Claude Koh-Lanta révèle les raisons de son échec sur l’épreuve des poteaux

Koh-Lanta s’est terminé le vendredi 5 juin. La victoire revient alors à Naoil et Claude devient un finaliste de Koh-Lanta pour la troisième fois. Les fans de l’émission présentée par Denis Brogniart n’ont pas encore digéré l’échec de Claude sur l’épreuve finale des poteaux. Claude était le grand favori. Ses fans se comptent par milliers et ils lui attribue des surnoms tels que « le roi Claude » ou d’autres décident de renommer Koh-Lanta en « Claude-Lanta ». Le candidats de Koh-Lanta préféré du public revient sur les raisons qui lui ont valu de perdre cette épreuve finale.

Claude reste et restera le meilleur aventurier de Koh-Lanta malgré sa défaite aux poteaux

Claude est un aventurier historique de Koh-Lanta. En trois participations, il accumule un nombre de victoires impressionnant sur les épreuves du jeu. Il détient un record de 17 victoires avec ses trois participations cumulées. Claude n’a en effet pas été finaliste qu’en 2020. Il est également finaliste de Koh-Lanta en 2010 et en 2012. Pourtant, lorsqu’il revient sur son troisième échec aux portes de la victoire, Claude n’est pas amère. Il reconnaît sa responsabilité lorsqu’il évoque l’épreuve des poteaux.

Tous les week-ends qui suivent les émissions de Koh-Lanta, Denis Brogniart reçoit les candidats éliminés. Et dimanche 7 juin, c’était au tour de Claude de participer au live Instagram de Denis Brogniart.

L’animateur de Koh-Lanta est impressionné par les performances de cet aventurier. Claude marque littéralement l’histoire du jeu. Et nombreux sont les fans qui espèrent un jour le voir gagner l’émission. En effet, certains ont été si déçus de le voir échouer si près du but qu’ils ont décidé de créer une cagnotte pour Claude. Mais Claude refuse d’accepter de recevoir de l’argent de cette façon. Il reste fidèle à ses principes et montre encore une fois que ses valeurs sont admirables.

Il revient sur les raisons de sa chute

Lors de son entretien avec Denis Brogniart, Claude revient donc sur les raisons qui lui ont coûté la victoire. Pour l’épreuve des poteaux, Claude affronte Inès et Naoil. Tous les trois restent concentrés pendant plus de deux heures, jusqu’à ce que Inès tombe de son poteau. Ensuite, Claude explique que cet événement l’a soulagé. Peu à l’aise au début de l’épreuve, il commence à se détendre et il n’aurait selon lui pas dû se détendre à ce point. Manque de concentration et impatience sont les raisons évoquées par Claude pour son échec. En effet, après la chute de Inès il se sent très à l’aise. Claude dit ensuite à Denis Brogniart que sa concentration est brisée lorsque ce dernier avance vers les aventuriers pour corser les règles.

La stratégie est présente jusqu’aux derniers moments du jeu

Pendant que Denis Brogniart explique l’évolution de la règle de l’épreuve des poteaux, Claude tourne la tête pour regarder dans quel état se trouve son adversaire. Un geste qui lui vaut une chute de son poteau. Naoil reste la dernière aventurière encore en place et elle emporte ainsi son ticket pour les votes des anciens candidats. Car il ne suffit pas de sortir vainqueur de l’épreuve des poteaux pour gagner Koh-Lanta. En effet, Naoil doit choisir entre Claude et Inès pour être accompagnée devant le jury de leurs anciens camarades d’aventure. Et Claude explique à Denis Brogniart qu’il savait pertinemment que Naoil n’allait pas lui laisser sa chance. Naoil et Inès sont soudées depuis le début de Koh-Lanta. De plus, il pense à juste titre que Naoil aura plus de chances de remporter les votes si elle est face à Inès plutôt qu’à lui.

Naoil choisit Inès plutôt que Claude pour se soumettre aux votes des anciens aventuriers

Pour Claude, la stratégie de Naoil est la bonne. Et il est persuadé qu’il aurait pu tenir sur les poteaux si il avait su faire preuve de davantage de patience. Car au delà des épreuves physique, Koh-Lanta demande aux aventuriers de se dépasser mentalement. Cette aventure humaine hors du commun aura susciter un engouement particulier cette année. Peut-être que la période de confinement aura permis aux téléspectateurs de projeter leurs frustrations dans les épisodes de Koh-Lanta. Claude regrette évidemment d’être passé à côté des 100 000 euros pour la troisième fois. Mais avec son expérience accumulée et le soutien de ses fans, il se pourrait qu’il tente à nouveau l’aventure dans quelques années. Tous les espoirs sont possibles avec un talent comme le sien.

Claude reste magnanime et félicite Naoil pour sa victoire. Il a eu un autre cadeau pendant le tournage qui lui permet de se recentrer sur l’essentiel. En effet, en plein tournage, il reçoit un message de sa compagne qui lui annonce qu’il va être papa. Son bébé a plus de cinq mois aujourd’hui.