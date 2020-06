Claude (Koh-Lanta) inquiète Estelle Denis avant leur 1er rendez-vous et lui rappelle sa demande en mariage

Claude Dartois a fait sensation cette année tout à long de l’aventure Koh-Lanta, l’île des héros, il fascine les téléspectateurs et crée un véritable buzz sur la toile. S’il n’aura pas été le héros de cette saison 2020, ce qui est sûr et certain, c’est qu’il a gagné le cœur de centaines de milliers de téléspectateurs et surtout de téléspectatrices, connues ou inconnues. De nombreuses personnalités, telle que Laeticia Hallyday, l’avaient suivi à chaque épreuve ne manquant jamais de liker et de commenter ses prouesses, son mental d’acier ou encore ses leçons de morale qu’il avait faites à certains des candidats. Un homme au grand cœur comme il l’a prouvé tout au long du jeu, mais aussi un homme qui a conquis le cœur des femmes.

Nous nous rappellerons d’Estelle Denis, qui en véritable fan de Claude, lui avait adressé une belle déclaration et par la même occasion fait une petite infidélité à son compagnon Raymond Domenech, en le demandant, le 22 mai dernier, en mariage par le biais de son compte Twitter. » Claude, veux-tu m’épouser ? « , avait-elle écrit sur un tweet, qui a beaucoup fait rire les internautes et bien sourire aussi l’aventurier de 40 ans.

Une déclaration à laquelle le candidat vedette de » Koh-Lanta, l’île des héros » avait réagi quelques jours après et finir par répondre dans un entretien accordé à La Provence, » Ça m’amuse. Estelle Denis a fait un clin d’œil à Raymond Domenech (l’ancien sélectionneur des Bleus avait demandé la main de sa compagne en direct à la télévision). La femme moderne devrait oser faire ça comme ça. La demande en mariage, c’est cool « , avait-il déclaré alors très amusé. Une demande bien particulière qui a aussi amusé le compagnon de la journaliste de 43 ans, Raymond Domenech » Par contre moi, c’est toujours non… « , avait-il commenté non sans humour.

Malheureusement pour Estelle Denis et beaucoup d’autres femmes, Claude n’est pas un cœur à prendre. En couple depuis déjà plusieurs années, il est marié à sa belle Virginie, et ils sont les heureux parents de deux petits garçons, Andréa âgé de 5 ans et le petit Marceau, qui vient de naître en janvier dernier. C’est d’ailleurs durant le tournage de Koh-Lanta, l’île des héros, qu’il a appris que sa femme était enceinte de leur deuxième enfant, Marceau. Un mari et un père déjà comblé par sa petite famille dont il est très fier.

Ce lundi 22 juin, l’émission » L’Équipe du soir « , annonçait sur Twitter que serait, au soir même du programme de télévision, présent un invité exceptionnel, auprès d’Estelle Denis. Un invité qui n’était autre que Claude, passionné de football ! Une très belle occasion pour Claude de titiller la journaliste et de revenir sur sa demande en mariage. » Du coup, Estelle Denis, je viens en short ou en smoking ? « , lui a-t-il demandé sur les réseaux sociaux. Très amusée, cette dernière lui a répondu : » Viens comme tu es « .

Du coup @DenisEstelle, je viens en short 🩳 ou en smoking 🤵🏻‍♂️? 🤣🤣🤣 À ce soir @lequipedusoir https://t.co/HWQTDkuywP — claude_kohlanta_officiel (@claude_koh) June 22, 2020

Très heureux, et malgré cette incroyable notoriété qu’il a acquise avec cette saison Koh-Lanta 2020, dans toute la France, Claude n’a pas l’intention ni de changer de vie, ni de son métier qui le passionne en tant que chauffeur de maître, mais encore moins de femme. » Heureusement, elle prend beaucoup de recul par rapport à tout ça. Ce n’est pas toujours évident pour elle, je n’aurais pas aimé être à sa place. Donc j’essaie d’être le plus transparent possible sur tout pour la rassurer « , confiait le jeune papa, récemment à Télé Loisirs, telle une magnifique déclaration d’amour, qui risque pourtant de déchirer au passage le cœur de nombreuses jeunes femmes. Mais comme il le précisera, très amoureux de son épouse, elle n’a aucune inquiétude à avoir.

Un engouement de la part des téléspectatrices et des médias qui avait eu une telle ampleur que même si sa femme Virginie sait parfaitement qu’elle n’a pas de soucis à se faire, elle avait tout de même poussé un gros coup de gueule sur les réseaux sociaux, avec peut-être aussi une pointe de jalousie « On se détend maintenant… C’est MON homme » avait-elle alors rappelé dans une story Instagram, à l’attention de toutes ces femmes qui convoitent tant son mari.

Claude, comme pour rappeler ou confirmer son bonheur auprès de sa petite famille, publie également sur les réseaux sociaux une très rare photo de sa femme, son enfant le plus grand, Andrea, et de lui, lors d’une promenade à Puteaux où ils résident. Un charmant cliché qu’il accompagne d’une légende » Family time » associés aux hashtags love, amoureux, bonheur …. De quoi affirmer son amour à la femme de sa vie sur la toile ….

La journaliste, fan inconditionnelle de l’emblématique aventurier a lancé un défi sportif dès le début de l’émission. Tous les deux devaient, en effet, tenir à bout de bras, un haltère, le plus longtemps possible. Si de son côté, Estelle Denis avait choisi un haltère de 3 kilos, le jeune homme, lui, a eu le droit à 5 kilos. La belle brune a fait tout son possible pour faire perdre son adversaire. Elle a aussi lancé quelques phrases pour tenter de le déstabiliser comme : « Vous auriez pu lui donner 8 kg », ou encore « Il le fait avec sa mauvaise main alors ». Et, comme Estelle Denis pouvait s’y attendre, c’est bien sur Claude qui a remporté ce challenge. Il faut reconnaître aussi que cette épreuve plutôt bon-enfant n’est en rien comparable à toutes celles qu’il a avait vécu et enduré tout le long de l’aventure de Koh-Lanta !

Claude Dartois que l’on retrouvera dès cet été dans le jeu Fort Boyard n’est pas près de quitter le cœur des téléspectateurs. Claude revient très prochainement sur nos écrans de télévision, pour participer à une autre aventure : Fort Boyard. Produite, comme Koh-Lanta, par Adventure Line Production, l’aventurier devra se lancer à l’assaut du fort, et se dépasser pour récolter un maximum de boyards. Invité à ce jeu d’aventure qui se déroulera sur France 2, c’est un rêve d’enfant qu’il réalise enfin : « J’adorerais être candidat à Fort Boyard, c’est un vrai rêve de gosse. Cette émission me passionne « , avait-il confiés lors d’une précédente interview. Claude jouera aux côtés de candidats célèbres comme Clémence Botino, Miss France 2020, Camille Cerf, Miss France 2015, ainsi que de l’humoriste Booder et du chanteur Tom Leeb.

Rendez-vous le 11 juillet prochain, pour savoir si Claude fera encore monter les audiences et la température, lors de son passage dans le plus célèbre fort de France.