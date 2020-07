Claude (Koh-Lanta) prochainement animateur à la télé? L’excellente nouvelle dévoilée (VIDEO)

Face à l’énorme popularité de Claude sur les réseaux sociaux et les passions qui se sont déchaînées sur les écrans de télévision par les téléspectateurs lors de la saison de Koh–Lanta, l’île des héros, Claude Dartois qui s’est révélé être un véritable aventurier et le héros de cœurs de centaines de milliers de fans sur la toile et les écrans, deviendra-t-il bientôt animateur de télévision ?

Pour le plus grand bonheur de ses fans, Claude au sourire ravageur, est de retour sur les écrans dès ce samedi 11 juillet sur France 2 pour une nouvelle aventure à laquelle il rêvait tant de participer depuis son enfance Fort Boyard ! Et c’est aux côtés des Miss France Clémence Botino et Camille Cerf, de l’humoriste Booder et du chanteur Tom Leeb, que Claude partira à l’assaut du Fort.

Une nouvelle expérience qui semble se révéler particulièrement difficile pour l’aventurier qui se blessera par trois fois lors des épreuves, mais soyons sûr que Claude au mental d’acier ne lâchera rien et nous promet de belles surprises et rebondissements, comme il a su si bien nous le faire vivre, à chaque semaine, tout au long du jeu Koh–Lanta.

Fort de sa popularité dans l’hexagone, le chouchou des téléspectateurs ne cesse de faire parler de lui sur les réseaux sociaux et aussi d’enchaîner les interviews à la télé comme à la radio, telles que dans Quotidien, sur Fun Radio, dans À prendre ou à laisser, ou encore dans L’équipe du soir, …. Et il semblerait bien que sa notoriété plaise aussi à Adventure Line Productions, qui produit les deux jeux d’aventure, Koh–Lanta et Fort boyard. Le chauffeur de maître, serait-il en train de passer de son statut de candidat à celui d’animateur télé ?

Même si l’idée avait déjà été émise par ses fans qui voulait rebaptiser le jeu de TF1 en Claude-Lanta, lors de son aventure héroïque à Koh–Lanta, Claude, n’avait déjà jamais exclu l’idée de devenir, un jour, animateur, comme reprendre la place de Denis Brogniart. Il avait en effet à ce moment-là exprimé son envie d’un jour animer le jeu de survie :

» Plus sérieusement, ça me plairait de présenter ‘Koh–Lanta‘, ça serait une nouvelle expérience. D’autant plus que je connais bien le jeu… Mais entre ce qu’on veut et ce qui est possible, il y a beaucoup de marge « . Un souhait auquel l’emblématique animateur Denis Brogniart, qui présente l’émission depuis presque 20 ans, avait répondu avec un grand sourire qu’il lui faudrait attendre sa retraite…

Aujourd’hui à l’assaut du Fort, Claude, aventurier dans l’âme, avait également confié il y a quelques jours que ça ne lui déplairait pas non plus d’incarner un jour un personnage pour Fort Boyard, même s’il tenait absolument cette année à y participer en tant que candidat. » D’ailleurs la première fois qu’on fait ‘Fort Boyard’, il faut le faire comme candidat. Après si un jour, on va me proposer d’incarner un personnage ça me ferait très plaisir. Mais là, pour ma première fois sur ce lieu mythique, je voulais être candidat « . Un rêve qui pourrait devenir réalité ?

Ce jeudi 9 juillet, Alexia Laroche–Joubert, présidente d’ALP, était l’invitée de Sud Radio. Lors de son interview, la productrice révèle quelques confidences à propos du héros. La production, serait-elle également en train de surfer sur la vague de popularité de Claude ? Alors que le journaliste lui demande : » La productrice que vous êtes… Vous allez bien nous faire une émission avec Claude ? Je suis sûre que vous y pensez ! « . Si la question ne manque pas de faire sourire Alexia Laroche–Joubert, celle-ci confirme tout d’abord que » Claude est un de nos grands aventuriers » avant de rajouter plus précisément, » C’est vrai que nous avons très envie de travailler avec lui et qu’on y réfléchit ensemble « , sans toutefois en dévoiler davantage…. Une petite phrase lâchée qui promet un bel avenir bien prometteur pour la nouvelle star.

Claude était réellement ravi d’être candidat dans Fort Boyard, » C’était un privilège d’être invité comme candidat dans Fort Boyard. J’étais émerveillé d’être là, comme un gosse. J’ai tenté d’apporter mon panache et mon envie de gagner à mon équipe « , a-t-il confié à Télé Loisirs avant la diffusion du premier épisode.

Claude aura réellement acquis une place de star, en seulement deux mois, malgré sa défaite en finale, pour sa troisième participation. Un candidat qui a marque les esprits et les cœurs des Français grâce à ses performances physiques, mais surtout aussi grâce à sa loyauté et son grand cœur dont il a toujours fait preuve tant avec ses coéquipiers qu’avec les candidats avec lesquels il était en compétition. Aujourd’hui chauffeur de maître auprès d’un homme d’affaires dont il est très proche, mais sur lequel il reste aussi discret, Claude, dont la réputation n’est plus à faire, semble avoir un bel avenir comme animateur a la télévision, s’il le désirait.

Quant à tous ceux qui sont impatients de découvrir la prochaine saison 2021, de Koh–Lanta, ils seront certainement heureux d’apprendre que de gros changements sont en perspective. En effet, selon les premières informations dévoilées par Télé Loisirs, il y aura cette fois-ci non plus deux ou trois équipes, mais quatre ! Car les équipes ne seront plus déterminées par des chefs d’équipe, mais selon leurs régions d’origine : Nord, Sud, Est, Ouest.

En attendant de connaître plus d’informations, les téléspectateurs pourront découvrir dès ce samedi 11 juillet, le parcours de leur héros préféré, Claude, dans Fort Boyard, qui fait partie de la première équipe à être diffusée sur les écrans. Des changements sont aussi très attendus pour cette saison 31 de Fort Boyard. Cyril Féraud, animateur de jeu qui ressemble très fortement à Ken, a été choisi cette année pour incarner Cyril Gossbo » C’est une très jolie histoire. Cyril Féraud était stagiaire sur le Fort, il y a plus d’une dizaine d’années. Il a un attachement très important pour ce programme (…) Ce qui est fantastique avec lui : il a un humour et il arrive à se moquer de lui-même (…) Il crée un personnage d’animateur narcissique avec des vestes à paillettes et qui n’en a rien à faire des candidats en face de lui, C’est à mourir de rire ! » révèle alors Alexia Laroche–Joubert. L’humoriste Kevin Razy incarne Big Boo, le remplaçant de Mister Boo. Quant à Francis Lalanne et son personnage, Narcisse, ils seront absents cet été des écrans. Une séparation entre le chanteur et la production qui semble quelque peu mouvementée : » Écoutez ça se réglera ou ça ne se réglera pas, en l’occurrence son contrat, il devrait le relire avec un avocat, il est assez clair… « .

Rendez-vous ce 11 juillet 2020 pour découvrir les nouvelles aventures des célébrités partis à l’assaut du Fort en Charente-Maritime cette année.