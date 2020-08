Clara Morgane et sa soeur Alexandra postent des photos dans leur baignoire, la toile adore !

Clara Morgane a une petite sœur que peu de ses fans connaissent. Elle est pourtant tout aussi belle que sa sœur et très présente sur les réseaux sociaux. En effet, Alexandra fait elle aussi sensation sur la toile avec ses photos. Comme Clara Morgane, Alexandra sait se mettre en valeur et faire perdre la tête à ses fans. Et cette fois-ci c’est la petite sœur de Clara Morgane se fait remarquer.

Alexandra, la petite sœur de Clara Morgane, fait sensation sur Instagram

Alexandra, la sœur de Clara Morgane, n’a pas autant d’abonnés que sa sœur sur les réseaux sociaux. Mais cela ne l’empêche pas de partager ce qu’il lui plaît sur la plateforme Instagram. Les photos de la jeune femmes n’ont d’ailleurs rien à envier à celles de Clara Morgane. Toutes les deux sont de très belles femmes et elles ne semblent pas avoir de problème pour le montrer. La pudeur peut rester chez elle, Alexandra et Clara Morgane n’ont rien à cacher. Pour preuve, la dernier photo de la sœur de Clara Morgane partagée sur Instagram. Alexandra prend cette photo, aux fans de deviner si elle sort ou si elle s’apprête à rentrer dans son baignoire.

Grâce aux hashtags qui servent de description à la photo Instagram de la sœur de Clara Morgane, nous pouvons imaginer le contexte de la prise de vue. Alexandra commence par souhaiter une bonne soirée à ses abonnés. Ensuite, il apparaît clair que la jeune femme se trouve dans sa baignoire. Impossible de savoir si c’est avant ou après qu’elle prenne son ba in cependant. Par contre, nous pouvons imaginer qu’elle passe un moment de détente dans sa baignoire avec de la musique pour l’accompagner. Et il est également assez rapide de remarquer que la sœur de Clara Morgane ne porte pas de vêtements. De quoi enthousiasmer les fans de la jeune femme. Dans l’espace commentaire de cette publication, les abonnés couvrent Alexandra de compliments.

Les compliments ne sont pas attendre sous les publications d’Alexandra

Bien que moins de monde se presse que pour sa sœur Clara Morgane, Alexandra a droit à sa dose de remarques qui vont booster son égo. Les fans sont sous la beauté encore une fois et ne se privent pas de le lui dire. Les compliments pleuvent sur la jeune femme. Il convient tout de même de remarquer que certains des commentaires pensent également à la sœur d’Alexandra. En effet, la majorité des fans Instagram de Clara Morgane ignore qu’elle a une petite sœur. Mais certains ont réussi à la retrouver. Ceux-là se permettent parfois de rappeler comme elles se ressemblent. Alexandra partage également ds photos où elle pose avec sa sœur avec beaucoup de tendresse.

Alexandra et Clara Morgane sont des sœurs qui savent rester proches

Cette photo en date du 10 septembre dernier montre Clara Morgane et sa sœur dans un moment de complicité. Alexandra poste cette image le lendemain de son anniversaire. Un beau souvenir certainement pour rappeler à Clara Morgane que sa petite sœur pense à elle. Et rien à dire, les jeunes femmes sont toutes les deux très photogéniques. D’ailleurs, elles ne sont pas contre le fait de se servir de cela. En effet, il y a de cela quelques temps les deux sœurs posaient ensemble pour un calendrier. Clara Morgane n’hésite pas à faire profiter sa sœur des avantages de sa notoriété lorsqu’elle le peut. Et elle aurait tord de se priver tant sa sœur Alexandra a du succès.

L’une brune et l’autre blonde, les fans de Clara Morgane et de sa sœur Alexandra sont servis. Ils peuvent admirer les photos de ces belles jeunes femmes et tout le monde est ravi. Par contre, la petite sœur de Clara Morgane ne va pas aussi loin qu’elle dans ses séances photos. En effet, Clara Morgane propose un contenu très suggestif sur Instagram mais cela va encore pus loin si vous vous abonnez à son site internet. Car les photos que partage Clara Morgane sur son compte Instagram ne sont en fait que des avant-goûts de ce que vous pourrez trouver sur le site de la star.

Mais les sœurs n’ont pas les mêmes objectifs avec leurs photos sur les réseaux sociaux

Alexandra quant à elle n’est pas dans ce monde là. Elle se contente de partager ses humeurs et ses styles dans de superbes photos sur Instagram. Elle n’est pas dans le business de son image comme sa grande sœur Clara Morgane. Cette dernière fait d’ailleurs de son image de séductrice une marque de produits à son nom. Les produits vendus dans sa boutique sont dédiés à l’amour sous toutes ses formes. Des tenues, des objets et des accessoires qui trouveront sa place dans les chambres des fans de la star.