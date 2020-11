Claude Barzotti, malade, n’arrive pas à marcher: “Les docteurs n’ont jamais vu ça”

Le chanteur venait d’annoncer mettre fin à sa carrière. Aujourd’hui, il fait des révélations beaucoup plus alarmantes sur son état de santé. Claude Barzotti s’est confié aux journalistes de France Dimanche ce 20 novembre 2020. Effondré, l’artiste souffre des dégâts délétères de l’alcoolisme.

La fin de carrière de Claude Barzotti rend triste. Sa dernière tournée de concerts reportée en octobre 2021 en raison de la pandémie. Mais il ne l’assurera pas. Il ne le veut pas. Et de toutes façons, il ne le peut pas. L’artiste se rend chaque jour à l’hôpital.

Gravement malade, il ne tient même plus debout.

“Je suis gravement malade. Je souffre actuellement d’une terrible pancréatite qui m’oblige à me rendre tous les jours à l’hôpital. Et parfois y séjourner plusieurs nuits de suite. En fait ça fait plus d’un an que j’y passe tout mon temps pour des problèmes également liés au foie, à l’estomac et au cœur. Pour mes problèmes d’alcool aussi” a-t-il révélé en toute transparence à France Dimanche.

En effet, l’interprète du titre Le Rital n’a jamais caché avoir souffert d’alcoolisme. Dans ses plus mauvais jours, il a pu boire jusqu’à 7 bouteilles de whisky par jours. Alors forcément, aujourd’hui, il en paye les frais.

“Ils ne comprennent même pas comment je suis encore vivant.”

Et les mots qu’il emploie devant les journalistes font froid dans le dos. “Ils m’ont annoncé que ça devenait très compliqué et qu’ils n’avaient jamais vu ça. Ils ne comprennent même pas comment je suis encore vivant.” Et de poursuivre : “Je suis dans un tel état que je marche à peine dix mètres, je suis essoufflé. Vous comprenez bien qu’il m’est donc impossible de continuer à chanter. (…) Depuis le mois de février je n’ai pas touché une note de mon piano, je n’ai même plus le goût de chanter, seul, dans mon coin…”

Alors forcément, avec la crise sanitaire, tout se complique pour le chanteur italo-belge. “Je n’ose plus mettre un demi-pied dehors“, explique-t-il. Quant à sa carrière, il n’a visiblement aucun regret. “Ça fait quarante ans que je chante mais c’est désormais de l’histoire ancienne…“, annonce-t-il sûr de lui.

Quelques semaines plus tôt, il disait quitter la scène au bon moment. « C’était une carrière honorable, se félicitait-t-il auprès du journal belge DH, une belle carrière, ponctuée de beaucoup de numéro 1 et de gros succès populaires. » Claude Barzotti incarne en effet pour beaucoup l’esprit des années 80. Le chanteur a écoulé plus de 10 millions de disques ! Ces dernières années, il a également enchaîné les tournées d’ Âge tendre et tête de bois.

Rien ne compte plus que sa famille.

Maintenant, Claude Barzotti souhaite avant tout profiter de ses filles, Sarah et Vanessa, et de ses trois petites-filles. «J’ai toujours été dingue d’elles. Je les aime très fort, encore plus depuis que j’ai des problèmes de santé. Elles me prouvent que je peux compter sur elles quoi qu’il arrive», confiait-il ainsi à DH.

