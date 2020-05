Claude « Koh-Lanta » dézingue violemment Régis et lui donne un coup de bâton magistral

Koh-Lanta 2020, L’île des héros, Claude prend sa revanche et sort Régis, le traître du jeu d’aventure ! Les internautes jubilent.

Ce vendredi 22 mai était diffusée la deuxième moitié de la demi-finale de « Koh-Lanta: L’île des héros » 2020, jeu d’aventure culte de TF1. Régis, récolte ce qu’il a semé et se fait éliminer de l’aventure.

Il y a quelques jours, c’était la dernière ligne droite pour les candidats de Koh-Lanta avant la grande finale, et comme depuis le lancement du jeu, cette année, les rebondissements et surprises ne manquent toujours pas à chaque étape. Lors de la dernière épreuve d’immunité de la saison, qui a été remportée par Claude, le chouchou de cette année, il ne restait plus que six aventuriers pour cinq places en finale.

Parmi eux, Régis et surtout Alexandra semblaient concentrer l’attention de tous les autres, et surtout devoir convaincre leurs camarades de les sauver. Or, il n’en sera pas nécessaire, car Claude a décidé d’une toute autre stratégie, et se venge et sort Régis du jeu ! En effet, l’aventurier n’avait pas apprécié son comportement lors des épreuves précédentes. Régis avait contribué aux éliminations de Jessica et de Téhéuira, alors qu’il avait donné sa parole de ne pas voter contre eux. Il avait alors été considéré comme un traître par les autres candidats, mais aussi par les internautes qui se sont déchaînés sur la toile. Ce vendredi, Régis, se prend un retour de médaille et subit en retour la même trahison !

En possession d’un double votes et d’un collier d’immunité, Claude, le papa de deux enfants, a eu la possibilité de voter deux fois contre un aventurier. Si l’on pouvait penser qu’il choisirait d’agir de façon stratégique en choisissant d’écarter Alexandra, non il opte pour un tout autre stratagème et décide, de prendre Régis à son propre piège, comme il l’avait déjà fait d’ailleurs la semaine dernière à Inès concernant ses déclarations sur le mérite qu’il n’avait pas du tout appréciés.

L’aventurier aux nombreuses victoires a donc décide, cette fois ci, de rendre justice à ses amis Teheiura et Jessica, ses alliés dans le jeu, qui ont dû quitter l’aventure trop tôt à ses yeux après avoir été éliminés, victime de trahison de Régis. En effet, si ce dernier leur avait promis de ne pas voter contre eux et avait même donner sa parole, il avait tout de même choisi lors des conseils de les éliminer.

Claude décide donc de prendre sa revanche et, place la une douce et savoureuse vengeance. Après lui avoir assuré qu’il ne voterait pas contre lui, Claude placera quand même ses deux votes et inscrira deux fois, le nom de Régis sur ses bulletins. Il ira même plus loin en écrivant de deux façons différentes le nom de la victime afin de tromper ses compagnons lors du dépouillement.

Claude, fier de lui, explique alors a Régis « Je t’ai rendu ce que tu as fait à deux autres aventuriers, pour que tu puisses comprendre pourquoi et comment ils ont pu réagir également. Tu as manipulé à deux reprises alors que tu n’en avais pas besoin. Je t’ai montré également que je pouvais te manipuler en n’ayant pas de raison non plus ».

Bon aller , pour notre plaisirs encore une fois : #KohLanta pic.twitter.com/7UQ9Huy6o6 — Miyagi (@SweetRyder1) May 22, 2020

Régis a été très surpris, déçu et en colère, car Claude lui avait promis qu’il ne voterait contre lui, mais contre Alexandra ; « J’ai passé mon temps à me méfier de Claude parce qu’il est stratège et intelligent et, comme une andouille, je lui ai donné ma confiance alors que c’était la chose à ne pas faire », a confié Régis.

Avant d’avouer par la suite qu’il avait appris une belle leçon :

« Mais j’ai vite pris conscience que ce que je vivais, c’est ce que j’avais infligé à d’autres personnes. Lorsque je votais pour éliminer des personnes, je pensais que c’était le jeu. Je ne comprenais pas à quel point ça pouvait faire mal jusqu’à ce que ça m’arrive ».

Une vengeance qui n’est pas passée inaperçue, et qui a même été grandement applaudie par les internautes pour avoir fait tomber le « traître ». Les réactions et jubilations fusent de toute part sur la toile. “Après Inès, c’est donc Régis qui se prend une leçon de vie. Merci, Claude », « Claude a terminé Régis », « Le justicier », « Claude le masterclass », « Claude il a un collier, le Totem, il gagne tout, il redéfinit les règles des épreuves et il ridiculise Régis lors du dernier conseil : MAIS QUEL HÉROS », « In your face, mec », « Claude : best teacher ever ! », « Claude ballon d’or » ou encore « Claude, c’est… THE KING ! », « Claude a préféré venger Teheiura et Jessica plutôt que de stratégiquement s’assurer une place plus confortable. Bravo », peut-on lire dans les commentaires sur les réseaux sociaux.

De son côté, folle de joie, Jessica, qui espérait certainement que celui, qui l’avait trahie et fait éliminer, n’accéderait pas à la finale, a également partagé sa satisfaction dans une story publiée sur Instagram et déclare : « Claudius Spartacus, tu es notre héros à tous ce soir ! C’est le jeu mes amis, c’est juste un jeu… Mais quel ami !! »

« Je t’ai montré aujourd’hui que je pouvais te manipuler alors que j’en avais pas besoin non plus »

Nouvelle leçon de maître Claude #KohLanta pic.twitter.com/mM5RugoGIl — Doug Mc Qued (@McQued) May 22, 2020

Régis, lui, ne cache pas sa déception et avoue : « C’est très dur de voir son rêve arrêté là… Et encore, ça aurait peut-être été moins dur si on m’avait dit toute la journée qu’on allait m’éliminer, j’aurais pu m’y préparer psychologiquement ». Ce qui est aussi certain, c’est que lorsque Régis, comme de nombreux autres candidats cette année, a décidé de participer à ce jeu d’aventure, il ne s’attendait certainement pas aux conséquences sur sa vie personnelle.

En effet, considéré comme un traite par des milliers de téléspectateurs, ses détracteurs l’ont largement menacé sur la toile, lui et sa famille. Il en sera contraint de faire changer le nom de famille qui apparaît sur les profils de Facebook, de sa femme et de ses deux enfants, afin de les protéger de cette haine que certains internautes lui vouent.

Oh punaise, il a rendu à Regis ces trahisons puissance 1000 , t’es un killer Claude #KohLanta pic.twitter.com/BvVJP2M2EJ — Florent (@Flo_ol) May 22, 2020

TF1 diffusera la première partie de la finale vendredi prochain, 29 mai, avant de conclure la saison la semaine suivante. On retrouvera donc les cinq finalistes de Koh-Lanta, désormais connus : les deux héros Moussa, et Claude, la star de cette saison, et trois filles, Alexandra, Naoil, Inès, qui s’affronteront sur l’épreuve d’orientation. Ils ne seront ensuite plus que trois à se départager sur les célèbres poteaux.