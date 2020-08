Claude (Koh Lanta): Les photos adorables de leurs vacances en famille

La famille de Claude Dartois (Koh-Lanta) a choisi la montagne et plus particulièrement les Alpes, pour passer leurs vacances d’été. C’est ainsi que le candidat de télé-réalité a dévoilé d’adorables photos de famille à ses fans.

Un bébé dans Koh Lanta

Pour rappel, Claude avait appris que sa compagne était enceinte alors qu’il était en plein aventure à l’autre bout du monde : “On m’a appelé en me disant que le médecin voulait me voir, mais je ne voulais pas y aller parce que ce n’est jamais bon signe quand le médecin demande à vous voir (…) finalement, ce n’était pas le médecin, mais Julien Magne qui m’a montré son téléphone sur lequel il y avait le mail de ma femme Virginie” a-t-il tout d’abord déclaré sur le plateau de Quotidien.



Il est allé encore un peu plus loin quelques minutes plus tard en disant ce qu’il avait ressenti lorsqu’il a appris la nouvelle : “Dans le mail, elle disait “J’ai besoin de parler à Claude, je suis enceinte, je voudrais savoir si tout va bien, s’il est d’accord et tout“. Parce qu’on ne s’était pas mis franchement d’accord sur le fait d’avoir un deuxième enfant. Et donc, effectivement, je le prends dans mes bras, je pleure et je suis content”. Et maintenant qu’il est là, Claude est le plus heureux des hommes et ça se voit.

Claude: Marceau futur aventurier de Koh Lanta ?

Depuis quelques jours maintenant, Claude, le grand aventurier de Koh Lanta, nous partage des clichés en famille sur Instagram de ses vacances dans les Alpes. Ce 15 août, le jeune homme n’a pas pu résister à l’envie de prendre en photo son petit, bien accroché dans les bras de sa mère. Cette dernière regarde au loin, alors qu’ils se tiennent sur les hauteurs d’une montagne. Âgé de seulement quelques mois, le petit bonhomme se promène déjà un peu partout en France avec ses parents et son grand-frère Andréa.

Evidemment, la photo de Virginie avec Marceau a fait craquer la toile et les internautes puisque les “trop chou” et “trop mignon” se sont multipliés dans les commentaires en quelques heures. On pouvait également lire : “Une superbe famille (…) Trop beau Claudius tout comme tes fils et toute ta famille (…) Vous êtes beaux tout les 3 (…)”. Une chose est certaine c’est que toute la petite famille profite bien des vacances. Il faut dire que Claude mérite de souffler un peu après les aventures des derniers mois.