffres chaque seconde et pourtant ne te plains jamais… Tu souffres en silence… Je t’aime tellement et serai toujours à tes côtés, je te le promets. Je t’aime fort » avait-il partagé avec ses followers. À l’annonce du diagnostic, le couple avait été très discret sur les réseaux sociaux.

Mais le 11 février dernier, les choses s’étaient accélérées. Claire avait dû rentrer d’urgence à l’hôpital. Et ce message, publié par Jo, ne laissait plus planer aucun doute sur l’état de santé de sa compagne. Même si à l’époque, Claire ne parlait pas ouvertement de cancer, quelques éléments laissait penser qu’il s’agissait bien de cette maladie. Car sur la publication de Jo, les internautes découvraient un hashtag explicite. Le doute n’était donc plus permis. La jeune femme avait également publié un message dans lequel elle avait finalement brisé le silence : “ Il est difficile d’expliquer aux gens ce qu’est un combat quotidien contre la douleur et la maladie. La douleur et la maladie ne sont pas toujours apparentes, mais elles sont bien réelles pour ceux qui en souffrent. Même des personnes qui font partie de vos amis ou même de votre famille n’ont parfois aucune idée… Il est sûrement plus simple pour eux de se rappeler la personne que vous étiez avant et de se dire que rien n’a changé… Et puis surtout, vous avez l’air d’aller tellement bien. Mais s’ils savaient à quel prix “.

Véritable fléau de notre époque, le cancer n’est pas toujours une maladie visible. Et d’ailleurs, certains malades préfèrent cacher le mal qui les ronge. Il s’agit surtout d’une peur du jugement. C’est d’ailleurs ce qu’avait fait Claire dans un premier temps. Mais elle a décidé finalement de révéler son calvaire aux yeux de tous. Il s’agit d’un témoignage qui éclaire sur la face cachée de ce mal pourtant si répandu.

Ce mois d’octobre aura donc été l’occasion pour la jeune femme de sensibiliser ses followers à la lutte contre le cancer. Ses déclarations s’inscrivent parfaitement dans l’esprit d’Octobre rose. Il s’agit d’une campagne de sensibilisation qui a lieu chaque année afin de soutenir la lutte contre le cancer. Toute une série d’événements est organisée afin d’intensifier la campagne d’informations et la sensibilisation du public. Mais cet événement a également pour but de récolter des fonds afin d’aider les chercheurs et les soignants. Depuis 2014, de grands manifestations ont marqué les différentes campagnes d’Octobre rose. Cette année, la Tour Eiffel s’illumine de roses pour accompagner la campagne annuelle de l’association. Grâce aux nombreux dons récoltés, l’association Le ruban rose a déjà réussi à récolter plus de 3 300 000 euros ces dernières années. Mais cela n’est pas suffisant. Les recherches coûtent très cher et toutes les associations ont toujours un besoin criant de dons.

La compagne de Jo de L’amour est dans le pré a donc décidé de briser le silence. Claire profite ainsi de la notoriété de son compagnon afin de soutenir cette cause. Elle invite surtout la population à adopter un autre regard sur la maladie. Claire veut témoigner au sujet des énormes difficultés qu’elle a rencontrées. Car en plus de l’état de santé général, le cancer a d’autres répercussions sur la vie d’une famille. Il peut en effet avoir de graves conséquences financières comme le confirment Claire et Jo. Ce témoignage a donc réellement une valeur d’exemple.