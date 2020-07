Claude Dartois (Koh-Lanta) : une scène X qu’il a fait secrètement avec une belle Américaine dans un avion !

Récemment, on a retrouvé Claude Dartois, l’ex-candidat de Koh-Lanta, dans le Jarry Show sur Youtube. Aux côtés de l’animateur et comédien Jarry, il a dévoilé de nombreux secrets sur son passé ! Le jeune brun a d’abord raconté un moment très douloureux de sa vie, quand il a perdu ses deux parents :

« J’ai perdu ma mère et mon père assez jeune. Les décisions, je les ai prises très tôt, seul… Mais ça te forge à un moment donné et ça t’oblige à aller de l’avant. C’est pour ça que j’ai plus une âme de leader que de suiveur. Parce que j’aime tenir mon destin et prendre les décisions pour moi », raconte-t-il à propos de ce drame qu’il a surmonté et qui l’a même rendu plus fort.

Mais il a rencontré ensuite d’autres difficultés « Je suis resté avec mon père pas mal de temps avant qu’il décède. J’étais le dernier parti du foyer. Mon père, c’était une génération différente », confie-t-il. « C’était un bosseur, quelqu’un qui se levait tôt, qui avait vécu avec ses grands-parents, qui avait fait la guerre d’Algérie. Une autre mentalité… » Son père était dur avec lui mais il faisait également tout pour que son fils ne baisse jamais les bras : « Il ne voulait pas que, quand il rentre à la maison, je sois dans le canapé. Il voulait que je me lève et que j’aille travailler, que je fasse quelque chose. Ce n’était pas le père proche, comme on peut l’être aujourd’hui… Il ne prenait pas le temps de prendre le temps. » Pour Claude Dartois, c’est à cause de ce passé qu’il a développé une âme de leader et de combattant.

Sa rencontre avec Rocco Siffredi

Heureusement, Claude a également mentionné à Jarry d’autres détails de sa vie beaucoup plus légers ! Notamment une rencontre un peu particulière qu’il n’oubliera jamais, c’était avec le célèbre acteur de films Rocco Siffredi : « On m’avait proposé à l’époque ! Il y avait Rocco Siffredi qui venait souvent manger dans une pizzeria qui s’appelait La Cosa Nostra dans le 16e. Je le servais et un jour, il était accompagné de gens de la production de son prochain film. Et ils m’ont demandé si ça me disait de participer au film. J’étais jeune et j’ai dit non. J’aurais pu mais j’étais trop jeune et intimidé ». Claude n’a pas dit s’il regrettait aujourd’hui cette décision !

Une étonnante expérience privé dans un avion

Claude Dartois est enfin revenu sur anecdote très privé. Cet événement s’est déroulé lors d’un voyage aux Etats-Unis : « Ce n’était pas avec ma femme (…) C’était il y a longtemps sur un vol Chicago-Paris. L’avion était vraiment vide. En fait j’avais loupé mon premier vol qui était une correspondance. Je ne suis parti que le lendemain sur un vol de nuit avec une américaine qui faisait le trajet… Ça s’est fait vraiment comme ça. Il y avait quatre sièges de la rangée du milieu au fond qui étaient disponibles. C’était sous les plaids évidemment. » Cette révélation inattendue a certainement surpris plus d’un internaute !