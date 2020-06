Claude Dartois « Koh Lanta » dévoile son énorme galère rencontrée avec l’émission

Claude Dartois, l’emblématique aventurier de Koh-Lanta, l’île des héros de la saison 2020, réalise enfin son rêve de gosse : participer aujourd’hui au célèbre Fort Boyard ! Malheureusement, le “ médecin a dû intervenir ”.

Après trois participations au jeu d’aventure de TF1, Claude Dartois détient désormais le nombre record de succès avec 17 victoires individuelles, il est aussi le seul aventurier à parvenir trois fois jusqu’à la mythique épreuve des poteaux. S’il n’avait pas encore gagné cette grande finale du jeu de survie, qui été remporté par Naoil, Claude a en revanche gagné le cœur de tous les téléspectateurs et a acquis une notoriété indéniable dans tout l’hexagone de par ses exploits, sa loyauté et surtout son mental d’acier qui ne lâche rien.

Aventurier dans l’âme, aujourd’hui, Claude Dartois décide de participer à une nouvelle aventure, et de relever de nouvelles épreuves et nouveaux défis en participant à la célèbre émission Fort Boyard, diffusée sur France 2, depuis 30 ans. Un rêve qu’il souhaitait réaliser depuis son enfance. Sur son compte Instagram, le papa de 40 ans qui venait de faire sensation sur TF1 n’a pas manqué de prévenir ses followers et publiait une photo de lui sur le Fort, » Rendez-vous le 11 juillet sur @france2 je vous promets de l’engagement, du dépassement. Sacrée aventure « , avait-il alors annoncé en légende de sa publication.

Les tournages de l’émission ont démarré selon les mesures de précaution sanitaire en vigueur mises en place, suite à la pandémie du covid-19 qui sévit toujours dans le monde. Des adaptations ont donc dû être effectuées exceptionnellement cette année, comme notamment réduire le nombre de candidats par équipe qui normalement est de 6, réduit à 5 pour cette saison 31. Ce sont donc 11 équipes de 5 candidats qui débarquent sur le fort pour tenter de dérober les Boyards du Père Fouras.. Claude Dartois a intégré l’équipe des Bonnes fées, et se trouve en compagnie de deux Reines de beauté, Clémence BOTINO Miss France 2020, et Camille CERF, Miss France 2015, de l’humoriste Booder, et du chanteur Tom LEEB pour tenter de gagner un maximum de gains destinée à l’association des fées qui œuvre pour l’amélioration des conditions du bien des femmes.

Mais apparemment, le célèbre Fort au large de La Rochelle n’a pas été de tout repos pour le célèbre aventurier qui est tant attendu depuis ses prouesses au jeu de Koh-Lanta, lors du tournage de ce 16 juin 2020. Malheureusement, tout ne semble pas se passer comme prévu pour lui.

Lors d’une interview pour Télé Loisirs ce vendredi 26 juin, Tom Leeb révèle les nombreuses mésaventures de Claude qui semble manquer beaucoup de chance pour les débuts du jeu. Il se serait, en effet, blessé non pas une seule fois, mais à trois reprises, dont certaines ayant obligé le médecin présent sur le fort à intervenir. « Claude est revenu couvert de problèmes de la tête aux pieds « , a confié Tom Leeb, et continue d’expliquer » Sur une épreuve, il s’est démis le doigt. Son doigt s’est retourné.

Il a dû se rendre à l’infirmerie et le médecin a dû intervenir et lui remettre le doigt en place » Mais ce n’est pas tout… « Sur une autre épreuve, il s’est arraché le côté du mollet, car il est mal retombé. Sur cette même épreuve, il s’est ouvert le doigt d’une autre main « , continue de préciser le chanteur. « À chaque fois, il n’a pas eu de chance… « , a conclu Tom Leeb. Mais en bon aventurier, comme nous connaissons tous le candidat, Claude ne s’est pas laissé abattre ni découragé. Après l’intervention du médecin présent sur le Fort, il a sans relâche poursuivi son aventure, entraînant l’admiration de ses coéquipiers.

Clémence Botino, Miss France 2020, affirme dans une interview qu’elle aurait clairement quitté l’aventure si elle avait subi, elle-même, la même malchance et toutes ces blessures à la place de Claude « J’aurais eu les blessures qu’il a eues pendant le tournage, j’aurais abandonné « . Admirative devant la force et la persévérance de Claude, elle explique le parcours du combattant qu’a dû poursuivre l’aventurier tout au long des épreuves.

« Il s’est démis le doigt sur une épreuve, le médecin lui a remis tranquillement comme si de rien était. Un petit bandage et c’était reparti. Alors qu’on était tous choqués… Il est costaud le Claude. C’est un surhomme. Il pousse son corps dans ses retranchements. Lors des épreuves, il n’y a plus que l’objectif de remporter la clef qui compte. Il se transcende complètement. Il ne ressent plus la douleur. Il est concentré sur son objectif. C’est quand l’épreuve est terminée qu’il fait le bilan de ce qu’il a enduré, mais sur l’instant, il n’en a pas conscience. C’est impressionnant à voir en vrai. Psychologiquement, il est arrivé à un niveau de concentration assez incroyable. C’est vraiment un aventurier « , a poursuivi la reine de beauté.

D’ailleurs, Claude n’est pas le seul à s’être blessé lors des tournages. L’animatrice télé et chroniqueuse, Capucine Anav de l’équipe de Magie à l’hôpital publiait dans une story, une photo de son visage ou apparaissaient quelques bleus « Je garde des petits souvenirs de mon tournage de Fort Boyard ! Je vous rassure tout va bien, quelle saison incroyable !! J’ai adoré ! « , a commenté la jeune femme, visiblement ravie de l’émission malgré ses blessures.

Si nombreux sont les téléspectateurs qui attendent avec grande impatience de retrouver le héros de leur cœur pour cette nouvelle aventure, d’autres auront aussi le plaisir de revoir un autre candidat emblématique de Koh-Lanta, qui n’est autre que Moussa ! Celui-ci participera également à l’émission aux côtés du journaliste sportif Yoann Riou, d’Enora Malagré chroniqueuse et comédienne, du champion de natation Camille Lacourt et sa compagne Alice Detonllenaere, mannequin.

Les téléspectateurs et les fans de Claude Dartois et Moussa, n’ont plus que quelques jours pour retrouver les aventuriers sur les écrans de télévision de France 2, le jeu de tous les étés ; l’emblématique Fort Boyard sera diffusé dès ce samedi 11 juillet à 21 h. Une saison 2020, présentée bien sûr par Olivier Minne, qui promet une multitude de rebondissements cette année et aussi de nombreuses nouveautés, comme annoncé par la production.