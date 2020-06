Claude (Koh-Lanta) révèle son salaire impressionnant, je dirai même colossale

Claude Dartois, finaliste de l’aventure Koh-Lanta, l’île des héros n’a pas été le grand vainqueur de cette saison 2020, mais une chose est sûre, c’est qu’il a gagné le cœur de centaines de milliers de téléspectateurs, connus ou inconnus. De la demande en mariage d’Estelle Denis, aux likes de Laeticia Hallyday et bien d’autres personnalités, tous ont suivi Claude, tout au long de l’aventure, à chacun de ses exploits, à chaque vendredi soir.

De part ses coups de maître, ses performances, ses fines stratégies, sa loyauté, son entraide avec les autres candidats, l’aventurier de 40 ans a su se démarquer, et conquérir l’amour des téléspectateurs, faisant le buzz à la télévision comme sur la toile. S’il est parvenu jusqu’à la finale pour la troisième fois, après ses participations en 2010 et 2012, sans jamais véritablement connaître la grande victoire, Claude, aura définitivement gagné cette année une grande notoriété dans l’hexagone, et sera sorti de cette aventure en véritable héros.

« J’ai vu les messages de soutien (…) tout ça forcément, c’est une victoire. On ne vient pas à Koh-Lanta pour ça, mais les gens ont été derrière moi et c’est une satisfaction. Et évidemment, je les remercie, c’est une belle victoire qui vaut peut-être plus que les 100 000 euros « , a-t-il confié lors d’une interview donnée à TF1, déjà prêt à participer à une quatrième fois à Koh-Lanta, s’il en a la possibilité.

Un héros qui aura vu des cagnottes en ligne s’ouvrirent à son nom que les téléspectateurs, tant déçus par sa défaite à l’ultime épreuve, avaient décidé de mettre en place, pour le consoler du grand gain final qu’il venait de perdre, jugeant que c’était lui le héros…… de leur cœur… Des sommes d’argent qu’il a refusé catégoriquement » Merci de votre soutien ! Je ne m’attendais pas à cet élan de solidarité. C’était la folie hier soir, mais il est préférable que toutes ces cagnottes soient fermées et que chacun récupère son argent. Faites un don aux associations, elles en ont le plus besoin « .

Lors de son interview pour Voici, Claude Dartois, marié à Virginie et l’heureux papa de deux enfants, Andrea 5 ans et Marceau 4 mois et demi, revient sur sa vie en dehors de Koh-Lanta et notamment sur son passé et parcours professionnel.

Plus jeune, Claude a fait une école hôtelière avant de se rediriger vers une formation pour intégrer l’armée de l’air. » Je voulais faire les commandos parachutistes, être chuteur opérationnel, sauter de 8 000 mètres avec un masque à oxygène « , confie-t-il. Un rêve qu’il a abandonné après 6 mois, car il n’avait pas eu la patience d’attendre 1 an et demi de plus pour savoir s’il serait sélectionné ou non. Finalement, l’aventurier a travaillé dans la restauration. Et c’est justement là qu’une magnifique opportunité s’est présentée à lui. « Par hasard, des clients d’un restaurant où je travaillais m’ont proposé de devenir chauffeur pour des personnalités étrangères« , raconte-t-il, alors.

Une nouvelle opportunité qui lui a permis d’exercer un métier qu’il aime par-dessus tout, et aussi un job en or qui lui permet de gagner convenablement sa vie, après des périodes plus compliquées ! « En quinze jours, je faisais mon salaire de six mois en restauration « , a expliqué le chauffeur de maître. C’est ainsi qu’il a, en très peu de temps, multiplié son salaire par douze. Une belle aubaine pour ce beau brun qui a le sens du mérite et de la loyauté.

Un homme d’affaires, pour qui il a énormément de respect et sur lequel il restera très discret, tenant à préserver son identité » Mon patron, je n’en parlerai pas pour garder son intimité et préserver ce lien qu’on a (…) parce que c’est quelque chose que je n’ai pas envie d’exposer, et je suis là pour veiller à tout ça « . Un patron qu’il décrit comme une personne » extraordinaire « , et pour qui il travaille à l’année depuis maintenant 8 ans. » Et pour rien au monde, je ne voudrais changer « , a précisé le finaliste de Koh-Lanta, l’île des héros.

Claude avoue une jolie anecdote lors de ses débuts, en tant que chauffeur, qui n’ont pas été si simple. Si tout d’abord, il trouvait qu’il n’avait pas » l’air crédible « , certainement par un manque de confiance en lui dans un métier qu’il n’avait jusqu’alors jamais exercé, et si ensuite, il a prouvé lors de Koh-Lanta, qu’il avait un parfait sens de l’orientation, lorsqu’il a démarré son métier ce n’était pas la même chose ; il avait en effet peur de se perdre ! Ne connaissant pas assez les routes de la capitale, Claude était de mèche avec un ami qui lui connaissait parfaitement les rues parisiennes. Celui-ci lui indiquait donc discrètement, les chemins à emprunter pour se rendre à chaque destination. « Quand j’avais un client, je lui donnais l’adresse dans l’oreillette. Il se mettait devant moi et faisait le poisson pilote avec une autre voiture » révèle t-il, non pas sans une pointe d’humour.

Alors que maintenant, il jouit d’une grande notoriété dans tout l’hexagone serait-il prêt à quitter son employeur et ce job très bien rémunéré ? Claude est catégorique sur cette question : » C’est lui qui m’a mis à l’abri du besoin avant tout le monde et je suis quelqu’un de fidèle « , répond Claude au si grand cœur.

Claude, va-t-il signer une quatrième participation à Koh-Lanta ? Si le candidat n’est pas contre il n’y a néanmoins pour l’instant aucune information. En attendant, les téléspectateurs peuvent déjà se réjouir de retrouver leur chouchou et héros bientôt à nouveau sur les écrans de télévision. Claude sera en effet de retour, pour un nouveau jeu d’aventure qui se déroulera cet été ! Ce samedi 20 juin 2020, le grand aventurier a, en effet, confirmé sur son Instagram, qu’il sera prochainement à l’affiche de Fort Boyard sur France 2 !

Un rêve d’enfant que Claude va enfin réaliser « être candidat à Fort Boyard, c’est un vrai rêve de gosse. Cette émission me passionne « avait-il alors déclaré. Un rêve qui devient aujourd’hui réalité. Claude Dartois sera en effet aux côtés des Miss France, Clémence Botino et Camille Cerf, ainsi que des humoristes Booder et Tom Leeb, pour un nouvel épisode de Fort Boyard, dans le but de remporter un maximum de gains pour l’association « Les Bonnes Fées « , créée par 16 Miss France afin d’améliorer les conditions de vie des femmes en difficulté.