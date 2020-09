Claude (Koh-Lanta): étonnant, cette photo avec une danseuse de “Danse avec les stars”

Claude est un des finalistes de la dernière saison de Koh-Lanta. Mais aussi de l’aventure en 2010 et en 2012. En effet, Claude participe trois fois à Koh-Lanta et perd trois fois aux portes de la victoire. Les fans de l’émission présentée par Denis Brogniart ne se seront jamais autant attachés à un candidat qu’ils le sont à Claude. Ainsi, les internautes étaient prêts à récolter des fond pour lui offrir le montant de la cagnotte réservé au vainqueur. Beau joueur, Claude refusa mais il est fier de compter sur une communauté de fans enthousiastes qui sauront l’encourager dans ses nouveaux challenges. Mais aujourd’hui, l’heure n’est pas à la compétition. Elle est bien plutôt à la fête. Claude est aperçu aux côtés d’une danseuse de Danse avec les stars et nous allons vous expliquer pourquoi.

Claude et une danseuse de Danse avec les stars participent au même mariage

Danse avec les stars est une autre des émissions phares de TF1. Mais elle est différente de Koh-Lanta par bien des aspects, bien évidement. Dans l’une l’objectif est de danser pour passer à l’étape supérieure de la compétition. Et dans l’autre, il s’agit de survivre ! La nouvelle saison de Koh-Lanta va d’ailleurs commencer le 28 août. Le concept s’adapte pour que quatre équipes s’affrontent au lieu de deux. En effet, ce sont les quatre grandes régions de France, Nord, Sud, Est et Ouest, qui seront représentées de cette façon. Les débats sur le sujet n’ont pas fini de gonfler sur les réseaux sociaux. Tout le monde y va de son avis puisque le concept due l’émission évolue pour la première fois dans ce sens en presque 20 ans d’existence.

Les sportifs aiment le challenge et adoptent les mêmes techniques dans la difficulté

Quoi qu’il en soit, Koh-Lanta est bien loin de Claude aujourd’hui. Le finaliste continue de repousser ses limites et de s’imposer des challenges mais il prend aussi le temps de profiter de ses proches. Papa de deux enfants, Claude aime sa famille plus que tout au monde. Pour beaucoup de ses exploits, il les accomplit en imaginant la fierté des siens. Une source de motivation infaillible pour Claude, comme pour beaucoup de sportifs d’ailleurs.En effet, tous les sports à haut niveau supposent de dépasser ses limites physiques à la force du mental. Et c’est bien le mental qui décide pour le physique. Alors, il n’est pas rare que ces personnes sachent se concentrer sur des images mentales positives pour aller toujours plus loin. C’est certainement le cas également des danseurs de compétition. La fatigue pourrait les stopper mais il est souvent impossible de la déceler sur leurs visages.

Danseurs ou aventuriers, les stars de TF1 n’auront plus de secrets pour vous

Alors voilà un point commun que nous pouvons trouver entre Claude et les danseurs. Car nous tentons de comprendre comment se fait-il que Claude et une danseuse de Danse avec les stars ait été aperçus ensemble. Et vous allez vois, l’explication va rapidement de soi. En effet, c’est lors d’un mariage que Claude est en présence de plusieurs célébrités. Notamment, la danseuse prénommée Katrina Patchett. Tout d’abord, saviez-vous que Katrina Patchett est mariée depuis 2017 ? Il se trouve qu’elle épouse l’homme qu’elle fréquente depuis 2011. Cet homme est un mannequin qui s’appelle Valentin d’Hoore. Pas de soutes, les fans de Danse avec les stars étaient certainement déjà au courant de ce potin. Mais il convient de le rappeler car c’est en cela que l’explication réside.

Pour ceux qui ne seraient pas des familiers de l’émission de danse de TF1, Katrina est celle qui dansait avec Matt Pokora. Ensemble, ils avaient remporté l’une des éditions de Danse avec les stars. Et dans la dernière saison, elle dansait avec Moundir. Pour participer à ce grand jour pour ses amis, leur mariage, Katrina portait une tenue éblouissant qu’elle partageait sur Instagram. Avec la photo, la danseuse souhaite évidement tous ses vœux de bonheur à ces amis. Un jour à marquer d’une pierre blanche d’autant que la pandémie a certainement contrarié les plans des fiancés avant le jour-J.

Une beau mariage qui réunit des amis de longue date

Claude, Valentin et Katrina étaient donc invités au même mariage. Et le 22 août dernier, Claude partage une photo de lui et du marié sur Instagram. Une photo sur laquelle il est accompagné de Valentin d’Hoore, le mari de Katrina Patchett.

Katrina et Valentin soutenaient Claude à la télévision

Le voile est alors levé sur le mystère. Mais c’est effectivement un mystère qui n’en était pas vraiment un. Car Katrina ne cache, ni son amitié, ni son soutien pour Claude sur son compte Instagram. En effet, la danseuse de Danse avec les stars suivait Koh-Lanta. Et comme la majorité du public de l’émission, elle était une des supportrices de Claude. Pour preuve, nous avons déniché cette image.

Et pour ceux qui sont des abonnés de ces célébrités sur les réseaux sociaux, les stories Instagram étaient également autant de preuves. Le monde est petit finalement et nos stars favorites peuvent être des amis dans la vraie vie. Les réseaux sociaux restent un des moyens les plus sûrs pour obtenir des informations sur nos stars préférées. Et pour le reste, vous pouvez compter sur LDPeople, votre magazine en ligne, pour vous informer des deniers potins.