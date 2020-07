Claude (Koh-Lanta): Les galères s’enchaînent et ne se terminent pas, c’est la catastrophe !

Claude Dartois a marqué l’histoire de Koh-Lanta. Le candidat est un redoutable compétiteur qui a terminé en finale du jeu de TF1. Il a malheureusement échoué proche du but. L’homme a montré de belles qualités durant l’émission. Depuis, la fin du jeu, le candidat enchaîne les galères. Explications.

Claude: Un échec en finale de Koh-Lanta

Claude, à l’origine chauffeur, originaire de la région a parisienne, a atteint trois fois la finale de Koh-Lanta. Lors de la dernière saison du jeu d’aventure diffusé sur TF1, le candidat fétiche des téléspectateurs et des fans de l’émission a échoué lors de la mythique épreuve des poteaux. Il a manqué d’un cheveu la victoire et peut nourrir légitimement des regrets. Il faut dire que la dernière épreuve est particulièrement difficile et qu’elle nécessite certaines qualités. Il a d’ailleurs eu l’occasion de battre un record avec dix-sept épreuves individuelles à son actif.

De nombreux fans sur les réseaux sociaux

Les nombreux fans de l’émission n’ont pas manqué une miette. De nombreuses femmes craquent aussi sur l’aventurier. En effet, le garçon a même reçu une demande en mariage. Sur les réseaux sociaux, c’est l’hystérie. Il faut dire que son parcours est prodigieux. Il fait rêver aussi de nombreux jeunes qui suivent son parcours précisément au fil des émissions. L’homme est très athlétique et aussi un grand stratège. Il est tellement populaire qu’il a même été invité à participer au divertissement culte : Fort Boyard qui est diffusé sur France 2. C’est un rêve de gosse pour l’aventurier que de participer à cette émission qui existe depuis plus de 30 ans. Le tournage de l’émission qui va être diffusé en juillet a eu lieu le 15 juin dernier. Les médias en ont beaucoup parlé.

Une aventure trépidante sur Fort Boyard

Dans le première épisode la nouvelle saison de Fort Boyard diffusé au mois de juillet, le casting est très réussi. On retrouvera la reine de beauté Camille Cerf (Miss France en 2015), le comique Booder, le chanteur très talentueux Tom Leeb et aussi la divine Clémence Botino (Miss France sacrée en 2020) et Claude Dartois sera aussi en piste. Celui-ci a passé un mauvais quart d’heure. Il s’est même blessé. « Lors d’une épreuve, il s’est démis un doigt. Son doigt s’est littéralement retourné » et c’est loin d’être la première fois que cela se produit a expliqué Tom Leeb au magazine Télé-Loisirs et qui enchaîne : « Il s’est abimé le côté du mollet, parce qu’il est mal retombé ». L’aventurier semble s’être donné à fond dans ce jeu. « A chaque fois, il n’a vraiment pas eu de chance » termine-il.

Claude garde un lien fort avec ses fans. Il a publié une photo sur Instagram alors qu’il était sur le Fort Boyard avec ce commentaire « Rendez-vous le 11 juillet sur France 2, je vous promets de l’engagement, du dépassement. Une aventure exceptionnelle ». Lors de la diffusion de l’émission, les audiences devraient être au rendez-vous. De nombreux fans sont impatients de voir Claude s’illustrer.