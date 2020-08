Claire (L’amour est dans le pré) : un mois après la mort de son bébé, son émouvant et déchirant message !

Claire est une ancienne candidate de L’amour est dans le pré. Elle participait à l’édition de la saison 10, en 2015. Depuis son passage à la télévision, de nombreux fans de L’amour est dans le pré suivent les aventures quotidiennes de Claire. Des moments parfois d’intimité ou d’ordre privé sont alors partagés par la jeune femme avec ses abonnés. Ainsi, les fans de Claire apprennent qu’elle a trouvé l’amour dans les bras de Sébastien. Maus aussi qu’ensemble, ils sont les heureux parents de Mathéo. Mieux encore, Claire attendait un deuxième enfant qu’elle mettra au monde le 4 juillet dernier. Mais c’est un véritable drame qui se joue ensuite. Car les fans de Claire apprennent avec la plus grande des tristesses que le bébé de Claire, Mathis, n’a pas survécu. Un mois après le départ de Mathis vers les étoiles, Claire partage une story qui va émouvoir tout internet.

Une terrible tragédie frappe le foyer de Claire

Claire et son amoureux sont épanouis. Ils semblent toujours afficher joie de vivre et bonne humeur. C’est encore plus facile de le constater lorsqu’ils sont en compagnie de leur fils, Mathéo. C’est une très belle famille qui respire le bonheur que les fans de Claire suivent sur les réseaux sociaux. Mais c’est bien le désespoir qui vient remplacer le bonheur de cette famille après la naissance de leur deuxième enfant. L’arrivée de Mathis était très attendue par le couple et également pas Mathéo qui allait devenir grand-frère. Mais le destin en a décidé autrement et il a pris Mathis des bras de ses parents pour l’emmener vers les étoiles beaucoup trop tôt.

Son bébé décède à la suite de complications

Claire est une battante et elle prouve à plusieurs reprises au cours de sa vie qu’elle ne baisse pas les bras devant les coups du sort. Mais il serait tout à fait normal qu’elle peine à se relever de cette énième bataille. Cependant, pour leur fils Mathéo, Claire et Sébastien doivent tenir le coup. C’est donc une force extraordinaire qui va les aider à rester debout.

Claire réussit à trouver la force de remercier ses fans de leurs soutiens

L’ancienne candidate de L’amour est dans le pré parvient même à remercier ses abonnés de la soutenir dans cette épreuve qui lui impose la vie. En effet, Claire ne manque jamais une occasion de se montrer affectueuse avec ses abonnés. Et malgré ce qu’elle traverse, elle ne déroge pas à cette règle. De quoi prouver encore la force du caractère de cette jeune femme.

Claire et Sébastien traversent donc cette terrible épreuve en famille. Leurs proches sont présents pour les épauler mais Claire tenait également à adresser un mot tendre à ses fans. Présente moins régulièrement sur les réseaux sociaux depuis la perte de Mathis, Claire a besoin de reprendre des forces auprès des siens.

Un nouveau témoignage bouleversant de la part de Claire

Il ne faudra pas douter qu’elle surmonte cette épreuve mais il faudra lui accorder tout le temps dont elle aura besoin pour y parvenir. Cependant, elle semble parfaitement consciente que son salut passera par la parole. En effet, elle s’exprimera à nouveau sur ce sujet pour les un mois de la perte de son deuxième enfant. Sur Instagram, Claire partagera une story pleine de sens et de symboles qui va émouvoir tous ses fans.

Il s’agit de la photo d’une rose éternelle. Une fleur artificielle qui ne fanera jamais et qui représente certainement l’amour porté à Mathis par ses parents. Un bien beau message qui provoque l’émotion des fans de Claire. En effet, la douleur que ressent cette mère ne peut pas être comprise de tous. Mais tous savent que e genre de douleur dure toute la vie. C’est donc en apprenant à vivre avec qu’il est possible de continuer à vivre. Pour Mathéo, Claire et Sébastien parviendront à reprendre le dessus. Mais leurs fans savent qu’ils leur faudra du temps et du soutien. Ils sont alors prêts à attendre, à écouter et à témoigner de leur affection à Claire et à sa famille.

Cette immense tristesse, elle peut la partager avec ses fans et ses proches. Le poids de cette perte ne pourra s’alléger qu’avec le temps et il ne disparaîtra certainement jamais totalement. Mais Claire, Sébastien et Mathéo ont encore de belles aventures qui les attendent. Ils ne vont pas renoncer à profiter de leurs vies, leurs caractères de champions reprendront tôt ou tard le dessus. En attendant, c’est avec une vive émotion que nous nous joignons aux vœux de condoléances et de soutiens qui entourent Claire et les siens.