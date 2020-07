Claude (Koh-Lanta) montre à Fort Boyard ce qu’est un véritable champion

Claude est le roi de Koh-Lanta dans les yeux de ses fans. Ils sont des milliers à penser qu’il est l’aventurier le plus méritant. De plus, Claude détient de sacré records. Et son public continue de l’encourager dans tout ce qu’il entreprend. Le 11 juillet dernier, ils le découvrent alors dans Fort Boyard et son en admiration devant ses prouesses. Cependant il aura bien failli ne pas finir l’émission tant il n’a pas eu peur de se blesser !

Claude crève l’écran dans Fort Boyard

Claude ne recule pas devant les challenges. Au contraire, c’est ce qui anime son âme de combattant. Il veut se prouver qu’il est capable de toujours repousser ses limites. Et il a encore réussi à la faire dans Fort Boyard. Dès le 20 juin, l’aventurier phare de Koh-Lanta annonce sa participation à l’émission sur Instagram. Il est très enthousiaste de sa participation et va tout faire pour épater la galerie. Mais il ne le fait pas pour la gloire, il le fait pour se prouver qu’il est un champion. EN effet, ses fans le considère déjà comme un des meilleurs candidats de Koh-Lanta et le surnomme « le king » a la moindre occasion.

Mais les épreuves de Fort Bayard demandent du courage, de la force et de la determination. Des qualités qui sont présentes dans le tempérament de Claude. Cependant, son intrépidité va le conduire à prendre des risques. Il sera alors blessé à plusieurs reprises. Contraint de se rendre à l’infirmerie pour trois blessures distinctes, il aurait pu se faire éjecter de la partie. En effet, Claude semble ne plus craindre la douleur lorsqu’il se fixe la victoire pour objectif. Son corps est soumis à son esprit et ce dernier n’a que la victoire en tête. De quoi impressionner le public ainsi que ses camarades d’aventure.

L’aventure coule dans ses veines

Dans Koh-Lanta comme dans Fort Boyard, Claude épate son entourage et fore l’admiration. Mais il leur fait aussi un peu peur car ses blessures auraient poussé plus d’un à faire une pause. Claude sera victime d’écorchure, de coupure et de coups. Ses deux mains et un de ses mollets ont été atteints mais rien ne l’a empêché d’aller au bout. L’objectif final étant de remporter le maximum de gains pour l’association des « Bonnes Fées », une association composée des anciennes Miss France et qui souhaite aider améliorer les conditions de vie des femmes. Elle propose alors des aides matérielles et du conseil pour de nombreuses situations.

Claude a fait preuve d’un courage hors norme et d’un enthousiasme à toute épreuve. Son équipe était composée du chanteur Tom Leeb, de l’humoriste Booder, de l’ancienne Miss France Camille Cerf et de la Miss France actuelle Clémence Botino. Ensemble, ils ont relevé les défis farfelus et intrépides de Fort Boyard. Et le public ne voulait pas manquer de voir Claude face à son nouveau challenge. Des audiences exceptionnelles étaient donc au rendez-vous pour Fort Boyard. Non seulement Claude était présent, mais c’était aussi la première émission de la nouvelle saison du show. De quoi mobiliser les téléspectateurs en masse.

Un retour télévisé ultra-suivi

Trois millions et demi de téléspectateurs ont donc suivi les aventures titanesques de cette soirée. Et les internautes ne se sont pas privés de faire l’éloge de Claude. Celui qui est le plus grand champion de la télévision pour ses fans n’a pas fini de faire parler de lui. En effet, le fan club de Claude est toujours très présent et ils espèrent encore pouvoir apprécier ses talents sur le petit écran.

Claude profite des siens et partage son émotion sur Instagram

Mais Claude choisit ses défis et l’un des plus grands qui soit est celui d’être papa. L’aventurier le plus résistant de tous les temps prend alors le temps de profiter de sa famille. Partir à l’aventure peut être sa drogue mais sa priorité reste sa famille.

Un papa hors du commun

Déjà père d’un petit garçon, Claude apprenait pendant le tournage de Koh-Lanta qu’il allait être papa pour la deuxième fois. Il avait donc encore plus de motivation pour remporter les nombreuses épreuves et il conserve le record de celui qui a gagné le plus de totems malgré son échec aux portes de la finale. En effet, Claude aura été finaliste trois fois dans Koh-Lanta sans jamais remporté la victoire. Mais la plus belle des victoires il l’a déjà et même deux fois. C’est celle d’être père.

La paternité reste pour Claude le plus important des challenges de son existence et il fera tout pour se montrer à la hauteur.