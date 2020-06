Claude Dartois « Koh Lanta » choc ses fans, il dévoile sa nouvelle vie et son nouveau métier

Après ses deux participations au jeu d’aventure, présenté par Denis Brogniart sur la chaîne TF1, en 2010 et 2012, Claude Dartois est devenu une véritable star durant cette saison 2020. Sous les feux des projecteurs, l’aventurier de 41 ans a fait sensation tout le long de cette aventure, devenant le candidat favori de centaines de milliers de téléspectateurs, de part ses performances tout au long des épreuves, mais aussi pour son côté » grand cœur « .

Un véritable aventurier, fin stratège, loyal, battant, qui est capable de donner des leçons de morale et de punir, tout comme d’aider les autres candidats du jeu. Avec un nombre record de 17 victoires aux épreuves individuelles remportées dans l’histoire de Koh-Lanta , dont deux durant les épreuves finales, Claude Dartois aura conquis, cette année, le cœur de tous les téléspectateurs, faisant aussi le buzz sur la toile.

Aventurier dans l’âme à la télé comme dans sa vie, Claude révèle dans le magazine Gala avoir déjà fait plusieurs fois l’ascension du Mont Blanc et du Kilimandjaro, et participé à plusieurs trails.

Arrivé sur la 3 ème marche du podium lors de la finale, derrière Inès et Naoil la grande gagnante 2020, les fans de l’émission sont si déçus d’assister à la défaite de leur héros, qu‘ils avaient décidé d’organiser des cagnottes en ligne, en son nom, afin de le soutenir. Des dons d’argent qu’il a catégoriquement refusé, suggérant de donner ces sommes à des associations qui en avaient le besoin.

“ Je ne peux pas l’accepter. Ce n’est pas à moi de récolter l’argent des gens même si ils ont passé un bon moment grâce à moi. Il y a eu ces derniers mois beaucoup de métiers, beaucoup de personnes qui ont donné de leurs temps, alors autant les récompenser eux. Je me suis défendu moi-même pour essayer de gagner un lot que je n’ai pas eu et je ne m’estime en rien légitime pour récolter l’argent des gens ”.

Claude a acquis une telle notoriété, que cela lui aura valu une demande en mariage de Estelle Denis, “ Claude, veux-tu m’épouser ? “ avait-elle alors écrit sur Twitter, il fait les gros titres des médias, et engendre des milliers de commentaires sur les réseaux sociaux, chaque semaine. Une telle popularité qui, d’un côté, il est sûr, le ravit » C‘est clair que ça me fait très plaisir d’avoir d’aussi bons retours. Ce n’est jamais évident de participer à un jeu où on s’élimine les uns les autres et ressortir avec quasiment une image à 99 %… où les gens sont satisfaits « , s’est-il réjoui. Mais d’un autre côté, elle est aussi d’une telle ampleur sur la toile qu’il s’en trouve parfois mal à l’aise “ Je reçois beaucoup de messages de sympathie, les réactions sont délirantes. J’en suis parfois un peu gêné « , a-t-il confié dans le dernier numéro de Gala. Devant tant d’éloges et d’engouement envers son mari, Virginie, sa femme poussera également son coup de gueule sur Instagram « On se détend maintenant. C’est mon homme CLAUDE »…

Beaucoup de ses fans se sont demandés si grâce à sa nouvelle notoriété, Claude Dartois allait changer de métier, ou encore s’il allait participer à d’autres jeux télévisés. La nouvelle célébrité de Koh-Lanta lève le voile sur ces questions, et sur sa vie après Koh-Lanta.

Si, dans les colonnes de Gala, il avoue avoir rêvé d’intégrer un commando de parachutistes, dans lequel il avait tenté sa chance il y a quelques années, mais un rêve qu’il abandonnera après 6 mois, car il n’avait pas eu la patience d’attendre 1 an et demi de plus pour savoir si il serait sélectionné ou non, Claude confirme qu’il est chauffeur, et non de taxi comme beaucoup l’ont prétendu… En effet, le papa de deux enfants qui vit à Puteaux dans les Hauts-de-Seine, a révélé qu’il était le chauffeur privé d’un homme d’affaires étranger, à Paris. Et qu’il n’allait pas changer de vie pour autant, il n’a nullement l’intention d’abandonner ce travail qu’il fait avec tant avec plaisir.

» Je vais continuer, forcément. Mon patron est une personne exceptionnelle, je lui suis beaucoup redevable par rapport à la confiance qu’il m’a accordée et je continuerai tant qu’il voudra de moi « , a confié l’aventurier de 41 ans. Un homme d’affaires sur qui il restera très discret ; en aucun cas, il ne souhaite révéler son identité. » Mon patron, je n’en parlerai pas pour garder son intimité et préserver ce lien qu’on a. C’est quelque chose que je n’ai pas envie d’exposer et je suis là pour veiller à tout ça « , explique ainsi le grand aventurier.

Même si Claude adore son métier, il avoue qu’il “ ne reste fermé en rien ”. Il est donc tout de même ouvert à d’autres propositions, et pourquoi pas également a une 4ème participation à l’émission Koh-Lanta. “ Est-ce qu’on me voudra ? Est-ce qu’on ne me voudra pas ? Est-ce que c’est trop tôt ? L’envie est là, mais après ça ne dépend pas que de moi. Ça dépend de mon patron, ma vie, la production… ».

En attendant de savoir si Claude participera à la prochaine saison de Koh-Lanta, ses fans peuvent déjà se réjouir, car ils vont certainement le retrouver très prochainement, dans un autre un jeu d’aventure ! En effet, ces derniers jours, différents médias annoncent que celui, qui a appris que sa femme était enceinte de son deuxième enfant, Marceau, durant le tournage, sera prochainement à l’affiche de Fort Boyard, qui se déroulera cet été sur France 2 !

Claude Dartois serait en effet aux côtés des humoristes Booder et Tom Leeb, mais aussi de deux Reines de beauté, Clémence Botino élue Miss France 2020 et Camille Cerf, Miss France 2015, pour un nouvel épisode de Fort Boyard. Une belle équipe qui tentera de remporter un maximum de gains pour l’association » Les Bonnes Fées « . Une œuvre caricative, créée par Sylvie Tellier et 16 Miss France les plus emblématiques pour améliorer les conditions de vie des femmes en difficulté. Une nouvelle aventure attend donc Claude qui révélait il y a quelques semaines à Télé-Loisirs qu’il adorerait » être candidat à Fort Boyard, c’est un vrai rêve de gosse. Cette émission me passionne » avait-il alors déclaré. Un rêve qui devient aujourd’hui réalité.