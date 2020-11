Claude (Koh-Lanta): Ce cliché qu’il publie ne passe PAS DU TOUT et il s’expose à des poursuites très graves!

Claude Dartois, le célèbre aventurier de l’émission Koh-Lanta, a posté une photo, il y a quelques jours, qui a créé la polémique sur les réseaux sociaux. Et la SNCF s’en est aussi mêlée ! Claude Dartois a annoncé participer à une nouvelle épreuve sportive via son compte Instagram : le Asics World Ekiden, une course en relais mais virtuelle ! Il a donc décidé de prendre une photo depuis les rails d’un train pour apprendre la nouvelle à ses fans. Mais la SCNF n’é pas vraiment cautionné cette proposition :

“Non non Claude, il est interdit de pénétrer dans les emprises ferroviaires, surtout pour ce type de photo. Personnalité publique et suivie, il faut montrer l’exemple” a posté sur Twitter un des employés de la compagnie ferroviaire. Non non @claude_KohLanta , il est interdit ⛔️ de pénétrer dans les emprises ferroviaires @SNCFReseau , surtout pour ce type de photo 😠

Personnalité publique et suivie, faut montrer l’exemple 🙏🏼 pic.twitter.com/7pI0qrSycN — Alexis Debled (@AlexisDebled) November 3, 2020

Le compte de la SNCF a ensuite partagé et commenté le tweet en question : “Effectivement, les voies ferrées ne sont pas un terrain de jeu. De nombreuses personnes meurent chaque année sur les voies”, peut-on notamment lire. La société de transport française a ensuite cité la loi. “Selon l’article L2242-4 : ‘Est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende le fait, pour toute personne, de pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière sur la voie ferrée’.” Ont-il rappelé à l’ordre, avant de sommer Claude de supprimer cette photo. “On compte donc sur vous pour supprimer sans délai cette photo sur Instagram afin de ne pas inciter vos nombreux followers à mettre leur vie en danger. Dans le cas contraire, vous vous exposez à des poursuites. » ont-ils conclu.

Le sportif alors alors supprimé son post, mais il a tout de même tenu à s’expliquer sur via le réseau social montrant qu’il n’avait pas voulu commettre d’écart :

“J’étais à 1 mètre du passage à niveau pour être transparent, ne voulant surtout pas inciter ni transcrire les règles. J’ai supprimé la photo en question, je trouve simplement dommage que vous n’ayez pas pris la peine de me contacter directement pour me le demander…“

Puis c’est via son compte Instagram qu’il a ensuite publié une autre photo, afin de mettre en avant son challenge sportif. Récemment, il a aussi réaffirmé son amour envers sa femme !

