Claude (Koh-Lanta) dévoile une très rare photo de ses enfants, Andréa et Marceau (magnifiques)

Claude est toujours l’aventurier le plus populaire de la précédente saison de Koh-Lanta. L’engouement des fans de l’émission à son égard ne faiblit pas. Malgré son élimination aux portes de la finale, Claude reste le véritable héros de Koh-Lanta, pour une grande partie du public. Aussi, sa notoriété perdure malgré la fin de sa saison de Koh-Lanta et le début d’une nouvelle aventure. Sur son compte Instagram, Claude est suivi par plus de 700 000 abonnés. Ils sont passionnés par l’homme et par ses performances. Mais aussi par ses qualités humaines et bien sûr, par son quotidien.

Claude est le modèle de l’aventurier

Ainsi, depuis l’annonce et la mise en place du nouveau confinement, il peut être judicieux de prendre des nouvelles de Claude. En effet, il a toujours l’esprit concentré vers la suite. Une vertu qui lui permet de tenir n’importe quelle épreuve sur la distance. Mais cette fois-ci, Claude semble justement avoir décidé de prendre le temps. Il met de côté la compétition ? Lui qui la voit pourtant dans tous les aspects de sa vie ? La famille est visiblement sacrée pour l’ancien aventurier de Koh-Lanta. Pour trouver, en lui, la force qui lui permette de faire preuve de patience, ses enfants sont donc ses plus grands atouts.

Père de deux enfants, c’est à travers l’amour qu’il porte à ses fils et l’amour qu’ils lui rendent que Claude trouve sa plus grande force. En effet, qu’importe le confinement lorsqu’il sait qu’il peut le passer près de ses enfants. Le temps n’a alors plus vraiment d’importance et il parvient à faire en sorte de relever seulement ce qui est positif dans cette situation. Alors, plutôt que de se plaindre sur la durée du confinement ou des mesures gouvernementales, Claude patiente en attendant un vaccin. En effet, seul un vaccin nous garantirait d’éviter un énième confinement.

La force secrète du champion : sa famille

Malgré les circonstances, Claude se réjouit d’être entouré des siens. Les meilleures personnes selon lui pour passer son temps en confinement. Trois personnes essentielles à son moral, à sa détermination et à sa vie en général : sa compagne et leurs deux fils. Andrea et Marceau sont malgré eux des personnes qui ont inculqué sagesse et responsabilité à leur père. Car depuis que ses fils font partie de sa vie, Claude sait effectivement qu’il doit donner l’exemple. La paternité n’est pas une épreuve comme les autres pour l’ancien de Koh-Lanta. Il s’agit de l’épreuve d’une vie, d’un choix qui demande courage et volonté. C’est dans leurs yeux qu’il se rend compte tous les matins de la chance qu’il a d’être papa.

Malgré le confinement et la pandémie, Claude est ravi de pouvoir passer davantage de temps près de ses garçons. Et pour en témoigner, il retrouve une de ses photos favorites de cet été. Sur l’île d’Oléron avec sa famille, il utilise ce souvenir pour souligner son bonheur.Être en famille pour ce deuxième confinement, lui fait trouver le temps précieux. En partageant cette image avec ses abonnés, Claude les invite alors à donner un point positif au confinement aux aussi. Une belle manière de partager sa force et sa patience. De redonner du moral à ses fans.