Claude Dartois (Koh-Lanta) dévoile une adorable et rare photo avec son fils, ses fans sont ravis!

Même s’il n’a pas gagné la dernière saison de Koh-Lanta, Claude Dartois reste le numéro 1 dans le cœur de ses fans. Après cette aventure totalement extraordinaire, le chauffeur de maître a rejoint les siens. Et d’ailleurs, il connaît le bonheur auprès de sa famille. Aussi, il partage ce samedi 12 décembre un cliché très émouvant en compagnie de son fils. Rapidement, cette photo rencontre un grand succès auprès de sa communauté. LD People vous explique comment, Claude Dartois une fois de plus créé l’événement.

Claude Dartois: un émouvant cliché auprès de son enfant

La véritable star de Koh-Lanta

Tout au long de sa dernière aventure dans Koh-Lanta, Claude Dartois aura réussi à s’adjoindre la ferveur du public. Sans finalement atteindre la célèbre épreuve des poteaux, certains téléspectateurs le voient comme le grand vainqueur de l’aventure. En effet, le chauffeur de maître a étonné par son courage durant tout son séjour sur l’île. Les fans de l’émission ont également apprécié sa droiture et son sens de l’honneur. Toujours prêt à se montrer serviable, il a également joué un rôle de justicier. Puisqu’il a remis à leur place certains candidats qui s’étaient mal comportés. Dès lors, il est devenu l’un des héros du célèbre jeu de TF1.

Malheureusement, en trois participations à l’émission, il n’aura jamais réussi à la remporter. Mais peu importe, ces aventures lui ont apporté beaucoup de bonheur et aussi la notoriété. Ainsi, il ne cesse de faire la une de l’actualité depuis sa sortie du jeu. Ses fans ont notamment pu l’apercevoir dans Fort Boyard ou dans d’autres émissions à la télévision. De plus, Claude Dartois est aussi une célébrité sur les réseaux sociaux. Il peut compter sur une communauté de plus 700 000 followers. Et son dernier cliché publié sur Instagram a rencontré une fois de plus un vif succès. LD People vous en dit plus sur la dernière publication de la star de l’Île des héros.

Jamais sans son fils !

Lunettes de soleil sur le visage, Claude Dartois prend la pose pour l’occasion. Derrière lui, son fils Andréa fait également face à l’objectif. En effet, l’enfant n’est jamais très loin de son père. Tous les deux en voiture, ils apparaissent très souriants pour le plus grand bonheur des internautes. D’ailleurs, ils semblent réellement afficher une belle complicité. En légende de cette publication, Claude Dartois ajoute même une petite phrase très évocatrice. ” Toujours avec moi mon mini moi “. Et de toute évidence, cette photo n’est pas passée inaperçue ; les commentaires positifs fusent littéralement sur la toile.

Certains n’hésitent d’ailleurs pas à faire la comparaison en relevant la ressemblance frappante entre le père et le fils. D’autres imaginent déjà le petit Andrea comme un futur aventurier de Koh-Lanta. Ce ne sont pas moins de 60 000 fans qui ont finalement salué cette publication. Et Claude Dartois a également reçu plus d’une centaine de messages très touchants. ” Très beaux tous les deux “, ” Tel père, tel fils “, ” Profitez de ces bons moments père-fils “. Une fois de plus, le célèbre aventurier n’aura pas laissé ses fans insensibles ! D’ailleurs son fils non plus !