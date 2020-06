Claude « Koh Lanta »: Estelle Denis lui fait une demande en mariage incroyable, sa réponse !

Claude Dartois est le candidat favori de millier de téléspectateurs de cette saison koh-Lanta 2020, mais aussi celui d’une personnalité qui lui a fait une belle déclaration d’amour sur les réseaux sociaux. En direct sur Twitter, c’est Estelle Denis, véritable fan de Claude depuis le début de l’aventure qui est allée jusqu’à lui faire une bien demande particulière !

Claude, participe à l’émission Koh-Lanta pour la troisième fois. Avec le nombre record de 17 victoires individuelles à son palmarès, il est mis à l’honneur tous les vendredis soir, pour chacun de ses exploits que ce soit pour ses victoires gagnées haut la main, sa loyauté, ses leçons de morale, l’aventurier s’est très rapidement imposé comme le candidat favori, un franc succès auprès des téléspectateurs.

Claude, c’est le véritable aventurier : fin stratège, loyale, battant, c’est celui qui est capable d’aider ses adversaires comme lors de l’épreuve d’orientation lorsqu’il avait aidé Moussa, Naoil, et Alessandra à trouver leur chemin, de donner de sacrés leçons de morale et de punir, comme il l’avait fait avec Inès “ Comme ta logique au dernier conseil c’était de donner au moins méritant, c’est à toi que je donne les sacs puisque tu es arrivée la dernière”, ainsi qu’avec Régis « Je t’ai rendu ce que tu as fait à deux autres aventuriers. Tu as manipulé à deux reprises alors que tu n’en avais pas besoin « . C’est aussi celui qui brouille les piste au conseil en changeant d’écriture sur son double vote, c’est tout simplement le candidat qui a conquis le cœur de milliers de téléspectateurs, mais aussi de nombreuses téléspectatrices, tombées sous le charme de ce beau brun de 40 ans.

Estelle Denis, qui suit chaque épisode de l’émission, ne manque jamais de faire part de ses commentaires sur Twitter. Certainement très impressionnée aussi par Claude, l’animatrice fait une petite infidélité à son compagnon Raymond Domenech en le demandant en mariage ! » Claude, veux-tu m’épouser ? » a-t-elle écrit sur un tweet. Une demande qui a beaucoup fait rire la toile, et une déclaration à laquelle le candidat vedette de » Koh-Lanta, l’île des héros » a réagi quelques jours après, et a fini par répondre dans un entretien accordé à La Provence, » Ça m’amuse. Estelle Denis a fait un clin d’œil à Raymond Domenech [l’ancien sélectionneur des Bleus avait demandé la main de sa compagne en direct à la télévision, NDLR]. La femme moderne devrait oser faire ça comme ça. La demande en mariage, c’est cool « , a-t-il déclaré très amusé.

Malheureusement pour Estelle Denis et beaucoup d’autres femmes, Claude n’est pas un cœur à prendre. En couple depuis plusieurs années, il est déjà marié à Virginie, et ils sont les heureux parents de deux petits garçons, Andréa âgé de 5 ans et le petit Marceau, qui vient de naître en janvier dernier. C’est d’ailleurs durant le tournage de Koh-Lanta 2020 qu’il a appris que sa belle était enceinte de leur deuxième enfant, Marceau. » Le souvenir qui me restera en mémoire à tout jamais, c’est l’annonce, à l’autre bout du monde, sur un bout d’île du Pacifique, que j’allais être papa pour la deuxième fois. Forcément, Marceau aura toujours un lien avec Koh-Lanta » a-t-il déclaré.

Des enfants qui lui manquent tant depuis le début de son aventure, et pour lesquels il a montré sa tristesse lors de ce dernier épisode. En effet, après l’épreuve d’orientation, les trois candidats qualifiés pour l’épreuve finale des poteaux avaient discuté quelques instants avec Denis Brogniart. Et lorsque ce dernier évoque son fils Andrea qui vient d’avoir un petit frère, Claude ne peut empêcher ses larmes de couler. Un moment de grande émotion pour Claude et les téléspectateurs émus.

“Je suis un autre dans le sens où j’ai pris de l’âge, je me suis assagi, j’ai fondé une famille. Ça aide à se calmer, à se canaliser, on veut toujours donner l’exemple […] Andréa… Je ne pensais pas aimer autant une personne. C’est clair qu’il me manque (…) je fais les choses pour moi, mais je les fais maintenant bien plus pour lui. Il doit apprendre que si on veut des choses, il faut se donner les moyens de les avoir, il faut être persévérant, travailleur et courageux ”, a notamment confié l’aventurier.

Très convoité, le beau brun reçoit quotidiennement des messages et éloges sur les réseaux sociaux. À un tel point que le site Konbini lui a donc dédié un article intitulé » Pourquoi nous sommes tous amoureux de Claude de Koh-Lanta ? « . La goutte d’eau qui fait déborder le vase ? En tous les cas un article qui fait réagir immédiatement son épouse, Virginie qui pousse son coup de gueule, et tient à mettre les choses parfaitement au clair. En effet, la femme de Claude a publié une story Instagram dont le message a le mérite d’être pour le moins explicite pour tous les internautes.

Une story, dans laquelle elle publie une capture d’écran de l’article sur son mari Claude qui demande pourquoi tous les Français sont amoureux de lui, et y ajoute, par une annotation bien précise, qu’il s’agit de son homme à elle et à personne d’autre !!! Pour celles qui gardaient encore un peu d’espoir, non, Claude n’est pas un cœur à prendre. Une déclaration qui a bien dû faire sourire Claude, car il n’a bien sûr pas hésité une seule seconde à partager la publication de sa femme sur son propre compte Instagram, Claude soutient son épouse, sans faille ! La femme de Claude, a-t-elle réagi par jalousie de voir son homme tant convoité ? Ou exprime-t-elle tout simplement son ras-le-bol de tant de convoitise ? Nul ne sait, mais les cœurs des téléspectatrices peuvent désormais arrêter d’espérer.

Avec des pics d’audience atteints jusqu’à parfois 7 millions de téléspectateurs, le chouchou incontesté du public, détenteur du record du nombre de victoires sur le jeu, doté d’un mental d’acier le papa de deux enfants est devenu une véritable star sur les réseaux sociaux, à tel point que certains internautes ont décidé de rebaptiser l’émission en » Claude-Lanta « . L’aventurier a simplement réagi à cette demande avec humilité : » Ouais, non, on va laisser le nom de l’émission comme il est « , a-t-il rétorqué dans un éclat de rire. Claude a indéniablement gagné le coeur du public.