Clara Morgane fait tomber ses vêtements, et fait baver la toile, ils en redemandent

Clara Morgane, super belle au bord de sa piscine, en deux pièces blanc. Clara Morgane aime montrer sa silhouette plus que parfaite, et régaler ses followers sur la toile.

Elle ne cesse d’alimenter les réseaux sociaux avec de sublimes photos et ses fans sont fous d’elle. L’été étant déjà bien présent, Clara Morgane en tire parti pour faire fureur. L’ancienne actrice aime sa silhouette et sait parfaitement la mettre en valeur de façons des plus sympathique. Très active sur Instagram, C’est avec des posts quasiment quotidiens que la star fait perdurer sa notoriété. Et avec quelque 700 000 followers et quasiment 30 000 likes sur chacune des photos, on peut dire que ça fonctionne à la perfection.

Après de nombreuses photos, Clara continue maintenant, à la sortie du déconfinement, pour publier toute une série de clichés, intitulée « LA PISCINE », sur son profil.

Et cette fois-ci, se prélassant au bord de l’eau turquoise de sa piscine et tirant parti du soleil, c’est en deux pièces que la jolie blonde c’est prise en photo naturellement. Elle se montre toujours aussi belle avec sa silhouette de folie dans un très chic deux pièces blanc ! Et il est sûr que ses fans réagissent, comme à chaque fois et à chaque jour, au quart de tour. Complètement éblouit, ils adorent, et ne cessent de la complimenter par des centaines de commentaires « Toujours aussi belle « , » Une silhouette de folie « , » J’adore cette série « , » Tu illumines nos journées « , » Un vrai rayon de soleil « , » Quelle classe « peut-on ainsi lire parmi les réactions.

Clara Morgane propose aussi à ses abonnés de découvrir la suite de sa session photo dans la piscine. Elle invite alors ses followers à la rejoindre sur son réseau social, mym.fans, pour des photos encore plus exclusives et inédites.

Habituée à être sous les feux des projecteurs, la belle Clara Morgane se fout royalement du jugement et des critiques des autres. Que cela plaise ou non, Clara n’a jamais eu aucune intention de vivre selon ce que pensent et veulent les autres. « Je ne cherche pas à me faire aimer de tous. Je m’applique à être libre « avait-elle alors déclaré lors d’une interview. Ne se souciant aucunement des critiques, elle confiera même dans une interview qu’elle préfère » s’imposer la manière dont elle veut être critiquée « . » Parlez de moi en bien ou en mal, mais parlez de moi » disait le vieux proverbe qui semble parfaitement coller à l’histoire de Carla Morgane.

Femme aux multiples talents artistiques, actrice, chanteuse, mannequin, femme de spectacle, femme d’affaires, productrice, réalisatrice, chroniqueuse, comédienne, Clara Morgane, ou de son vrai nom Emmanuelle Munos, veut se sentir libre en étant elle-même, et simplement tirer parti de la vie comme elle l’entend, même si c’est dans le plus simple appareil. Une femme accomplie qui crée sa vie au gré de ses envies, vit de ses multiples passions et projets professionnels, et assume toutes les facettes de la femme. » Moi, j’éloge le concept que la liberté est ce qu’il y a de plus féministe en tant que femme. C’est-à-dire qu’être libre et de pouvoir s’exprimer, d’être maman, tout à la fois, comme la sainte… C’est moche, mais c’est ça. On veut nous catégoriser, soit dans une catégorie soit dans l’autre « .

Véritable icône de la féminité, Clara vit sa vie de femme pleinement, en toute liberté. Dès son plus jeune âge, elle rêvait d’une vie pas comme les autres, une vie pas ordinaire, « J’avais juste envie de vivre une vie extraordinaire, pas comme les autres, de n’en faire qu’à ma tête « . Clara suivra son propre mantra tout au long de sa vie : « Elle ne savait pas c’était impossible, alors elle l’a fait « , adapté de la citation de l’écrivain et humoriste américain, Mark Twain, « ils ne savaient pas que c’étaient impossible, alors ils l’ont fait « .

Femme libre et maman, Clara clame sa liberté: » Quelqu’un m’a dit un jour, trouve ce qui t’enthousiasme et consacres-y ta vie. Cette phrase résonne encore dans ma tête aujourd’hui. C’est le premier conseil que je donnerai à ma fille. Alors certes, j’ai fait des choix particuliers que seuls ceux qui m’aiment et me connaissent vraiment peuvent comprendre, mais je ne changerais pas une virgule « . Des choix qui ont fait de la belle Clara Morgane celle qu’elle est, celle que l’on connaît tous, aussi bien dans l’hexagone que dans le monde entier, et l’ont rendus parfaitement heureuse. » Avancer, créer de la matière à folie, entreprendre, réaliser mes idées, c’est ce que je sais faire. C’est tout ce que j’ai à dire « .

Véritable symbole à la Française, la jeune maman de 39 ans toujours très secrète sur sa vie secret, car elle aime plus que tout la discrétion et » sa vie de famille et sa tranquillité « , sait donc parfaitement contrôler son image. » La famille, c’est mon essentiel, je ne vis que pour elle (…) Je sais que je ne serai jamais La Famille Kardashian, à exposer mon quotidien « , avait-elle alors déclaré lors d’un entretien. Désirant offrir à ses proches, une vie plus calme et épanouie, la belle marseillaise a choisi de vivre dans le Sud de la France, loin de Paris et des objectifs des caméras. Une maman heureuse et comblée par sa petite fille, âgée de 4 ans et demi, dont elle n’a jamais partagé le prénom, ni sa petite bouille, pour la préserver de sa notoriété. « Tout ce que je fais. Tout ça, c’est pour elle (…) ». Elle m’émerveille et me pousse à me rendre meilleure « .

Clara Morgane, une femme comblée, par son mari, Jérémie Olivier, qu’elle décrit comme son « homme idéal « qui la soutient dans tous ses projets, par sa fille, mais aussi par sa vie professionnelle qui lui a permis dès son plus jeune âge, d’être la femme d’affaires aux multiples facettes qu’elle représente aujourd’hui.