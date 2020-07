Claude Dartois Koh-Lanta est au plus mal, ses révélations choquantes

Quelques semaines après la fin du jeu de survie Koh–Lanta, l’île des héros, l’emblématique aventurier Claude Dartois participe au jeu Fort Boyard sur France 2. Malheureusement, il semble aller de mésaventure en mésaventure tout au long de ces nouvelles épreuves.

Claude Dartois, véritable aventurier dans l’âme, avait perdu pour la troisième fois, après ses participations en 2010 et 2012, la grande finale de cette saison lors de la mythique épreuve des poteaux. Une victoire gagnée par Naoil, qui avait préféré choisir Inès que Claude Dartois aux multiples performances tout au long du jeu pour avoir plus de chance de gagner la grande finale. Si le jeune papa de deux enfants n’a toujours pas remporté cette année le trophée, il a gagné indéniablement le cœur de centaines de milliers de téléspectateurs et de fans et aura acquis en retour une grande notoriété dans l’hexagone. Malgré sa défaite finale, il restera longtemps le héros et candidat préféré de cette saison 2020.

Claude Dartois, star de Koh–Lanta avait annoncé sur son compte Instagram sa prochaine participation au jeu phare de l’été de France 2. Les téléspectateurs peuvent se réjouir, car dans quelques jours, ils retrouveront Claude Dartois sur leur écran. L’aventurier de Koh–Lanta préféré des Français fera son grand retour dans Fort Boyard, le jeu estival emblématique de France 2 qui revient lui aussi comme chaque année, ce samedi 11 juillet.

Une nouvelle aventure dans laquelle il participe auprès des deux Reines de beauté Camille Cerf et Clémence Botino, de l’humoriste Booder, et du chanteur Tom Leeb, pour récolter un maximum de gains destinés à l’association, Les bonnes fées, qui œuvre pour une meilleure condition des femmes, et à la sensibilisation du grand public à l’entraide.



Malheureusement, Claude Dartois, au mental d’acier et connu pour ses performances et prouesses exemplaires lors de Koh–Lanta, ne semble pas avoir de chance cette fois-ci sur le Fort. Il se blesse plusieurs fois, à différentes épreuves, surmontant ses douleurs sans faillir, mais le médecin sur place dans le jeu devra malgré tout intervenir afin qu’il puisse continuer l’aventure.

Les stars ont démarré le jeu et les tournages il y a plus de 15 jours, le 15 juin exactement, mais tout ne s’est apparemment pas passé comme cela était tant espéré, ni par l’équipe ni par Claude Dartois lui-même. En effet, selon son co-équipier, Tom Leeb, » Claude Dartois est revenu couvert de problèmes de la tête aux pieds. Sur une épreuve, il s’est démis le doigt. Son doigt s’est retourné. Il a dû se rendre à l’infirmerie et le médecin a dû intervenir et lui remettre le doigt en place (…) « , tout en rajoutant que Claude s’était également blessé sur une seconde épreuve » Il s’est arraché le côté du mollet, car il est mal retombé. Sur cette même épreuve, il s’est ouvert le doigt d’une autre main. À chaque fois, il n’a pas eu de chance… « , précise-t-il alors. Mais grâce à sa force intérieure et sa ténacité, et malgré toutes ses blessures, Claude Dartois ne lâche rien, et en aucun cas n’abandonnera. Il poursuivra le jeu jusqu’au bout, impressionnant les candidats de son équipe. » J’aurais eu les blessures qu’il a eues pendant le tournage, j’aurais abandonné. Mais lui non. Il s’est démis le doigt sur une épreuve, le médecin lui a remis tranquillement comme si de rien n’était. Un petit bandage et c’était reparti. Alors qu’on était tous choqués… Il est costaud, le Claude Dartois. C’est un surhomme. Il pousse son corps dans ses retranchements « , confie Clémence Botino, Miss France 2020, très admirative et impressionnée par la star des jeux d’aventure. « Lors des épreuves, il n’y a plus que l’objectif de remporter la clef qui compte. Il se transcende complètement. Il ne ressent plus la douleur », continue-t-elle de décrire, tout en avouant qu’elle n’aurait supporté ses blessures et qu’elle aurait quitté le Fort.

Un jeu d’aventure auquel il rêvait de participer depuis qu’il était gamin, un rêve qu’il réalise cette année pour la saison 31 de Fort Boyard, même si le jeu ne semble pas se passer comme prévu pour le chouchou des téléspectateurs français.

C’était donc une première pour l’aventurier. Quelques jours avant la diffusion sur les écrans, Claude Dartois s’est aussi confié sur son expérience, » C’était un privilège d’être invité comme candidat dans Fort Boyard. J’étais émerveillé d’être là, comme un gosse. J’ai tenté d’apporter mon panache et mon envie de gagner à mon équipe. J’ai senti qu’ils comptaient sur moi. Mais je n’avais pas d’appréhension particulière pour autant » a-t-il alors confié à Télé-Loisirs, avant d’ajouter qu’il avait au moins autant galéré dans ce jeu que sur l’île, » Je n’allais pas à Fort Boyard pour battre des records. Ce n’est pas parce que tu es performant sur un jeu comme Koh–Lanta que tu le seras sur un autre avec des épreuves du type de celles de Fort Boyard. D’ailleurs, certaines épreuves m’ont vraiment rendu la vie difficile, à tel point que j’ai parfois cru que le Fort voulait m’éliminer « . Claude Dartois se livre aussi à quelques confidences » Si un jour, on me proposait d’incarner un personnage, ça me ferait très plaisir « . Un autre rêve qui pourrait facilement se réaliser, car la société de production de Fort Boyard, Adventure Line Productions, n’est autre que celle qui produit également le jeu de Koh–Lanta, et au vu de sa notoriété, on peut tout imaginer. Mais comme Claude l’a précisé, si tel devait être le cas, il faudra au minimum attendre l’an prochain, car cette année, pour sa première participation, il a décidé d’être au cœur de l’aventure. « Est-ce qu’on m’a demandé un rôle plus important ? Non. La première fois qu’on fait Fort Boyard, il faut le faire comme candidat. (…) Pour ma première fois sur ce lieu mythique, je voulais être candidat « . Rendez-vous donc en 2021 !

Claude, le grand aventurier tant attendu par ses fans, sur une publication du 28 juin dernier qu’il partage à ses maintenant quelque 690 000 abonnés, annonce une grande aventure pleines de surprises et de rebondissements. Rendez-vous le 11 juillet sur France 2. » Je vous promets de m’accrocher, je vous promets de me dépasser. C’est pour moi toute une aventure » écrit-il en légende de son post.



Malgré ses blessures déjà annoncées, soyons certains que des centaines de milliers de téléspectateurs attendent avec grande impatience de retrouver le héros de leur cœur, celui qui les a fait vibrer et tenu en haleine chaque semaine, durant toute la période de confinement….