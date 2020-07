Claude (Koh-Lanta) relève son dernier et nouveau challenge avec ardeur !

Claude n’est pas de ceux qui reculent devant la difficulté. Au contraire, plus un défi lui semble inaccessible, plus il est enthousiaste pour le relever. En effet, il a récemment participer à Fort Boyard et prouve encore une fois qu’il est un véritable champion. Claude est capable de dépasser ses limites. Mentalement et physiquement, il est toujours prêt à aller au bout ! C’est avec une rare ardeur qu’il va au bout de l’aventure de Fort Boyard et le public en redemande !

Claude divertit le public comme personne en participant à Fort Bayard

Claude est l’invité de Fort Boyard avec une équipe du tonnerre. Ils ont joué pour l’association des Bonnes Fées. Une association représentée par les anciennes Miss France et qui souhaite intervenir autour de la cause des femmes. L’objectif est d’améliorer leurs conditions de vie avec plusieurs types d’actions de sensibilisation et de leur apporter des aides matérielles. Ce sont alors Claude, Clémence Botino (Miss France 2020), l’humoriste Booder, Tom Leeb et Camille Cerf qui forment l’équipe. Ils ont tenu tête aux épreuves de Fort Boyard dans la soirée du 11 juillet dernier.

Claude a encore une fois fait sensation. En effet, il s’est blessé durant l’émission mais n’a pas voulu s’arrêter pour autant. Il semble ne pas ressentir la douleur tant son mental est concentré sur la victoire. Claude réalise alors de véritables exploits qui ont encore une fois bluffé le public. Lui qui est le détenteurs des records de Koh-Lanta, il n’imaginait pas proposer une performance médiocre pour Fort Boyard. Le pari de Claude est gagné, il a su impressionner tout le monde !

Les fans de Claude ne voulaient pas manquer ça

Depuis le 20 juin dernier, Claude annonce sa participation à Fort Boyard sur les réseaux sociaux. Mais l’émission n’était diffusée que le 11 juillet ! Les fans de Claude étaient alors terriblement impatients de le retrouver à la télévision. En effet, Claude reste le candidat fétiche de cette saison de Koh-Lanta. Malgré sa défaite aux portes de la finale, il conserve un fan club qui aimerait lui offrir carrément le titre de roi.

Et ce n’est pas le seul message qu’il a fait pour être sûr que ses fans reçoivent l’information. Claude devait être déjà très fier de sa performance dans l’émission, sans pouvoir trop en dévoiler. Il profitait alors de rappeler la date de la diffusion de ses exploits tout en remerciant ses fans. En effet, il se devait de les remercier car avec 697 000 abonnés sur Instagram, il a reçu des messages en masse pour son anniversaire. Un geste anodin qui le touche et qu’il en tiendra jamais pour acquis.

Les audiences de Fort Boyard explosent grâce à Claude

Le public était au rendez-vous pour retrouver Claude dans des situations extrêmes. En effet, c’est toujours un plaisir de le voir à l’œuvre. Car il ne rechigne jamais devant l’effort. Au contraire, il semble heureux de pouvoir prouver sa valeur. Et il faut bien admettre que peu d’entres nous seraient capables de réaliser ces exploits. Claude montre alors encore une fois à quel point il est combattif et déterminé. Et son engagement paie car il certainement la raison pour laquelle Fort Boyard fait un excellent taux d’audience le soir de son passage.

Ils sont en tête des programmes en terme de nombre de téléspectateurs devant leur télévision ce soir-là. Plus de 20% du public a décidé de regarder Fort Boyard pour retrouver Claude et assister à ses nouveaux exploits. Et ils ont constaté que les blessures n’arrêtent pas le recordman de Koh-Lanta.

Les blessures physiques ne lui atteignent pas son mental

En effet, le champion a été blessé à plusieurs reprises. Claude a souffert de s’être déboité un doigt lors d’une épreuve. Un petit tour à l’infirmerie suffira pour le remettre d’aplomb. Mais ce n’est pas tout ! Sur une autre épreuve, il se serait écorché le côté de son mollet en retombant maladroitement. Encore une fois, cela ne l’empêchera pas de poursuivre. Enfin, sur une autre des épreuves, Claude s’ouvre le doigt.

Ses coéquipiers étaient épatés par sa determination et sa résistance à la douleur. Claude a un mental d’acier qui lui permet de se concentrer sur la victoire quitte à y laisser des plumes. C’est dans le magazine Télé-Loisirs que le chanteur Tom Leeb raconte les péripéties de Claude. Car le champion ne prendra même pas le temps de compter ses « bobos ». Les défis et les challenges entretiennent son mental à toute épreuve. Et Claude n’attend pas les jeux télévisés pour s’entraîner et se dépasser. En effet, son prochain challenge sera de courir le trail des templiers, un parcours de 76 kilomètres. Mieux encore, il espère pouvoir arriver avec un chrono épatant. Claude ne recule jamais devant l’effort, cela semble même le construire et le renforcer.