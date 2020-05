Claude « Koh-Lanta » défonce « violemment » Inès et la remet en place, la toile choquée

Claude: Koh-Lanta ne cesse de réveiller les passions des fans. Chaque épisode est passé en revue sur les réseaux sociaux. Les internautes ne cachent pas leurs mécontentements ou leurs joies, selon ce que les épisodes de Koh-Lanta proposent. Et lors de l’épisode de vendredi 15 mai, c’est le clash entre Inès et Claude qui fait le buzz. Lors d’une épreuve pour gagner un confort très convoité, Claude doit distribuer des handicaps à ses camarades d’aventure. C’est Inès qui en fait les frais la première et celle-ci se lâche sur Claude. Mais Claude reste calme devient la violence d’Inès, et il lui rabat le caquet de façon mémorable.

Le clash entre Claude et Inès restera dans l’histoire de Koh-Lanta

Koh-Lanta ne cesse de surprendre. Les fans de l’émission présentée par Denis Brogniart sont toujours abasourdis par les épisodes. Parfois c’est positif et parfois c’est négatif. Et ce qui ressort le plus des interactions des fans sur internet c’est évidemment le négatif. C’est donc le clash entre Claude et Inès dont tout le monde parle depuis vendredi 15 mai. Inès en est devenue la risée des internautes tant il a su la faire taire.

C’est lors d’une épreuve physique compliquée que les aventuriers se sont affrontés pour remporter un confort. Tous se sont donnés à fond mais cela ne suffit pas à remporter l’épreuve. Koh-Lanta va toujours plus loin pour compliquer la tâche des aventuriers. Cette fois-ci, ils doivent faire un parcours dans la boue mais en portant des poids très lourds sur eux. Et à chaque étape du parcours, le premier peut se délester de quelques kilos. Arrive un moment du jeu où Claude a le choix de se délester de plusieurs sacs de poids. Et il choisit Inès pour porter ce lourd fardeau.

Faire semblant de donner tous ses sacs à Inès pour lui faire avouer qu’elle ment. En donner finalement aux autres et la faire perdre quand même. Ah ouais c’est lourd le karma. Merci Claude. #KohLanta pic.twitter.com/U0mztfL6PR — Alex (@alex_maitret) May 15, 2020

Il est un maître dans son art

Le choix de Claude est fait de façon logique et détaché d’arrières pensées. Enfin presque, parce que cela va lui servir par la suite. Il sait qu’Inès ne brille jamais lors des épreuves et en la choisissant, il épargne ainsi tous les autres aventuriers qui ont leurs chances. C’est finalement Naoil qui remporte l’épreuve et le confort. Et lorsque Denis Brogniart demande à Inès ce qu’elle a ressenti lorsque Claude lui a confié ses poids, elle s’est lâchée. Il reçoit des critiques violentes de la part de Inès, elle dit même vouloir le frapper. Claude la recadre de façon magistrale. Il demande d’abord à Moussa de « calmer sa petite » avant d’expliquer à Inès qu’elle est lui n’ont pas le même âge et qu’elle lui doit plus de respect.

Ce moment devient donc un des moments mémorables de Koh-Lanta pour les téléspectateurs. Et ils le font savoir sur internet. Claude devient encore plus populaire qu’auparavant.