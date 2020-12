Claude Koh-Lanta et Maëva Coucke se font dézinguer très méchamment par Camille Cerf, ses propos sont très sarcastiques

Depuis sa dernière partie participation à Koh-Lanta, Claude Dartois ne cesse de faire parler de lui. En effet, le monde de la télévision s’intéresse de plus en plus à ce jeune homme dont le public semble véritablement fan. Ainsi, le célèbre aventurier vient de prendre part à Boyard Land une sorte de spin-off de son émission sœur Fort Boyard. Durant les épreuves, le jeune homme a donc rencontré une Camille Cerf très en verve. Ainsi, l’ancienne reine de beauté n’a pas hésité à se moquer du malheureux candidat de Koh-Lanta. De plus, Maëva Coucke, une autre ancienne Miss France, a elle aussi été victime de son ancienne collègue. LD people revient sur cette séquence totalement détonante.

Claude de Koh-Lanta : clashé par Camille cerf, tout comme Maëva Coucke

Un rôle de composition

Pour la deuxième saison de Boyard Land, la production a fait appel à la jolie Camille Cerf afin d’interpréter un rôle dans lequel la jeune femme semble déjà très à l’aise. En effet, l’ex-Miss France incarne ” une dresseuse de cirque qui au lieu de dresser des animaux, a décidé de dresser un être humain “. D’ailleurs, la jeune femme semble prendre cette nouvelle fonction très au sérieux. Si d’habitude l’ancienne lauréate du concours Miss France paraît un peu lisse, elle semble aujourd’hui totalement déchaînée. En effet, elle se montre sans pitié pour ceux qui sont venus l’affronter. Ainsi le programme du dimanche 27 décembre dernier, Claude Dartois de Koh-Lanta et Maëva Coucke en ont fait les frais. LD People revient sur les véritables attaquent menée par une Camille cerf totalement déchaînée !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par boyardlandfan (@boyardlandfan)

De véritables piques à l’attention des candidats

Si Claude Dartois et Maëva Coucke attendaient un peu de clémence de la part de Camille Cerf, ils se sont lourdement trompés. Dès l’entrée en matière, la reine de beauté et désormais comédienne, plante directement le décor. Elle revient d’ailleurs sur un événement très humiliant qu’a vécu Maëva Coucke par le passé. “ Maëva, vous qui êtes tombée lors de Miss Univers, pensez-vous tenir sur vos jambes ce soir ? “. Les téléspectateurs, peu habitués à un tel discours de la part de Camille Cerf, ont donc dû être réellement surpris. Pourtant, l’ironie et les mots grinçants de la jeune femme étaient encore loin d’être arrivés à leur paroxysme. Et ce fut bientôt Claude d’Artois, l’ancien candidat de Koh-Lanta qui allait en faire les frais…

Tout auréolé de son immense popularité, Claude Dartois ne pensait donc pas vivre un tel moment. Mais face à une Camille Cerf très sarcastique, il se rend peu à peu compte que lui aussi va passer un mauvais moment. Il n’aura d’ailleurs pas fallu attendre très longtemps avant que la foudre ne tombe ! Car dès l’arrivée de l’aventurier sur le plateau, la sanction raisonne. ” Quant à vous Claude, plusieurs participations à Koh-Lanta, aucune victoire, allez-vous changer cela ce soir ? “. Voilà donc une attaque rondement menée contre celui qui, il est vrai, n’a jamais remporté le célèbre jeu d’aventure de TF1. Pourtant, toutes ces remarques étaient bien évidemment faites sur le ton de l’humour par une Camille Cerf totalement en accord avec sa nouvelle fonction. En tout cas, ce nouveau rôle lui va à merveille ! Jamais les téléspectateurs ne l’avaient vu si en forme !