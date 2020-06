Clara Morgane poste de nouveaux clichés super sauvages et « sexy »! Elle quitte le haut !

Clara Morgane revient sur les réseaux sociaux avec une série de photos très sauvages, qui affole une fois de plus ses followers. Après la séquence de « La piscine » en deux pièces blanc, c’est aujourd’hui, dans le plus simple appareil qu’elle revient pour le plus grand bonheur de ses fans.

La belle Clara est une touche à tout !!! Actrice, chroniqueuse, influenceuse, business woman et mannequin, la splendide femme de 39 ans multiplie les projets en ayant toujours à l’esprit la liberté qui lui est si chère. » Vivez comme vous l’entendez, consacrez votre temps à ce qui vous semblent essentiel, exprimez vos sentiments, prenez soin des vôtres, de vos amis, prenez le temps d’être heureux. Vous ne pouvez décider de votre mort, mais vous pouvez décider de votre façon de vivre. Votre temps est précieux. Si chacun vivait de cette façon, il y aurait moins de haine moins de violence.

Ça paraît simple comme une évidence et pourtant ! « , ce sont ces mots qu’elle aime répéter et mettant en pratique cette philosophie de vie, Clara Morgane ne s’est jamais rien interdit et continue de vivre comme elle l’entend. Dans ce même esprit, elle publie une série de photos sur son compte Instagram qui font découvrir à ses fans son magnifique visage et son corps parfaitement galbé. Des clichés réalisés en noir et blanc, choix qui ajoute aux images, un côté mystérieux à cette séance de shooting qui réussit à mettre en valeur la magnifique jeune femme. Au milieu d’une nature luxuriante, laissant apparaître son corps qui prend parfaitement la lumière, les plus belles parties de son anatomie sont juste cachées par le feuillage épais, laissant libre cours à l’imagination des internautes. » Le noir et blanc vous met admirablement en valeur, dommage que les plantes vous cachent « , commentait notamment un des internautes, visiblement ravis de ces derniers clichés.

Clara Morgane est une femme qui sait exactement ce qu’elle veut et si elle ne renie pas son passé d’actrice aujourd’hui, ce n’est pas qu’elle ne veut plus en parler, mais elle souhaite tout faire pour protéger sa petite fille. Comme elle le dit elle-même, son enfant n’a pas à subir quoi que ce soit pour des choix que sa maman aurait fait il y a déjà presque 20 ans. En effet, lorsque Clara Morgane avait une autre vie, elle n’était âgée alors que de 19 ans. À l’époque, elle souhaitait se libérer de son environnement familial et de son éducation en faisant ce qu’elle veut de son corps et de sa féminité, ce qui l’a amené à faire des choix qui de toute manière, elle ne regrette pas aujourd’hui.

Mais le plus important maintenant, c’est la pudeur… Non pas la pudeur par rapport à son propre corps, mais par rapport à son enfant qui ne doit subir en aucun cas d’éventuelles remarques par rapport au parcours de sa mère. C’est d’ailleurs pourquoi Clara Morgane n’a jamais dévoilé ni le prénom de sa fille ni son visage sur quelques photos que ce soit. Être une femme libre, c’est ça le plus important pour elle, faire ce qu’elle veut comme elle l’entend tout en respectant les autres et ses propres choix. Une façon de vivre qui lui a plutôt bien réussi jusqu’à aujourd’hui au vu de sa notoriété, de son succès dans les affaires et de son évident bonheur

Elle revient donc aujourd’hui avec une série de photos dont certaines sont uniquement disponibles sur un compte privé et réservé à quelques abonnés, reprise sous le nom « Sauvage » qui ne manquera pas une fois de plus rend folle la toile et qui ont déjà récolté un nombre impressionnant de commentaires très élogieux à son égard.



Avec plus de 700 000 followers Clara Morgane est devenue une figure qui compte sur les réseaux sociaux où elle est extrêmement active. Mais sa vie professionnelle est loin de se résumer à ses activités sur la toile. En plus d’être présente en télévision parfois comme présentatrice ou comme chroniqueuse comme chez Cyril Hanouna, la belle Clara a également une boutique à Paris.

Elle est aussi la tête d’affiche d’un spectacle qui devrait bientôt revenir à la une de l’actualité. Stoppée dans son élan par la crise du covid-19 et la mise à l’arrêt de l’industrie du spectacle vivant, avec la reprise de la vie normale, elle devrait bientôt remonter sur scène avec son spectacle simplement appelé » Le cabaret « . Des dates sont d’ores et déjà prévues au César Palace de Paris du 16 octobre 2020 au 21 mai 2021.

Mais concernant cette dernière série de clichés, il faudra que ses fans s’inscrivent sur son compte MYM, un nouveau réseau social qui cartonne, pour découvrir l’ensemble de toutes ses photos de son shooting « Sauvage « . Un nouveau réseau qui compte déjà des dizaines de milliers d’utilisateurs et dont le concept est extrêmement simple. Pour une modique somme, les fans d’un artiste ou d’une célébrité peuvent découvrir en exclusivité des publications absentes des réseaux sociaux classiques et avoir donc la primeur de photos inédites.

Un beau succès pour l’artiste qui compte déjà un grand nombre d’abonnés qui avaient déjà pu découvrir récemment une série intitulée » La piscine » qui laissait découvrir le sublime corps de Clara dans le plus simple appareil. Au bord d’une eau turquoise, laissant son corps se faire caresser par les rayons du soleil, Clara jouait avec l’objectif pour le plus grand plaisir de ses followers dont le nombre ne cesse de grandir de mois en mois. Aujourd’hui, c’est cette série de poses intitulée » Sauvage » qui s’apprête à probablement connaître le même succès avec un nombre de vues qui va encore à coup sûr battre des records, aussi bien sûr son compte Instagram que sur son compte MYM. Et à lire les nombreux commentaires des internautes qui ont déjà visités ce nouvel espace, comme ils le disent eux-mêmes » Ça vaut vraiment le coup d’œil » !!!