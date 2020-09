Clara Morgane : sa tenue pour la rentrée, on voit tout (attention les yeux)

Clara Morgane se prête elle aussi au jeu qui se répand sur Instagram. Un jeu que partage tous les comptes de célébrités ou des personnes populaires sur les réseaux sociaux, mais dont personne ne parle vraiment ouvertement. Il s’agit de celui de présenter sa tenue de la rentrée. En cette période charnière qui signe la fin des vacances, autant être au top de son look pour bien commencer l’année. Mais que les fans de Clara Morgane se rassurent, l’arrivée de l’automne n’empêchera pas la star d’enfiler ses tenues légères. En effet, le look de rentrée de Clara Morgane changer peu de ce que nous avions l’habitude de voir cet été. Et les jours froids qui arrivent ne garantissent pas que la belle porte davantage de vêtements.

Clara Morgane souhaite à ses fans une excellente rentrée

Clara Morgane partage elle aussi son look de rentrée sur Instagram. À l’aide d’un accessoire particulier, elle va tout de suite se mettre dans le thème. Cet accessoire c’est un blazer. Quoi de mieux pour symboliser la rentrée que le fameux blazer ? Une pièce indispensable pour rester dans les tendances de cet automne. En revanche, Clara Morgane s’arrête là ben matière de vêtements. En effet, pour elle reste, elle présente son ensemble en dentelle. Un ensemble qui va venir souligner les formes avantageuses de la star et lui attirer des vagues de compliments de la part de ses fans.

Un changement tout en douceur

Clara Morgane tenait à souligner cette date spéciale. La rentrée n’est pas un événement anodin car c’est l’ouverture d’une nouvelle période. Un nouveau cycle qui recommence et qui nous fait déjà nous languir de l’été prochain. La fin des vacances est toujours un moment particulier, et aussi pour le moral. Afin de marquer le changement et de laisser nos esprits se faire à l’idée que les vacances sont terminées, Clara Morgane ajoute donc une pièce à ses prises de vues. Son blazer représente à lui seul le monde du travail, de l’entreprise ou du business. C’est le signe qu’il va falloir davantage se couvrir car les chaleurs de l’été s’en vont doucement. Et également le signal que la belle donne à ses fans pour leur indiquer son retour sur Paris.

Heureusement, Clara Morgane ne chamboule pas pour autant totalement les repères de ses abonnés. En effet, ils peuvent retrouver son son blazer ce qu’ils sont habitués d’admirer. Aussi, pour adoucir un peu ce changement de saison, de cycle, Clara Morgane décide que le rose est idéal. Car voir la vie en rose c’est toujours voir la vie du bon côté. Clara Morgane refuse la déprime qui accompagne en général la grisaille de la rentrée et accompagné ses fans pour une transition en douceur.