Claude “Koh-Lanta”: 6 mois de prison et 3750 euros d’amende, voila à quoi se risque notre aventurier

Une photo postée par Claude Dartois, candidat de Koh-Lanta a fait scandale ! L’aventurier s’expose avec, à des lourdes condamnations.

Claude Dartois, le candidat emblématique de l’émission culte Koh-Lanta a posté il y a plusieurs jours une photo qui a entraîné une grosse controverse sur les médias sociaux. Celui-ci s’expose à de très lourdes condamnations. D’ailleurs, même la SNCF a réagi à cette situation. Claude Dartois a indiqué participer à une nouvelle compétition sportive, sur son compte Instagram, une course en relais virtuelle nommée le Asics World Ekiden. Pour faire la promotion de cette course auprès de ses nombreux abonnés, le candidat de l’émission d’aventure a diffusé une image où on le voit pausé sur des voies ferrées. Une idée qui entraîné un rappel à l’ordre de la part de salariés de la SNCF.

Claude Dartois prend des risques

« Non Claude, il est proscrit de rentre dans les emprises ferroviaires, en particulier pour diffuser ce genre de clichés. Homme public et très suivi, il faut apparaître comme un exemple”, peut-on voir sur les réseaux sociaux. Un message qui a été très relayé et même la SNCF a réagi : « Tout à fait, les voies ferrées ne sont pas une zone de jeu. Un grand nombre de personnes décèdent chaque année sur les rails », avant de préciser : « D’après l’article L2242-4 : ‘Est puni de 6 mois de prison et de 3750€ d’amende le fait, pour tout individu, de pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière sur la voie ferrée’».

Claude Dartois efface la photo litigieuse

Et de conseiller à Claude Dartois à supprimer sans délai la photo : « On compte donc sur vous pour effacer rapidement ce cliché sur Instagram afin de ne pas encourager vos nombreux abonnés à mettre leur existence en péril. Dans le cas contraire, vous vous exposez à des poursuites ». Claude Dartois s’est exécuté. Ainsi, l’aventurier a expliqué : « J’étais à un mètre du passage à niveau pour être transparent, ne voulant surtout pas encourager, ni transgresser les règles. J’ai effacé la photo en question ». Tout en indiquant : « Je trouve simplement dommage que vous n’ayez pas pris la peine de me contacter directement pour me le demander… ».

Star des réseaux sociaux

Même s’il n’a pas gagné la dernière édition de Koh-Lanta, Claude Dartois est une personnalité très populaire en France. Il faut préciser que l’émission d’aventures est très regardée. Des millions de personnes suivent les candidats qui s’affrontent dans les épreuves. Ce programme est palpitant. Les audiences sont exceptionnellement bonnes et Claude s’est illustrée avec brio. C’est un grand sportif qui aussi fait preuve de courage et de stratégie. Grâce à la visibilité de l’émission, Claude Dartois a glané de nombreux abonnés. Grâce à cette grosse communauté de fans, il peut monnayer son audience auprès de nombreuses marques et gagner de l’argent. Comme de nombreux influenceurs, cela peut lui permettre de gagner de l’argent.