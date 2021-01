Claude Dartois (Koh-Lanta) : tease énormément ses fans, et les énervent avec ses allusions !

Claude Dartois c’est LE héros de Koh-Lanta qui n’a pas encore remporté une seule édition du jeu. En effet, il était le favori du public lors de la saison de Koh-Lanta : l’île des héros. Autour de lui s’est consolidé un engouement rare, allant même à créer une cagnotte pour qu’il remporte la somme mise en jeu pour le vainqueur. Il refusera évidement de l’encaisser. Pas moins de trois fois Claude a été finaliste. Alors pour les 20 ans de l’émission de TF1, difficile de croire qu’il ne fera pas partie du casting. Néanmoins, il met le doute à ses fans sur les réseaux sociaux. Et cela a le don de les tendre. Si jamais Claude Dartois ne fait pas partie des candidats, ils risquent d’être extrêmement déçus. LDPeople vous explique tout !

Claude Dartois sera-t-il dans la nouvelle édition de Koh-Lanta

Koh-Lanta c’est une aventure exceptionnelle dans laquelle les candidats s’affrontent dans diverses épreuves. Des épreuves stratégiques, d’agilité, de résistance ou encore de logique ou de rapidité. Mais pour corser le jeu, les aventuriers sont des survivants sur une île déserte. La faim, le froid, le manque de sommeil et de confort jouent avec leurs nerfs. Le public suit les rendez-vous de Koh-Lanta depuis la première saison, en 2001. Cette année 2021 fêtera donc les 20 ans de cette incroyable aventure.

Evidemment, TF1 ne va pas lésiner sur les moyens pour faire de cet anniversaire une saison exceptionnelle de Koh-Lanta. Et lorsque Claude Dartois demande à ses abonnés Instagram qui ils aimeraient voir comme candidats de cette édition très spéciale, ils s’agacent. En effet, ils souhaitent par dessus tout que Claude en fasse partie. Et ils ne peuvent ignorer le fait que l’aventurier ait déjà imprimé cette information. Alors pourquoi leur poser la question ?

La pression monte pour les fans du show qui fête ses 20 ans

Les internautes sont de plus en plus tendus dans les commentaires lorsque Claude parle de Koh-Lanta. Certes, l’aventurier pose une question bien plus large que celle à laquelle répondent ses fans. Néanmoins, il est légitime qu’ils soient à cran. La pandémie et les confinements à répétitions tapent sur les nerfs de tout le monde. De plus, les deux dernières saisons de Koh-Lanta ne se sont pas déroulées exactement comme ils l’auraient souhaité. D’abord, dans l’île des héros, ils voulaient que Claude remporte la victoire. Puis dans la saison suivante, les 4 Terres, le décès de Bertrand-Kamal leur a brisé le cœur. Pour cette nouvelle édition c’est donc de grands espoirs qu’ils mettent sur les épaules de TF1. L’anniversaire des 20 ans de Koh-Lanta ne se fera pas sans Claude au casting ou ils ne regarderont pas le show.

Heureusement, d’après l’image postée par l’aventurier trois fois finaliste, il semble impensable qu’il ne soit pas en train de participer à cette nouvelle aventure. TF1 et la production de Koh-Lanta ne peuvent pas ignorer combien de fans sont déjà derrière lui, avant même que la nouvelle édition en débute. Koh-Lanta : All Stars 20 ans devrait arriver au printemps prochain sur nos écrans !