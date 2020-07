Claude Koh-Lanta: relève un nouveau défi de taille (VIDEO) avec un Koh-Lanta revisité !

Claude ne cesse de fasciner les foules. Malgré la fin de la dernière saison de Koh-Lanta depuis plusieurs semaines, et le fait qu’il n’ait pas remporté cette édition, il reste le chouchou des fans. Claude a fait preuve d’une combativité exemplaire. Mentalement et physiquement, il est aux yeux de tous un aventurier redoutable qui a encore de beaux défis devant lui. Pour preuve, il les enchaîne depuis la fin de Koh-Lanta. Ses fans ont alors pu le voir dans Fort Boyard et ils le retrouvent aujourd’hui dans un tout nouveau défi.

Claude affronte une footballeuse professionnelle en vidéo

Claude relève plus précisément une série de différents défis. Un parcours du combattant organisé par Laure Boulleau, footballeuse professionnelle à la retraite. Elle a 33 ans et est une grande fan de Koh-Lanta. Elle a donc forcément eu un coup de cœur pour les exploits de Claude. Celui-ci accepte alors de la suivre pour le tournage d’une vidéo YouTube détonnante. La vidéo est disponible sur la chaîne de Laure Boulleau. Et Claude et elle en font la promotion sur les réseaux sociaux.

Depuis le 6 juillet dernier, Laure Boulleau a sorti le premier teaser de cet événement. Il s’agit d’un photo d’elle accompagnée de l’aventurier de renom. Laure Boulleau et Claude sourient à l’objectif et ils portent des accessoires qui ne sont pas sans rappeler l’univers de Koh-Lanta. En effet, la footballeuse créatrice de contenus porte un bandeau rouge sur le front et ensemble ils posent avec le fameux totem d’immunité. Le totem qui symbolise la victoire aux épreuves du jeu télévisé !

Les messages de Claude et de Laure Boulleau donnent envie de voir la vidéo

Dès le lendemain, Claude suit le mouvement en partageant lui aussi sa première photo qui va parler de ce nouveau défi. Ses fans sont alors rapidement informés de la chose. Ils pourront le retrouver dans une vidéo YouTube drôle et sportive. Car Claude va tout faire pour battre son adversaire. Mais Laure Boulleau admet volontiers rêver de Koh-Lanta, et elle fera tout pour battre cet aventurier mythique sur son propre terrain.

Du divertissement sportif et amical

Claude et Laure vont s’affronter mais le jeu sera bon enfant. Pas de véritables enjeux derrière cet affrontement. Seulement ceux de s’amuser et de divertir les fans. En effet, Claude et Laure Boulleau ne vont pas arrêter de rire au fil des épreuves. Cela ne les empêchera pas pour autant de les prendre au sérieux. Le défi reste de taille car c’est une sportive de haut niveau qui se retrouve en face de Claude.

La bonne humeur est de mise mais la compétition est bien réelle. Laure comme Claude souhaitent remporter le totem. Pour vous donner un avant-goût du contenu de la vidéo, Laure Boulleau a monté des extraits très parlants. Les rires et les clashs se suivent entre elle et Claude afin de pousser leurs motivations respectives au plus haut. Pour le public, c’est autant de raison de choisir cette vidéo pour se divertir et passer un bon moment.

Le football mélangé avec le principe de Koh-Lanta pour le temps d’une vidéo c’est innovant. Claude a donc sauté sur l’occasion. Encore un défi de plus relevé par le roi des aventuriers. Certes, Koh-Lanta reste d’un autre niveau. Mais cela lui aura certainement rappelé des souvenirs.

Claude découvre un mélange de foot et de Koh-Lanta

Claude retrouvera même la fameuse épreuve des poteaux. Quelques changements cependant sont a constater par rapport à celle de Koh-Lanta. Les poteaux ne sont pas dans l’eau mais bien sur un stade de foot. De plus, entre les jambes, Claude et Laure doivent tenir un ballon de football. Une difficulté supplémentaire pour Claude ? Certainement. Mais il mettre tout autant de passion à réussir les défis que lui propose Laure Boulleau qu’il en mettait pour remporter les totems dans Koh-Lanta. En effet, c’est aussi cela qui rend Claude fascinant aux yeux de ses fans. C’est une personne qui ne fait pas dans la demi-mesure. Il est entier et passionné. Claude se donnera à 200% dans n’importe quelle situation qui le pousse à se challenger.

Vos avis sur la vidéo sont attendus par Claude et par Laure

Claude va-t-il gagner ? Ou bien va-t-il se faire battre par Laure Boulleau ? Il faudra regarder la vidéo pour le savoir. Ce qui est certain, c’est que Claude et la footballeuse se sont régalés. Et qu’ils ont tout donné pour faire de ce moment un temps d’amusement et de compétition. Claude a hâte également de découvrir les avis de ses fans sur ses performances. Sur Instagram, il partage souvent avec ses abonnés et ce sont des échanges qui se produisent. Les discussions sont réelles et le king de Koh-Lanta n’est pas un grand fan des monologues.

Si ils ont adoré le voir dans Fort Boyard, les fans de Claude devraient être heureux de le retrouver dans la vidéo de Laure Boulleau. Quel autre défi Claude va-t-il bien pouvoir relever par la suite ? Il semble en tout cas prêt pour tous les formats. Télévision ou internet, Claude est partout. Son succès ne semble pas se tarir et il sait en profiter pour continuer de repousser ses limites.