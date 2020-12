L’amour est dans le pré (Claire): son message très touchant et poignant pour son fils décédé, son “étoile”

Lors de cette année 2020 qui touche bientôt à sa fin, l’ancienne candidate de L’amour est dans le pré, Claire aura connu un véritable drame. En effet, la jeune femme a vécu la douloureuse expérience de perdre un enfant. Loin de cacher cette cicatrice à ses fans, elle n’a d’ailleurs pas hésité à partager sa douleur avec eux. Lors de ses vœux de Noël, l’épouse de Sébastien tient donc à se rappeler de son petit bébé Mathis qu’elle n’aura finalement que très peu connu. LD People revient sur ce vibrant message qui a ému toute la toile.



L’amour est dans le pré : Claire a une pensée pour son enfant disparu



Une année qui aurait dû être placée sous le signe du bonheur



Pour Claire et Sébastien de L’amour est dans le pré , 2020 devait être l’occasion de nombreuses réjouissances. En effet, la jeune femme était très heureuse de partager son bonheur d’être enceinte. Elle annonçait également son futur mariage avec l’élu de son cœur. D’ailleurs, les noces ont bien eu lieu en septembre malgré le drame. Et au mois de juillet dernier, l’agricultrice a finalement mis au monde un joli bébé de 3,6 kg. Elle a ainsi partagé sa joie sur les réseaux sociaux pour annoncer l’arrivée du petit Mathis. Pourtant, ce bonheur sera de courte durée. Car sur son compte Instagram, Claire annonçait durant l’été la triste et terrible nouvelle.



” Après quelques complications, notre petit Mathis a dû rejoindre les anges… ce qui nous a bouleversés. C’est pour cela que nous souhaitons prendre du temps pour notre famille, pour Mathéo et pour pouvoir se reconstruire petit à petit, afin de surmonter cette épreuve. Pendant quelque temps, je serai moins présente sur les réseaux sociaux, sur les marchés et à la ferme “. Après cette déclaration faite cet été, la jeune femme a effectivement été plus discrète. Aujourd’hui, Claire de L’amour est dans le pré revient néanmoins sur cette tragédie dans ses vœux pour la fête de Noël. LD People vous livre ce message poignant.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Claire Fcd (@claireetseblamourestdanslepot)

” Une pensée à toutes nos étoiles “



Sur son compte Instagram, Claire a donc partagé un joli cliché sur laquelle toute la petite famille prend la pause. En compagnie de son époux Sébastien et de son fils Mathéo, la candidate de L’amour est dans le pré affiche ainsi son bonheur auprès de sa famille. Pourtant, le clan n’est pas au complet. Puisque normalement, en cette période, ils devraient bel et bien être quatre. Cependant, le sort ne se sera pas montré clément avec elle. Puisqu’elle aura dû traverser l’inconsolable décès de son petit fils Mathis.

En cette période traditionnelle de joie et de fête, Claire de L’amour est dans le pré décide donc de rendre hommage à ce petit ange disparu. Dans son message adressé à ses fans, la productrice de foie gras évoque ainsi son enfant de manière quelque peu détournée. Elle a en effet une pensée pour les étoiles qui représentent les êtres chers disparus. ” Nous vous souhaitons un joyeux Noël ! Un Noël 2020 rempli d’amour… Notre amour est une force… Passez de belles fêtes, prenez soin de vous et de votre famille. Une pensée à toutes nos étoiles de nos cœurs. Merci au Père Noël de nous ramener tant d’amour “. Même sans avoir prononcé le nom de son fils disparu, l’allusion semble donc évidente.